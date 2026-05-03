FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, किसानों को सरकार लौटाएगी उनकी जमान, बनेंगे 650 करोड़ के मालिक

CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, किसानों को सरकार लौटाएगी उनकी जमान, बनेंगे 650 करोड़ के मालिक

Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Summer Night Thirst: गर्मी में रात में बार-बार प्यास लगने के पीछे ये वजह तो नहीं? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

मैंने उनके जैसा विकेटकीपर... पूर्व दिग्गज स्पिनर ने की MS Dhoni की जमकर तारीफ, बोल दी बड़ी बात

मैंने उनके जैसा विकेटकीपर... पूर्व दिग्गज स्पिनर ने की MS Dhoni की जमकर तारीफ, बोल दी बड़ी बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 

Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला

IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा

Homeराशिफल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Nitin Sharma

Updated : May 03, 2026, 08:29 PM IST

Aaj Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 4 मई सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि 
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.सरकारी कार्य में सफलता प्राप्त होगी.सहकर्मियों से मुलाकात होगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.लेट-लतीफी के कारण काम बिगड़ने की संभावना है.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.प्रॉपर्टी पर धन खर्च होगा.शिक्षा का लाभ मिलेगा.शरीर में थकान और तनाव बना रहेगा.अकस्मात खर्च अधिक होगा जिससे आप परेशान रहेंगे.सरकारी कार्यों में दौड़-धूप का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.अनुभव होने के बाद भी कामों में सुधार की गुंजाइश रहेगी.व्यवसाय में किसी और के भरोसे न रहें.परिवार के किसी सदस्य का गलत व्यवहार आपको परेशान कर सकते हैं .

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा.धन की आमद बनी रहेगी.भूमि-भवन में निवेश के लिए समय अनुकूल है.सहकर्मियों की लापरवाही विवाद का कारण बन सकती है.परिजनों की इच्छा पूरी करने से घर में सुख-शांति रहेगी.

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.प्रॉपर्टी के कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.व्यवसाय में निवेश करेंगे, लेकिन लाभ तुरंत नहीं मिलेगा.

🌹-कन्या राशि 
आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.रुका हुआ धन मिल सकता है.व्यवहार में सतर्क रहें, आपका गलत आचरण किसी को ठेस पहुंचा सकता है.लोग सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीछे आलोचना कर सकते हैं.संचित धन पर निर्भर रहना पड़ेगा.

🌹-तुला राशि 
आज का दिन सामान्य रहेगा.आप स्वभाव से संदेही रहेंगे, जिससे अपनों को ठेस पहुंच सकती है.संतान की उन्नति के योग हैं.कार्य-व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं.यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.पराक्रम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.जरूरत के समय धन मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं होगी.बेरोजगारों को प्रयास करने पर नौकरी मिल सकती है.बड़बोलेपन से सम्मान में कमी आ सकती है.

🌹-धनु राशि 
आज का दिन आपके लाभदायक रहेगा.राजकाज में सफलता प्राप्त होगी.दूर समीप की यात्रा होगी तथा पारिवारिक सुख मिलेगा.मनचाही वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं.घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.प्रॉपर्टी के लेन देन में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा .घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी.दिन की शुरुआत में सेहत ठीक नहीं रहेगी, लेकिन बाद में सुधार होगा.काम के प्रति गंभीर रहेंगे, फिर भी व्यवसाय में मंदी से लाभ कम होगा.बुद्धि के बल पर लाभ मिल सकता है.

🌹-कुंभ राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.संतान से मन प्रसन्न रहेगा .मित्रों का सहयोग और सहयोग प्राप्त होगा.महिलाओं को जीवनसाथी से सम्मान और स्नेह मिलेगा.अधिकारियों से सावधान रहें, लोग आपकी गलती का इंतजार कर सकते हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन सहकर्मियों से मुलाकात होगी.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.साझेदारी में कार्य न करें अन्यथा विवाद हो सकते हैं.व्यवसायी किसी बड़ी योजना या अनुबंध पर काम करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
पाकिस्तान के कारण IPL का फाइनल नहीं खेल पाएंगे ये विदेशी खिलाड़ी? जानिए क्यों होगा ऐसा
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
IPL में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का जलवा
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
Time Management: इन आदतों से रोजाना बर्बाद होता है 90% से ज्यादा समय, घटती है प्रोडक्टिविटी
IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
MORE
Advertisement
धर्म
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
आज बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्रमा की इस विधि से करें पूजा, ये रात बदल सकती है मन की स्थिति और जीवन की दिशा
MORE
Advertisement