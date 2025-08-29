Rashifal 30 August 2025: वृश्चिक और कुंभ वाले क्रोध पर रखें संयम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Add DNA as a Preferred Source
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 29, 2025, 11:23 PM IST

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 30 अगस्त 2025 शनिवार का दिन (30 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आप हास्य परिहास के मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे आपनी चटकीली वाणी से आस पास का वातावरण हल्का बनायेंगे लेकिन स्वभाव पल पल में बदलने से सामने वाले को परेशानी भी होगी.सेहत का ध्यान रखें .सुबह से ही किसी नई सोच को लेकर आपके अंदर नई शक्ति और उर्जा का संचार होगा.आज के दिन के महत्व को समझते हुए इसके लाभ उठाने के अवसर से न चूकें. 

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपको धीर्य धारण करने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी सोची अधिकांश योजनाए लाभ की जगह हानि करने वाली है .बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी .धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.दिन व्यस्ततापूर्वक बीतेगा.सभी अधूरे कार्य पूर्ण होने का योग है. व्यवसाय हो या नौकरी सभी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके के लिए लाभदायक रहेगा लेकिन आपनी वाणी को ध्यान से बोलें तो बेहतर रहेगा .बेतुकी बयानबाज़ी से दूर रहें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा .घर के वातावरण कुछ समय के लिए उग्र रहेंगे जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.आज भाग्य का साथ पाएंगे तो सभी कार्य बनते जाएंगे.उपाय करके ही कार्य की शुरुआत करें 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके आशाओं पर खड़ा उतरेगा लेकिन आज आप धन और आपसी संबंधों में तालमेल बनाने में कामयाब भी रहेंगे क्योंकि आपको अपने काम पर भरोसा है.धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके काम में मन लगेगा .आज वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें.आज बिना सोच-विचार के कोई कार्य न करें.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपकी मानसिक शांति में घरेलू उलझनों के कारण आपको परेशानी हो सकते हैं इसलिए आप अपने साथी के साथ मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सफलता में वृद्धि होगी.जीवनसाथी और प्रिय व्यक्ति का साथ मिलेगा, उनकी राय पर ध्यान दें.घर परिवार में शांति बनी रहेगी .माता के स्वास्थ पर विशेष सावधानी बरतें .

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन आपको अपने जीवनसाथी के प्रति कोई विशेष लगाव रहेगा और आपको अपने परिवार की सुख सुविधाओं में इज़ाफ़ा होगा.आज विरोधियों की आलोचना के प्रति ध्यान न दें.शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी,अचानक कोई शुभ सूचना प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र पर आर्थिक कारणों से किसी से विवाद हो सकते हैं इसलिए सतर्क रहें अन्यथा आपको मानसिक रूप से कष्ट झेलना पड़ सकते हैं.आज आपकी योग्यता के अनुसार मान-सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.संतान पक्ष की ओर से सुख की प्राप्ति होगी.वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें .यात्रा में सफलता के योग बन रहे हैं.

🌹-वृश्चिक राशि
आज आप सोचेंगे कुछ लेकिन होगा उसके विपरीत ही दिन के पूर्वार्ध में घरेलू उलझनों के कारण व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रभावित रहेंगी लेकिन समय के अनुसार सफलता प्राप्त करेंगे.घर में सुख के साधनों में वृद्धि होगी .आज आपकी मानसिक प्रवृत्ति नकारात्मक रहेगी.क्रोध एवं आवेश से बचें. वाणी पर संयम रखें, वाद-विवाद से बचें तभी दिन की शुभता प्राप्त कर पाएंगे.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपको आपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा .कार्य क्षेत्र पर भी आपको सहरारमिओं की कार्य प्रणाली पसंद नहीं आएगी.आप आपके पराक्रम में वृद्धि होगी. सन्तान के साथ समय व्यतीत करें क्योंकि यह संतान के लिए अच्छा रहेगा.प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात यादगार रहेगी, यात्रा मंगलमय रहेगी, कार्य पूर्ण होंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी .मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे तथा मन प्रसन्न रहेगा .अचानक धन लाभ के योग हैं.कोई नया कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करना लाभदायक रहेगा.मौके बार-बार आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे इसलिए अवसर का सही दिशा में इस्तेमाल करने से लाभ मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके अंदर अहम की भावना रहेगी इसलिए आपनी बात मनवाने के लिए अनुचित बात नहीं करनी चाहिए अन्यथा आपको परेशानी हो सकते हैं .कार्य व्यवसाय आज मंदा रहेगा धन की स्थिति ठीक नहीं रहेगी.आज सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा. आज कार्य सिद्धि का दिन है.मन और चित्त दोनों से आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, मानसिक भार आज हल्का रहेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन पूजा पाठ में शामिल होंगे और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए समय अनुकूल रहेगा .घर परिवार में उल्लास का वातावरण बना रहेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी धन के लेन-देन में सावधानी रखें.अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें अन्यथा नुकसान संभव है .किसी को उधार न दें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी यात्रा करने से परहेज करें.सेहत का ध्यान रखें .

