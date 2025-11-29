FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Nov 29, 2025, 10:05 PM IST

Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 30 नवंबर 2025 रविवार का दिन (30 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते है.मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा .अच्छी बात यह है कि मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है.जीवन साथी से भरपूर प्रेम आपको मिलने वाला है लेकिन दिन में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं जिनसे आप परेशान हो जाएंगे.राजनीति से जुड़े लोग सम्मान प्राप्त करेंगे .
 
🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .आपकी उन्नति से विरोधी ईर्षा करेंगे.विदेश जाने का योग बन रहे हैं.जितना आप दूसरों को सम्मान देंगे आपको उतनी ही प्रतिष्ठा समाज में मिलने वाली है.कारोबार विस्तार करने की मन होगा .आज धन लाभ के योग आपके भाग्य में दिखाई दे रहे हैं. आज धन खुद चलकर आपके पास आएगा लेकिन ध्यान रहे लालच उचित नहीं है.
 
🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपनी संतान से संबंधित किसी समस्या का समाधान हो सकते है .आज खुद से बातें करें जो कार्य आप कर रहे हैं उन पर चिंतन मनन भी करें.आज कुछ रचनात्मक करने का दिन है.आज दैनिक कार्यों के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.आज आपकी राशि में कर्म प्रधान है आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आजीविका को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं.विवाह योग्य जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा .अचानक यात्रा का योग आपकी राशि में दिखाई दे रहा है. आर्थिक तौर पर आज का दिन आपके लिए शुभ है. धन अर्जित करने के अवसर आज आपको मिल रहे हैं.आज आपका कोई करीबी मित्र आपके कार्यों में उलझनें पैदा कर सकता है. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मन मुटाव हो सकते हैं .आपने कर्मचारियों के नए स्तोत्र स्थापित होंगे .दोपहर बाद घर में कोई रिश्तेदार की आगमन के योग बनेंगे .लेन देन में सावधानी बरतें .आज ईश्वर की आराधना करने का दिन है.इससे आपके मन को शांति मिलेगी.मन को एकाग्र रखें, आज रिश्तेदारों से मदद आपको मिलने वाली है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन धार्मिक कार्यों में धन लगेगा.आय के नए स्त्रोत स्थापित होंगे .छोटे-छोटे कार्यों के लिए आपको बड़ी मेहनत आज करनी पड़ सकती है.काम की अधिकता रहेगी .कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें .धार्मिक कार्यों में धन लगेगा .अगर आप व्यापारी हैं तो सामान्य लाभ के योग बने हुए हैं.आज कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में आपको हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा.

🌹-तुला राशि
आज के वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें अन्यथा नुकसान संभव हैं जिससे आप परेशान रहेंगे .आज आपको भागदौड़ की जिंदगी से अलग हटकर थोड़ा आराम करना चाहिए. आज खुद से बातें करने का दिन है. खुद की कार्य क्षमता को बढ़ाने का दिन है.अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव करने का दिन है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपको कुछ ऐसे  लोग मिलेंगे जो भविष्य में आपके तरक्की के लिए मददगार साबित होंगे.आज आपको गुस्से से बचना जरूरी है.वाणी में मधुरता बनाए रखें, स्वभाव में सरलता भी आज आवश्यक है. आज जितना सम्मान आप दूसरों का करेंगे उतना ही प्यार और सम्मान आपको मिलने वाला है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन मन को एकाग्र करने के लिए मधुर संगीत सुनना पड़ेगा.आज आर्थिक लाभ के योग हैं. आज कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिससे भविष्य तक आपको इनकम मिले.आप दूसरों पर जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं लेकिन आज ऐसा करने से आपको बचना होगा.यात्रा करते समय आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

🌹-मकर राशि
आज के दिन जीवनसाथी से भरपूर प्रेम आपको मिलने वाला है.आज जीवन साथी से मन की बातें कीजिए.इससे रिश्तो में मजबूती आएगी और विश्वास बढ़ेगा.आज लोग आपकी बातों को सुनेंगे.आज भाग्य आपके साथ है.दिन में कुछ घटनाएं आपके हित में रहेंगी और आपको लाभ देने वाली होंगी.
 
🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन विवेक से हर कार्य सफल कर लेंगे .आज अचानक यात्रा के योग भी आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं.आज की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद है और इससे आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी, आज खरीदारी करते समय आपको स्मार्ट बनने की आवश्यकता है. आज जो सामान आपके पास हैं उनसे ही काम चलाने की कोशिश करें.
 
🌹-मीन राशि
आज के दिन भूमि भवन में निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा .थोड़े सी मेहनत और थोड़े से दिमाग से आज आप धन अर्जित कर सकते हैं. आज किसी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा. पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी. आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करने से बचें.जोखिम व जमानत के कार्य टालें .उधार दिया पैसा न आने से मुश्किल बढ़ेगी.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

