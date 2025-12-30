Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...

🌹-मेष राशि

आज के दिन व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम रहेगा .विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आप के बने बनाये कार्य बिगाड़ सकते हैं.निवेश और नौकरी लाभदायक रहेगा.प्रेम प्रसंग सफल रहेंगे.यदि आप किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से कर्ज लेना चाहें तो कदापि न लें,आज लिए गए कर्ज का उतरना कठिन रहेगा.पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा एवं अच्छे मित्र भी बढ़ेंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ बनी रहेगी .सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा.संतान के विवाह संबंधी योजना सफल रहेगी .किसी से कटु वचन न बोलें.आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं का आपको आज लाभ मिल सकता है. आज रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी.किसी काम में विनिमय करना पड़े तो दिल खोलकर करें, आगे चलकर उसका लाभ मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज आप कुछ भी सोचते है पर वह करते नहीं हैं.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.पुराने आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी .आज फिजूल के खर्चे से बचें. सामाजिक क्रियाकलापों में व्यवधान उपस्थित हो सकता है.कुछ अकस्मात लाभ होने से आपकी धर्म, आध्यात्म के प्रति रुचि सुदृढ़ होगी.संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार मिलेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध और अहंकार छोड़ देखना बंद करें अन्यथा आपका नुकसान संभव है.शांत वातावरण रखें.भाग्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा. आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा. संतान के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा.आज अपनी शान शौकत के लिए धन खर्चा करेंगे जिससे आपके शत्रु परेशान होंगे.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन कार्यप्रणाली में सुधार होगा.थकान व आलस्य का अनुभव करेंगे.आपनी ज़िम्मेदारी से आपका मनोबल बढ़ेगा .माता-पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में राहत मिलेगी.ससुराल पक्ष से सुख शांति के वातावरण बनेगा .मधुरवाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी.

🌹-कन्या राशि

आज आपमें निर्भीकता का भाव रहेगा तथा साहसपूर्वक अपने कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे.आपको अपने माता-पिता का सुख सहयोग यथेष्ठ रूप से प्राप्त होगा.व्यर्थ व्यय का योग भी है.भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं.विरोधी पक्ष से सावधान रहें .व्यापार में धनलाभ होगा.आपने सेहत का विशेष सावधानी रखें .

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए शुभकारक रहेगा.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.आपके अधिकार व संपत्ति में वृद्धि होगी.पुराने आर्थिक मामले सुलझ सकते है.आप दूसरों के भले की सोचेंगे एवं दिल से सेवा भी करेंगे.आज आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण भक्तिभाव व निष्ठा रखें.नए कार्यों में इनवेस्ट करना पड़े तो शुभ रहेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज आपका मन अशांत एवं परेशान रहेगा.व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा.अध्ययन में अवरोध उत्पन्न हो सकते है.संतान की उन्नति होगी .व्यापार वृद्धि के लिए किए गए प्रयास निष्फल हो सकते हैं.दुपहर तक आप अपने धैर्य तथा प्रतिभा से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

🌹-धनु राशि

आज आपकी विद्या, ज्ञान की वृद्धि होगी.जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे .यात्रा पर जाने की योजना बनेगी .आपके अंदर दान पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित होगी. भाग्य की ओर से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सावधान रहें तथा खानपान पर संयम बरतें.

🌹-मकर राशि

आज के आपके लिए लाभदायक रहेगा.बकाया वसूली होगी .पुराने विवाद हल होंगे.ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलेगा.नए मित्रों बनेंगे .अपने व्यवसाय में आपका मन लगेगा एवं रुके कार्य पूर्ण हो जाएंगे.किसी नए कार्य में इनवेस्ट करना पड़े तो अवश्य करें, भविष्य में लाभ होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज का दिन बुद्धि विवेक से नई-नई खोज करने में व्यतीत होगा.आपने आप को सही साबित करने में सफलता हासिल कर सकते है.आपको अपने परिजनों से विश्वासघात मिलने की आशंका है.कार्य प्रणाली में सुधार होगा .सांसारिक सुख भोग, नौकर-चाकरों का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.नेत्र पीड़ा संभव है जिससे आपको मानसिक तनाव रहेगी.निवेश मनानुकूल रहेगा.बहुत समय से संतान से संबंधित किसी विवाद का हल निकल आएगा.खुशमिजाज व्यक्तित्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे.

