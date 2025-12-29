Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...

🌹-मेष राशि

आज के दिन धन संबंधित कोई भी निर्णय लेने से बेहतर रहेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करें और घर में बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेकर निवेश करने से आपको सफलता प्राप्त होगी.ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च होगा. नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे.भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी जिससे आपको लाभ और सम्मान प्राप्त होगा.यात्रा लाभदायक रहेगी. राजकीय सहयोग मिलेगा.सरकारी कामों में सहूलियत होगी.जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.घर में सुख-शांति रहेंगे.कारोबारी अनुबंध हो सकते हैं.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.पार्टनरों से सहयोग मिलेगा. झंझटों में न पड़ें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन परिवार में छोटी मोटी बातों को छोड़ शांति रहेगी.घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी .आपनी अथवा परिवार की सेहत का अनदेखी न करें.यात्रा लाभदायक रहेगी. संतान पक्ष से बुरी खबर मिल सकती है. डूबी हुई रकम प्राप्त होगी. व्यापार-व्यवसाय से मनोनुकूल लाभ होगा. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी.जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं.नए उपक्रम प्रारंभ करने संबंधी योजना बनेगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन घरेलू कार्यों की आनाकानी करेंगे लेकिन मनोरंजन के लिए तैयार रहने पर परिजनों से नौक झोंक हो सकते है.पुराना रोग उभर सकता है. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. किसी व्यक्ति विशेष से कहासुनी हो सकती है.स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. दौड़धूप रहेगी.नकारात्मकता हावी रहेगी.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा .कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन लाभ की कोई संभावना जगाएगा इनमें से कुछ एक आज पूर्ण होगी शेष के दुविधा में फसने के कारण निकट भविष्य में पूर्ण होने की आशा लगी रहेगी.फालतू खर्च पर नियंत्रण नहीं रहेगा. हल्की मजाक करने से बचें.बेकार की बातों पर ध्यान न दें.अपने काम से काम रखें.लाभ के अवसर मिलेंगे.विवेक का प्रयोग करें. आय में वृद्धि होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आकेक्षित काम में विलंब होगा जिससे आपको परेशानी हो सकते हैं.मान-सम्मान मिलेगा.मेहनत का फल मिलेगा. कारोबार में वृद्धि के योग हैं.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.निवेश शुभ रहेगा.नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. शत्रु तथा ईर्ष्यालु व्यक्तियों से सावधानी आवश्यक है.समय की अनुकूलता है. सामाजिक कार्य करने का मन लगेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.धार्मिक यात्रा के योग बन रहे है.सामाजिक कार्य करने में मन लगेगा.योजना फलीभूत होगी. कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है. कारोबार मनोनुकूल लाभ देगा.नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं.शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड से लाभ होगा.आय में वृद्धि होगी.मान-सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आपनी अथवा पत्नी के सेहत पर विशेष सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकते है.चोट व रोग से कष्ट हो सकता है. बेचैनी रहेगी. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.पूजा-पाठ में मन लगेगा.सत्संग का लाभ मिलेगा. राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. परिवार तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रसन्नता बनी रहेगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला असर रहेगा.भागदौड़ अधिक रहेगी. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. मेहनत अधिक होगी.लाभ में कमी रह सकती है.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.व्यवसाय-व्यापार मनोनुकूल चलेगा. आय बनी रहेगी.पूजा पाठ में शामिल हो सकते है आज .स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, सावधानी रखें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.पुरानी संगी-साथियों से मुलाकात होगी. उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी.फालतू खर्च होगा.स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है.आत्मसम्मान बना रहेगा.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. भाइयों का सहयोग मिलेगा.कारोबार से लाभ होगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा.जल्दबाजी न करें.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन भागदौड़ वाला रहेगा दिन के आरम्भ में यात्रा करनी पड़ेगी लेकिन इनसे व्यावहारिक लाभ के अतिरिक्त अन्य किसी लाभ की उम्मीद ना रखें.बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे.भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से मनोनुकूल लाभ होगा.नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी. कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी.उत्साह रहेगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.किसी से उपहार मिल सकते है .पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा. आनंद के साथ समय व्यतीत होगा. मनपसंद व्यंजनों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.व्यापार मनोनुकूल लाभ देगा.नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी.किसी व्यक्ति से बहस हो सकती है.

