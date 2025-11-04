FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिलासपुर ट्रेन हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के आपस में टकराने से हुआ था हादसा

राशिफल

राशिफल

Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 04, 2025, 10:55 PM IST

Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 5 नवंबर 2025 बुधवार का दिन (5 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी.नौकरी और बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी .करियर/पढ़ाई के लिए समय अनुकूल रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .आपकी आदतों के कारण आपने अपनों से दूरियां बना ली हैं.समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलें तो अच्छा होगा.नए संपर्क स्थापित होंगे.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.सरल गतिभिधिओं में आपकी संतोष मिलेगा.आराम और संतुलित भोजन को महत्व दें क्योंकि आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा .कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे. भाग्योदय संभव है.जो भी काम करे, पुरे आत्मविश्वास के साथ और आनंद से करें.निश्चित सफल होंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए कुछ नया करने का समय है.हल्की ऑनलाइन ऐक्टिविटी/नया शोक आज बेहतर लगेगा.कान संबंधित पीड़ा हो सकती है.अनावश्यक विवादों में न बोलें, नुकसान हो सकता है.नौकरी में बदलाव के योग है.दोस्त या सहकर्मियों से मुलाकात हो सकते है.राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता पा सकते हैं.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन घर परिवार में सुख समृद्धि की संभावना रहेगी .पुरानी यादों से मन को सुकून मिल सकते हैं .आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है. जिन लोगों की आपने मदद की थी, वहीं आप का विरोध करेंगे.रुचि अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.सुख-सुविधा पर खर्च संभव है. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन घर परिवार में पूजा पाठ में शामिल रहेंगे.दिन उत्तम और उत्साहजनक रहेगा.सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी.वैचारिक मतभेद दूर होंगे.किसी को अपने मन की बात बताने में परेशानी आ सकते है .कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे.रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन वित्तियों योजनाएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी .रिश्तों में मजबूती आएगी.बीती बातों को भुलाकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें.आप की उन्नति से विरोधी को तकलीफ हो सकती है.राजनीति के चलते शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे.

🌹-तुला राशि
आज के दिन भरोसेमंद मित्रों से सामना होकर रिश्तों में मजबूती आएगी.सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी. मन में किसी बात को लेकर दुविधा है, उसी के कारण आप तनाव महसूस कर रहे है.वाणी में मधुरता बनाए रखें .उधार दिया पैसा आने में संदेह है. मित्र आप के कार्यों में सहायक होंगे. यात्रा सुखद होगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन परिवार के साथ बातचीत सुखद रहेगी.कुछ नया सीखने की इच्छा होगी और आपको कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी .कार्यस्थल पर सहकर्मी आप की सफलता से ईष्र्या करेंगे.कार्यों में हो रही देरी से चिंतित होंगे.कारोबार में नई तकनीकी का प्रयोग लाभान्वित करेगा.धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन महमान का घर पर आगमन हो सकता है.आपने ऊपर कार्य करने का प्रयास करें.धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा.धनार्जन के नए स्रोत स्थापित होंगे.माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रुपरेखा बनेगी. दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी.

🌹-मकर राशि
आज के दिन मस्तिष्क में नवीन विचार और और दोस्तों से संवाद सक्रिय रहेगा.टीम वर्क और ऑनलाइन मीटिंग में प्रभावशाली रहेंगे.रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. बीमारी के कारण तनाव पैदा होगा पर घबराएं नहीं अपने इष्ट पर भरोसा रखें.सब अनुकूल होगा.जीवनसाथी का साथ मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन प्राकृतिक स्थानों पर यात्रा के योजना बना सकते है जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी.नई योजनाओं में पूंजी निवेश सोच-समझ कर करें.निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा .पुराने विवाद से युक्त जमीन जायदाद के मसले लंबित होंगे.नए संपर्क आप को ख्याति दिलवा सकते है.कारोबार विस्तार के योग हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन संगीत,कला या लिखने से मन को प्रसन्नता मिलेगी .नया काम शुरू करने से पहले अनुभवियों और बड़ों से मार्गदर्शन की सलाह लें. पूंजी निवेश करने में सतर्क रहे. किसी की बातों में जल्द फंस जाते हैं, खुद को परिपक्व करें.परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते है और यात्रा के योग भी बनेंगे.

