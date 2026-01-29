Today Horoscope 30 January: सिंह और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 30 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि

आज के दिन स्वयं के सामर्थ से ही भाग्य उन्नति के अवसर आएंगे.योजनाएं फलीभूत होंगी.उपहार की प्राप्ति संभव है.यात्रा,निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे.जोखिम न लें.घर के साफ़-सफ़ाई करने में समय व्यतीत होगा.व्यापारिक नई योजनाओं का प्रारम्भ होगा.कार्य स्थल पर किसी विशेष व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है.अधिक लोभ, लालच न करें.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा.रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.अपने आप पर विश्वास रखें और नकारात्मक सोच न रखे.सेहत का विशेष सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है.मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा.आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य ही मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.आर्थिक मामलों में सावधानी रखें,साझेदारी में किए गए कारोबार में नुकसान संभव है.नया मकान व दुकान खरीदने के लिए समय अनुकूल रहेगा.यात्रा सफल होगी.अपनी रुचि के अनुसार काम न होने से कर्मचारियों से नाराज रहेंगे.आज व्यापारिक मामलों में जवाबदेही बढ़ने वाली है.संतान पर विशेष ध्यान दें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा.वाहन,मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें.सबको साथ में लेकर चलें.बातें कम और काम ज्यादा करें.कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.परिवार में अनुरूप स्थिति बनेगी.वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं.व्यापार विस्तार में आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे.पूजा पाठ में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा.सन्तान की किये कार्यों मन को सुख देंगे.गृहस्त सुख मिलेगा और प्रसन्नता रहेगी.बकाया वसूली होगी.अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं.संभल जाएं.कार्यस्थल पर योग्यता के अनुरूप कार्य करें.संतान की चिंता, व्याकुलता बढ़ेगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी.वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है.वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं अन्यथा दुर्घटना की संभावना है.साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी.शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है.आपके विरोधियों के कारण व्यापारिक बाधाएं आएंगी.परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलने से हताश होंगे.किसी के सहयोग से समस्या का समाधान होगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रसंशा बढ़ेगी.सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग बनेंगे.दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि धन लाभ के योग बन रहे है.आप की मेहनत से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.परिवार में मांगलिक कार्यों की रुपरेखा बनेगी.सुख सुविधा में वृद्धि होगी.कार्य विस्तार के लिए उचित मार्गदर्शन लेना होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.यात्रा में आपनी वस्तुओं को संभालकर रखें.कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह बनाए रखें.व्यवसाय में प्रयास सफल रहेंगे.उत्साह में बढ़ोतरी होगी जिससे सफलता प्राप्त होगी.आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें.किसी विषय को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी.दिखावे एवं आडंबरों से बचे.पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी.कर्ज लेने से बचें.

🌹-धनु राशि

आज के दिन प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी.आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी.अचानक धन लाभ के प्रबल आसार रहेंगे.आत्म सम्मान बढ़ेगा.निवेश शुभ रहेगा.आत्मसम्मान बढ़ेगा.नौकरी में पदोन्नति एवम् तबादले के योग हैं.परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा.लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें परीक्षा में सफलता मिलेगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.समाज के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.क्रोध की अधिकता से बचें.वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है.अपने परिजनों से सम्मान से व्यवहार करें,अपनी बुद्धिमानी से कई व्यापारिक रुके कार्य पूर्ण होंगे.लंबे समय के बाद प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.संपत्ति के लेन-देन में सावधानी रखें.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा.क्योंकि आज आपको किसी सुभ समाचार की प्राप्ति होगी.यात्रा के योग बन रहे है. अपने पारिवारिक संबंधों का आज लाभ मिलेगा.नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण न होने से मन खिन्न रहेगा.पदोन्नति होने की संभावना है.सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आजीविका में नवीन अवसरों की प्राप्ति हो सकते है.माता-पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि में सुधार आएगा.धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे .अपने बलबूते पर काम करें.कार्यस्थल पर व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के संबंध मजबूत होंगे.अनैतिक कार्यों से सावधान रहें अन्यथा नुकसान संभव हैं.मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकते है जिससे आपको प्रसन्नता रहेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

