Rashifal 5 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज से नये साल का आगाज हो रहा है. आज नये साल का पहला दिन 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 5 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, आपका साल का पहला दिन कैसा रहने वाला है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से...

🌹-मेष राशि

आज के दिन घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी.प्रयास सफल रहेंगे. पराक्रम वृद्धि होगी.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा.मान-सम्मान मिलेगा. कारोबार में वृद्धि होगी.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.आय में वृद्धि होगी. जल्दबाजी न करें.प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.धनार्जन की संभावना रहेगी.कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी.पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है.स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा.आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी .

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके दिमाग़ में उत्साह बढ़ेगा और नए विचार भी आयेंगे जो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे.वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें. पुराना रोग उभर सकता है. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. काम में मन नहीं लगेगा.दूसरे आपसे अधिक की अपेक्षा करेंगे व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के लिए आज के दिन अनुकूल रहेगा.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.घर बाहर प्रसन्नता रहेगी.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल लाभ देंगे. किसी बड़े काम की रुकावट दूर होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.सेहत अच्छी रहेगी.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.घर में अतिथियों का आगमन होगा.प्रसन्नता तथा उत्साह बने रहेंगे.व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा.आलस्य हावी रहेगा.प्विवेक का प्रयोग करें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन जीवन में सुकून चाहते हो तो समय पर कार्य करना पड़ेगा अन्यथा कोई परेशानी हो सकते है.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.नौकरी में अनुकूलता रहेगी.भाग्य का साथ मिलेगा. कोई बड़ा काम करने की इच्‍छा जागृत होगी.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.यात्रा में जल्दबाजी न करें.शारीरिक कष्ट संभव है. पुराना रोग उभर सकता है.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. हंसी-मजाक में हल्कापन न हो, ध्यान रखें. कीमती वस्तुएं इधर-उधर हो सकती हैं, संभालकर रखें. व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा.आय में निश्चितता रहेगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.नौकरी पेशा में पदोन्नति होगी.स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं.रोजगार में वृद्धि होगी.आय के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं.भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. जीवन सुखमय व्यतीत होगा.घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.स्वास्थ्य में राहत मिलेगी.चिंता दूर होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं.अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे.विवाद से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. पुराना रोग उभर सकता है.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.किसी भी अपरिचित व्यक्ति की बातों में न आएं. व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन भाग दौड़ अधिक रहेगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. नौकरी में अधिकार वृद्धि हो सकती है. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.निवेश मनोनकूल रहेगा. घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण बनेगा.किसी कार्य के प्रति चिंता रहेगी.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.नई योजना बनेगी.थकान महसूस होगी .कार्यप्रणाली में सुधार होगा.मान-सम्मान मिलेगा.आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं.व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ होगा.शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा.प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें.किसी कार्य की चिंता रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.लेन-देन में जल्दबाजी न करें.व्यापार व व्यवसाय ठीक चलेगा.नौकरी में चैन रहेगा.प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. राजकीय बाधा दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

