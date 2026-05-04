Aaj Ka Rashifal: वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 5 मई मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए विशेष लाभ दायक रहेगा.दिनचर्या आछी रहेगी.दूर-समीप की यात्रा होगी.आंशिक धन लाभ होगा.प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी.किसी जरूरी कार्य करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.मित्रों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.संतान से मन प्रसन्न रहेगा.सुख सुविधा की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे.राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे.समय के साथ स्वयं को बदलें तो परिस्थितियां अनुकूल होंगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा .कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी.आलसी रवय्ये के चलते आप पीछे रह जाएंगे.शिक्षा के शेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय मिश्रित फलदायी है. न्याय पक्ष मजबूत होगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.शुभ समाचार मिलने की संभावना रहेगी.आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी.अपनी वाणी में मधुरता लाएं. कार्य स्थल पर मन चाहा वातावरण मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.विवाह योग्य जातकों के लिए समय श्रेष्ठ है.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन कारोबार में विस्तार होगा.मित्रों से मुलाकात होगी .राजकाज में सफलता मिलेगी.पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें.लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानी दूर होगी.कारोबार में तरक्की के योग हैं .विदेश यात्रा के योग है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.अकस्मात खर्च की अधिकता रहेगी इसलिए आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए .जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होगा. सामजिक कार्यो में सम्मिलित होंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.अधिकारी वर्ग के लिए समय अनुकूल नहीं है.कई दिनों से जो आप सोच रहे हैं वह आज पूरा करने का मौका मिलेगा.स्वयं को साबित करने में लगे हैं दूसरों को मौका दें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी.दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.क्घर बाहर प्रसन्नता रहेगी.शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी.पैसा कमाने की चाह में कोई गलत मार्ग पर न जाएं.वाहन सुख संभव है.अपने वाक् चातुर्य से अधीनस्थों को प्रभावित करेंगे.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं.घर में प्रसन्नता रहेगी.लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक समस्या का समाधान होगा. अपनी निजी जिंदगी में दूसरों को प्रवेश न दें.अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ और सुखद रहने वाला है.राजकाज में उत्साह बनेगा.भवन भूमि सबंधित निवेश कर सकते हैं.राज कार्य से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल चल रहा है.अपने कार्य स्थल पर सहकर्मियों से विवाद संभव है.अपनी जीवनशैली में परिवर्तन लाएं, लाभ होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेंगे.आछी सूचना की प्राप्ति होगी.व्यापार विस्तार का मन बना रहे हैं, सफलता मिलेगी. मन में कई विचार चल रहा है धीरे धीरे उनको पूरा करे..जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा .

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए सकारात्मक रहेंगे.कार्य क्षेत्र पर विस्तार होगा.आय में वृद्धि होगी.मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा.सोचे कार्य समय पर न होने से मन खिन्न रहेगा.आपसी सहमती से कार्य आगे बढ़ेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से