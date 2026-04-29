Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 30 अप्रैल गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि

आज के दिन अनैतिक कार्यों से बचें अन्यथा फल विपरीत हो सकते हैं.गृहस्थ में भी थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा.लेकिन यहाँ विजय आपकी होगी.दूर के रिश्तेदार और दोस्त के साथ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे.भूमि भवन वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आज आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे आपका स्वभाव पल पल में बदलने से लोग आपके ऊपर विश्वास नही करेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आप के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज धन लाभ जोड़ तोड़ कर कही न कही से अवश्य हो जाएगा.संध्या के बाद आरोग्य लाभ मिलेगा लेकिन कार्य करने की जगह मनोरंजन एवं व्यर्थ की गतिविधियों में रुचि लेंगे.आज कामोतेजना अधिक रहेगी रंगीन मिजाजी के कारण घर मे कलह हो सकती है.

🌹-कर्क राशि

आज का दिन शुभफलों की प्राप्ती कराएगा.नौकरी पेशा के लिये भी दिन विजय दिलाने वाला रहेगा आज सहयोग की कमी रहने के बाद भी अपने पराक्रम और भाग्य का साथ मिलने से जटिल कार्यो को हल करने पर अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे. नौकरी पेशा लोगों को नियमित आय से संतोष करना पड़ेगा.

🌹-सिंह राशि

आज का दिन आपके लिये धूप छांव जैसी परिस्थिति बनाएगा .भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.सेहत आछा रहेगी.छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें अन्यथा आपको परेशानी होगी.नौकरी पेशा भी अनैतिक मार्ग से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे सफल भी होंगे लेकिन प्रलोभन बढ़ने पर बदनामी भी हो सकती है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्यों के प्रति लापरवाही न करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.आज कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय की गति धीमी रहेगी फिर भी चालाकी से खर्च योग्य आय बना ही लेंगे विरोधी लोग भी आपकी कार्य कुशलता की पीठ पीछे प्रशंसा करेंगे, जिससे मन में अभिमान आएगा.

🌹-तुला राशि

आज आपको धैर्य से काम लेने की सलाह है मानसिक संतुलन कम रहेगा.गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.कार्य क्षेत्र पर धन अथवा किसी वस्तु के कारण झगड़ा हो सकता है यहाँ भी व्यवहारिकता से काम ले नही तो व्यवहार खराब होंगे.धन लाभ पाने के लिये आज बौद्धिक के साथ शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे.संताने आज जिद्दी व्यवहार करेंगी.कार्य व्यवसाय से आशा न होने पर भी अकस्मात धन लाभ होगा जिससे थोड़ी राहत मिलेगी ज्यादा दौड़ धूप करने से बचेंगे फिर भी किसी न किसी कारण से करनी ही पड़ेगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा .शरीर आलस्य में रहने के कारण आज ज्यादा उलझनों में पड़ने से बचेंगे घरलू कार्य भी चार बाते सुनने के बाद ही करेंगे. मध्यान तक दिनचार्य अस्त व्यस्त रहेगी मित्र अथवा रिश्तेदारी में जाने के कारण अन्य कार्यो में फेरबदल करना पड़ेगा.सुख सुविधा और आनंद में वृद्धि होगी.



🌹-मकर राशि

आज का दिन भी आपके लिये कुछ न कुछ लाभ देकर जाएगा.घरेलू खर्च पर नियंत्रण रखें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकते हैं.आस पड़ोसियों की बाते आपको अच्छी लगेगी.कार्य क्षेत्र के प्रति आज उदासीन रहेंगे अन्य लोगो के भरोसे रहने के कारण उचित लाभ से वंचित रह जाएंगे फिर भी धन लाभ जरूरत के अनुसार हो ही जायेग..

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.परिजनों का व्यवहार अत्यंत स्वार्थी रहेगा कामनापूर्ति करने पर ही चैन से बैठने देंगे.कार्य व्यवसाय से आज ज्यादा धन लाभ की आशा ना रखे ना ही ज्यादा समय देंगे जिससे सीमित लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा.आज वरिष्ठ लोगो के टोकने के बाद भी किसी की नही सुनेंगे अपने मन की करेंगे बाद में पछतायेंगे भी

🌹-मीन राशि

आज का दिन आपको सामाजिक क्षेत्र से मान-सम्मान दिलाएगा.संतान की उन्नति के अवसर बनेंगे.जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखें.कार्य क्षेत्र पर आज समय कम देंगे फिर भी अल्प समय मे दिन भर की पूर्ति हो जाएगी. धन लाभ एक हाथ से होगा दूसरे हाथ से चला जायेगा.

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