Rashifal 04 November 2025: आज मिथुन और तुला वाले सोच समझकर लें कोई भी फैसला, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन (4 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज मित्रों अथवा अन्य कारणों से यात्रा की योजना बनेगी लेकिन अभी दो दिन पर्यटन यथा संभव टालने का प्रयास करें दुर्घटना हो सकते है.मनोबल उच्च रहेगा.अपने सहयोगियों से सही मार्गदर्शन और स्नेह पूर्ण सहयोग मिलने से आप लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे.आज आपकी बातचीत में एक चुंबकीय आकर्षण रहेगा.प्राप्त धन को लंबे समय के लिए निवेश करने का प्लान बनाएंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए धन दायक रहेगा.शेयर सट्टे में निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें.निर्धारित लक्ष्य को पाने में कामयाब रहेंगे.सौंदर्य बोध और कलात्मक क्षमता का विस्तार होगा. कला क्षेत्र से संबंधित जातकों को बहुत तरक्की मिलने की संभावना है. रुपयों-पैसों के मामले में दिन अच्छा है. खर्चों को भी नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आप अपने आप ही लाभ दायक रहेगा.आय बने रहेंगे.घर और बाहर का वातावरण असामान्य रहेगा.मिथुन राशि के जातकों को भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए.हालांकि एक बार जो निश्चित कर लेंगे उसे आसानी से परिवर्तित करने से बचेंगे. जोकि उनके लिए ही मुश्किल का कारण बन सकता है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन संतान जिद्दी व्यवहार करेंगी इच्छा पूर्ति न करने पर अशांति फैलाएँगी निकट भविष्य में खर्च कराकर ही मानेगी.दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .पूरे दिल से समर्पण भाव से काम करेंगे.कुछ नए प्रयोग भी करेंगे जिससे प्रतिभा निखर कर आएगी. कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों का फैसला आपके हक में आने का योग बनता है.आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन बीते दिन से अधिक विकट रहने वाली है.सरकारी या जमीनी कार्य आगे के लिए टलेंगे जिससे समय और धन नष्ट हो सकते है .जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत होगा.विदेश के साथ संबंध अच्छे बनने की संभावना बन जाती है.धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन लाभ की संभावना बनते बनते अनिर्णय की स्थिति के कारण बिगड़ सकते है.सेहत संबंधित शिकायत कम हो रहेगी.बहुत अच्छा दिन है.ईमानदारी से बिना किसी तिकड़म के काम को करने का प्रयास करेंगे.उच्च सलाहकार एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है.मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर रहेगी.सरकारी खर्च तंग कर सकते हैं.

🌹-तुला राशि

आज के दिन घर परिवार के वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा .अध्यात्म के प्रति निष्ठा बढ़ेगी.अपने कामकाज से संबंधित परेशानियां दूसरों के साथ शेयर करने से बचेंगे.स्वचिंतन से परेशानियों से निपटने के लिए गुप्त योजनाएं बनाने का योग भी बन रहा है. रुपए-पैसों के मामले में सामान्य दिन है. सोचसमझकर धन खर्च करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज अपने काम को परफेक्शन से पूरा करने में कामयाब रहेंगे.मन प्रसन्न रहेगा.आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहेगा.अभिमान आपकी छवि नकारात्मक बना सकता है.इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है.धन प्राप्ति की अच्छी संभावना बनती हैं.

🌹-धनु राशि

आज के दिन दूर से किसी रिश्तेदार की तरफ़ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा .यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.कामकाज के लिए दौड़भाग करनी पड़ सकती है.विपरीत परिस्थितियां आपके लिए सहायक बनेंगी और जो भी जिम्मेदारी आप पर सौंपी जाएगी आप उसको पूरा करने में कामयाब रहेंगे. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है. धन प्राप्ति की संभावना बन रही है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .भूमि भवन में निवेश करने से लाभ होगा.साझेदारी से लाभ मिलेगा.बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी जिसकी वजह से सभी चैलेंज का सामना करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल रहेंगे.आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है.अच्छा धन लाभ होगा खर्चों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .दांपत्य जीवन में नुकझोक के बाद खुशियाँ बढ़ेगी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.आपके ध्यान भोग विलास की वस्तु एकत्रित करने पर रहेगा.शीघ्रता से अपने काम को निपटाने का प्रयास करेंगे.लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और अपने काम के विज्ञापन से आपको लाभ हो सकता है. आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है.

🌹-मीन राशि

मीन राशि के जातकों की कल्पना शक्ति उन्हें भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेगी. उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरे जोश के साथ काम करेंगे और सफलता मिलेगी.आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है.विरोधियों षड्यंत्र रचेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी .सेहत का ध्यान रखें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

