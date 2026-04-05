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Horoscope 5 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Apr 05, 2026, 12:24 AM IST

Horoscope 5 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 5 अप्रैल रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज के दिन स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आपसे अनुरोध करेंगे. खान-पान में आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी. दिन का ज्यादातर समय कार्यक्षेत्र एवं घर में फैली व्यवस्था को सुधारने में व्यतीत होगा. आय से अधिक व्यय होगा. नए निर्माण की योजना बनेगी, इस पर खर्च भी करेंगे. आपके कार्यकुशलता और जीवनशैली की प्रशंसा होगी.

वृष राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. मन न होने पर भी कई दिनों से रुके घरेलू कार्य पूरे करने पड़ेंगे. कार्यक्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दिन संघर्षमय रहेगा. अपने कार्य स्वयं करने का प्रयास करें. पैतृक संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी, जिससे प्रसन्नता होगी.

मिथुन राशि 
आज के दिन निर्धारित कार्यों के पूर्ण होने में विलंब होने से परेशानी होगी. किसी से अपमानजनक शब्द सुनने की संभावना है. यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की समस्या से दूर रहें. संध्या के बाद व्यवसाय में थोड़ा लाभ होगा. धन की आमद फिर भी आवश्यकता से कम रहेगी. सेहत में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी बनी रह सकती है.

कर्क राशि
आज के दिन मन में चल रही किसी कामना की पूर्ति से उत्साह बढ़ेगा. लेकिन सरकारी अथवा अचल संपत्ति के दस्तावेज अधूरे रहने और घर का वातावरण अचानक गरम होने से थोड़ी परेशानी हो सकती है. व्यवसाय में आज किया गया निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा. मित्र-परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे.

सिंह राशि 
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आप में परोपकार की भावना अधिक रहेगी. सामाजिक कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे. संगी-साथियों का सहयोग मिलने से मान-सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा. काम-धंधे को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं रहेंगे, जिससे अल्प लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

कन्या राशि 
आज के दिन चंचलता आपके मन-मस्तिष्क पर हावी रहेगी. संतान की सेहत पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी बात भी सहन नहीं कर पाएंगे. भावुकता के कारण धोखा मिल सकता है. किसी से उधार लेन-देन न करें. आकस्मिक खर्च से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.

तुला राशि 
आज कार्यक्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल रहेगा. घर में किसी रिश्तेदार के आने की संभावना है. महिलाएं आज विशेषकर बेतुकी बातें करने से बचें. क्रोध पर संयम रखें, मान-हानि हो सकती है. बनते काम लटकने से हताशा होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी महसूस होगी. सीमित साधनों में काम चलाएं, अधिक पाने की लालसा नुकसान करा सकती है.

वृश्चिक राशि 
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. संतान की ओर ध्यान देने से उन्हें सफलता मिलेगी. आप वाणी की मधुरता और युक्तियों से बड़े लोगों से संबंध बनाएंगे. धन की आमद अन्य दिनों की तुलना में कम रहेगी. महिलाओं को वाणी पर संयम रखना होगा.

धनु राशि 
आज का दिन सामान्य रहेगा. कोई अनिच्छित कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बेमन से काम करेंगे, लेकिन सहयोगियों की मदद से लाभ के योग बनेंगे. सेहत में अचानक गिरावट से काम प्रभावित हो सकता है. फिर भी सैर-सपाटे और मनोरंजन का मन रहेगा. पुरुष पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा.

मकर राशि 
आज नए कार्य की रूपरेखा बनाएंगे, लेकिन आलस्य के कारण बीच में ही छोड़ सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. कार्यक्षेत्र में अन्य दिनों की तुलना में कम समय देंगे. पुराने रुके धन की प्राप्ति से संतोष होगा. आर्थिक मामलों को शांति से सुलझाएं, नहीं तो आगे परेशानी बढ़ सकती है.

कुंभ राशि 
आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. फिजूल खर्च अधिक होने से आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी. किसी परिजन से धन को लेकर विवाद हो सकता है. कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है.

मीन राशि 
आज आप मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे. लेकिन आपका बदलता स्वभाव परिजनों को परेशान कर सकता है. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. लेन-देन में सावधानी रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. धार्मिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.
 

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