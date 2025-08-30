Add DNA as a Preferred Source
क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

राशिफल

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 30, 2025, 11:22 PM IST

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 31 अगस्त 2025 रविवार का दिन (31 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा क्योंकि यह आपके करियर में तरक्की के योग बनने जा रहे है जो आपको मानसिक रूप से भी काफ़ी अच्छा लगेगा.धन लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन आपको अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होंगे जिससे आप दोनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा.चिंताजनक परिस्थितियों से आज राहत पाएंगे.लम्बित कार्य पूरे होंगे और नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं.

🌹-वृष राशि
आज के दिन मनोवांछित फल प्राप्त करने के नतीजे सामने आते रहेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे परंतु आज के दिन आपको किसी से कुछ उधार लेने से पहले सावधान रहने की आवश्यकता होगी .कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी चतुराई और सूझ-बूझ से सभी समस्याएं हल होंगी.रोजी-रोजगार के अवसर मिलेंगे और बकाया राशि प्राप्त होगी.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन वस्त्राभूषण की खरीदारी से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के सदस्यों के सहयोग से कार्य बनेंगे.समाज में यश कीर्ति प्राप्त होने में सरलता रहेगी .वाणी में मधुरता बनाए रखें .भाग्य के साथ सफलता के अवसर प्राप्त होंगे.व्यवसाय और सरकारी सहयोग मिलेगा.यात्रा के योग हैं.ख़ान पान में ध्यान रखें .प्रेम और गृहस्थ जीवन में खुशहाली रहेगी.जुआ, सट्टा या लॉटरी से दूर रहें.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन बिना सोच विचार के कोई भी कार्य करने से बचें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकते है.पैतृक व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें .नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें अन्यथा तनाव रहेगा .संपत्ति और आय संबंधी परेशानियां रहेंगी.बचत कम होने से मन उदास रहेगा.वाद-विवाद और झगड़े से बचें.वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे इसलिए आज आपको यात्रा के योजना बनाकर घर परिवार के साथ यात्रा करने से लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवनसाथी के प्रति भी मन में सकारात्मक विचार आएंगे.निवेश के लिए समय अनुकूल है .किसी राजकीय या व्यवसायिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है.आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी .मानसिक बेचैनी रहेगी.वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आकस्मिक खर्च अधिक होंगे .कर्ज लेने के योग बन सकते है .आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी .नौकरी में पदोन्नति होगी,रूकावटें दूर होंगी तथा परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा.प्रयास और मेहनत से सफलता मिलेगी.प्रेम संबंधों में सफलता और नए कार्यों की योजना बनेगी.कुसंगति से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है.घर में नई वस्तु की खरीदारी संभव है.

🌹-तुला राशि
आज दिनभर व्यस्तता रहेगी .आलस्य और थकान रहेगी .परिवार समेत धार्मिक स्थल पर यात्रा करने के अवसर प्राप्त होगा .विद्यार्थों वर्ग को सफलता मिल सकते है बस समय का सदुपयोग करना चाहिए.किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेने के अवसर प्राप्त हो सकते है.घर में मांगलिक कार्यों की योजना बन सकते है.उत्सव की योजना बनेगीपरिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा.व्यवसाय और वित्त में परेशानी आ सकती है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी लेकिन किसी से सलाह लेने से पूर्व अपने माता पिता से सलाह जरूर लें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है .सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा नुकसान संभव है .परिवार में खुशियां आएंगी.रिश्तेदारों और मित्रों से मेल-मिलाप होगा.कोई नए प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते है.बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन बिना विचार किए साहसपूर्ण कार्य करें,सफलता प्राप्त होगी लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें अन्यथा नुकसान हो सकते है .मेहनत और प्रयास से आय बढ़ेगी.नए व्यापार लाभदायक होंगे.बकाया राशि प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी .मित्रों से मुलाक़ात होगी .

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .घर परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा .शुभ समाचार मिलने की सम्भावना रहेगी जो आपके जीवन में ख़ुशियाँ भर देगी .दूर के रिश्तेदार से मुलाक़ात होगी जिससे आपको खुशी होगी.दैनिक कार्य सरलता से पूरे होंगे.लंबे समय से चली आ रही चिंताएं समाप्त होंगी.संतान आज्ञाकारी रहेगी.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन घर में पूजा पाठ के साथ शुभ कार्यों का आयोजन कर सकते है और घर परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा .आज बिना सोच विचार किए कोई आयोजन न करें अन्यथा आपको हानि हो सकते है .आज व्यस्तता अधिक रहेगी.लम्बित कार्य पूरे होंगे और परिस्थितियां सामान्य होंगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. व्यापार में सफलता मिलेगी. सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि घर में रिश्तेदार का आगमन संभव है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा लेकिन आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जाने के योजना बना सकते है.बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें.समय उत्तम है .अत्यधिक विश्वास हानिकारक हो सकता है.संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें .विरोधी और शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे परंतु समय रहते सतर्क हो जाना बेहतर रहेगा.

