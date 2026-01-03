Rashifal 4 January 2026: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 4 जनवरी 2026 दिन रविवार (Rashifal 4 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आया हुआ है. धर्म कर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी. आज का दिन परोपकार और सद्भावनाओं में बीतेगा. सेवा-पुण्य का कार्य भी हो सकता है. मानसिक रूप से कार्यभार अधिक रहेगा. सत्कार्य करने के फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

वृषभ राशि

आज आपको मित्रों और परिवार वालों के सहयोग प्राप्त होंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी. आप की वाणी किसी को मोहित करेगी और वह आप के लिए लाभदायी रहेगा. इससे नए संबंधों में सद्भाव बढ़ने की भी संभावना है. विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में अभिरुचि बढ़ने से उनके लिए आज अच्छा दिन है.

मिथुन राशि

आज के दिन भावना और संवेदनशीलता में बहकर स्त्री वर्ग से संबंध न बांधें. पानी तथा प्रवाही पदार्थों से घात है, इसलिए उनसे भी दूर रहें. किसी व्याधि के कारण मन दुविधा में रहने से निर्णय लेने में बाधा आ सकती है. अधिक विचारों के कारण हो रही मानसिक थकान से नींद न आए ऐसा भी हो सकता है और इसका असर सेहत पर पड़ सकते है.

कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. नए कार्य का आरंभ भी आज कर सकते हैं. मित्रों और स्नेही जनों से भेंट होने से आनंद हो सकता है. कार्य में मिली सफलता के कारण आप के उत्साह में वृद्धि होगी. प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे. वाणी में संयम रखें. सम्बंधों में भावनात्मकता अधिक रहेगी. प्रवास भी आनंदमय होगा.

सिंह राशि

आज के दिन कारोबार में तरक्की होगी. पार्टनरों का सहयोग प्राप्त होगा. परिवारजनों के साथ अच्छी तरह से समय बिता सकेंगे. उनका सहकार भी अच्छा मिल सकता है. आर्थिक क्षेत्र में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा. फिर भी वाणी द्वारा आप सब के मन को जीत सकेंगे. कार्य का व्यवस्थित आयोजन करने की सलाह दी जाती है.

कन्या राशि

आज के दिन कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें. शुभ समाचार प्राप्त होगा. आप वाक् चातुर्य से मीठे संबंध बांध सकेंगे, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे. वैचारिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी. शरीर, स्वास्थ्य और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक जीवन में उल्लासमय वातावरण रहेगा.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. आपकी वाणी और वर्तन से किसी को भ्रांति न हो उसकी सावधानी रखिएगा. अपने क्रोध पर संयम रखिएगा. आपकी आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने की संभावना है.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. वाणी में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकता है. मित्रों के साथ भेंट होगी तथा उनके साथ घूमने-फिरने,आनंद- प्रमोद करने में खर्च होगा. नौकरी या व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी आय बढ़ेगी. उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. दांपत्य जीवन में वातावरण आनंदमय रहेगा.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ है. आज आप आर्थिक मामलों में उचित योजना बना सकेंगे. अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे. हर एक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा. व्यापार-विषयक योजना बनेगी. आनंद-प्रमोद के साथ दिन बीतेगा. व्यापार के हेतु प्रवास की संभावना है. उच्च पदाधिकारियों से लाभ होगा. पदोन्नति के योग हैं व मान-सम्मान बढ़ेगा.

मकर राशि

आज का आपका दिन मध्यम फलदायी रहेगा परंतु बौद्धिक कार्य करने के लिए आज का दिन शुभ है. आज लेखन प्रवृत्ति या साहित्य से जुड़ी कोई भी प्रवृत्ति अच्छी तरह से निभा पाएंगे. इसके लिए आप योजना भी बना सकेंगे. सरकारी कार्यों में परिस्थिति प्रतिकूल महसूस होगी. शरीर में हल्की थकान रहेगी और मानसिक हालत भी ठीक नहीं रहेगी.

कुंभ राशि

आज मन में क्रोध की भावना रहेगी. चोरी, अनैतिक कृत्यों से, निषेधात्मक कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें. वाणी पर संयम रखें. परिवार में किसी के विवाह होने की संभावना है. खर्च में वृद्धि होने के कारण हाथ तंग रहेगा. ईश्वर का नाम तथा आध्यात्मिक विचार आप के मन को शांत बनाएंगे.

मीन राशि

आज के दिन आपके अंदर छुपे लेखक या कलाकार को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा. प्रतिदिन की क्रियाकलापों से निकल कर आप अपना समय आमोद प्रमोद में बीता सकेंगे. सज्जन, मित्र के साथ पार्टी या पिकनिक का आयोजन होगा. परिवार के सदस्यों के साथ नाटक, सिनेमा, मनोरंजन के स्थल की भेंट कर सकते है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

