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Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 29, 2026, 10:29 PM IST

Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 30 मई 2026 शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कोर्ट कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतें.वाद विवाद से बचें अन्यथा कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं.धैर्य से कार्य करें अन्यथा आपको परेशानी का अनुभव होगा.आप पर तनाव व चिंता हावी रहेगी.आप अपने प्रोफेशन में परिवर्तन की कामना करेंगे. 

🌹-वृषभ राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.कारोबार में सफलता मिलेगी.भाग्य में प्रबलता रहेगी.दूर स्तान से संदेश प्राप्त होंगे.दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी.अपने व्यवसाय को लेकर यात्रा होगी.प्रोजेक्ट के लिए नए साझेदार मिलेंगे.घर के किसी सदस्य की चिंता रहेगी.ऑफ़िस के काम में कोई रुकावट आ सकती हैं.अस्वस्थता रहेगी.

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन आध्यात्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.परिजन का सहयोग प्राप्त होगा.नाय पक्ष उत्तम रहेगा.धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.रोज़ नई योजना बनती है पर चालू एक नहीं होती.लाभ के प्रयास सफल रहेंगे.परिवार में पूछ परख कम होगी.माता के साथ आजकल अच्छी घुल-मिल रही है.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं.धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.जीवनसाथी से संबंध मज़बूत रहेंगे.किसी भी विवाद से दूर रहें.नए लोगों से जरा संभल कर मित्रता करें. किसी देव स्थान का भ्रमण संभव है.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. 

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन की शुरुआत में आलस हावी रहेगा.काम बहुत है आप आछे से कार्य नीति तय करें.कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त होगी.संतों का सान्निध्य मिलेगा. वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें. अतिविश्वास हानिकर सिद्ध होगा.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन वाहन खरीदने का योजना बन सकती हैं.बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें.संतान सुख प्राप्त होगा.मकान बदलने की संभावना रहेगी.किसी भी कीमत पर झुकना आप को पसंद नहीं है.गृहस्थ सुख मिलेगा.वाणी पर नियंत्रण रखें.कार्य में बाधा संभव है. 

🌹-तुला राशि 
आज के दिन लंबित कार्यों में आशाएं बलवती होंगी.सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.यात्रा पर जाने के संकेत मिलेंगे.अपने कॅरियर को लेकर आप ईमानदार नहीं हैं.संभल जाएं. संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं जो लाभ देंगे. कार्यस्थल में उन्नति होगी.भूमि में निवेश आदि लाभदायक रहेगा              

🌹-वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए धन लाभ कराएगा.धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी.शुभ समाचार प्राप्त होंगे.यात्रा सफल रहेगी.समय के परिवर्तन से राहत महसूस करेंगे. विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा.स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.सोच-विचार कर व्यापार करें अन्यथा हानि हो सकती हैं.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन शुभ समाचार प्राप्त होंगे.दूर से शुभ सूचना प्राप्त होगी.आप के हौसले से ही आप उन्नती करेंगे.विदेश जाने की योजना बना सकते हैं.नए वस्त्र की प्राप्ति संभव है. माता-पिता को अस्वस्थता रहेगी. आपसी विवाद न करें.शुभ समाचार मिल सकता है.नौकरी में प्रमोशन के योग हैं.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी.संपत्ति के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.कार्यस्थल पर अधिकारियों से विवाद होंगे.आपकी गलती के कारण बने बनाय काम बिगड़ सकते हैं.बातचीत से काम बन जाएंगे. कार्यसिद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

🌹-कुम्भ राशि 
आज के दिन आपके लिए समय अच्छा रहेगा.किसी आपने के प्रति आकर्षित होने की संभावना रहेगी.बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए.पुराने मित्र-संबंधी से मुलाकात आज संभव है. मित्रों से शुभ समाचार मिलेंगे.नया कारोबार स्थापित होगा.आत्मसम्मान बढ़ेगा. 

🌹-मीन राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.किसी से भी विवाद न करें.कारोबार में तरक़्क़ी होगी.सेहत का ध्यान रखें.अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करें.यात्रा लाभकारी रहेगी.उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा.उपहार या सम्मान की प्राप्ति होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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