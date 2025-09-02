Add DNA as a Preferred Source
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 02, 2025, 09:50 PM IST

Rashifal 3 September 2025: कन्या और तुला वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 03 सितंबर 2025 बुधवार का दिन (03 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि
आज के दिन जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा और आपकी ऊर्जा को भी अधिक बेहतर बनाएगा .सामाजिक कार्यों में आपको अधिक सहयोग प्राप्त होगा लेकिन आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा.जीवन में कई उतार-चढ़ाव आते हैं.संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी और आपको अपने कार्यों में भी अधिक समय लग सकता है.आप इस तरह हताश होकर बैठ गए तो नुसकान आप के साथ कई लोगों का होगा. कारोबार में उन्नति के योग हैं. कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा. 

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको अपने जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा फ़ायदा मिलने की संभावना रहेगी जो आपको बहुत पसंद आएगा .भाग्योदय का समय है.अपनी पूरी मेहनत से अपने कार्य में लग जायें, सफल होंगे.कार्यस्थल बार बार हो रही मशीनरी के खराब होने से परेशान रहेंगे. मशीनरी का स्थान परिवर्तन कर दें, समाधान हो जायेगा.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन बुद्धि और विवेक से सफलता आपके कदम चूमेगी .दिन की शुरुआत कार्य व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी .मनरंजन के कार्य में अधिक समय व्यतीत होगा.परिणय चर्चाओं में सफलता मिलेगी.खान-पान में ध्यान देने की जरूरत है.कई दिनों से आप के मन में किसी बात को लेकर दुविधा है.झूठ बोल कर आप स्वयं फंस सकते हैं.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन मध्यम फलदायी रहेगा.अनजाने में कहीं गई सही बात भी आपके लिए ग़लत हो सकती है.काम को टालना बंद करें और समय पर कार्य को करना सीखें.धर्म कर्म और अध्यात्म के प्रति जागरूकता के साथ आगे बढ़ें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें .जल्दबाजी में लिए फैसले गलत साबित होंगे.व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है.संतों का सान्निध्य प्राप्त हो सकता है.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन परिजनों के साथ समय आछा व्यतीत होगा तथा परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और संतान सुख भी प्राप्त होगा .बेहतर सफलता के लिए कार्य योजना में बदलाव लाएं. खुद के तौर-तरीके बदलें. परिवार में बहनों के विवाह की चिंता बनी रहेगी.शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है .बुद्धि विवेक से कार्य करें और सफलता प्राप्त करें.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपको अधिक परिश्रम और सफलता के योग बनेंगे और आपको अपने जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सकते है जो आपको अपने जीवनसाथी के प्रति आकर्षित करेगा .सामाजिक जीवन में माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा .केवल पैसा कमाने में ही न लगें, अपनी जरूरी जिम्मेदारी में पूरी करें.व्यस्तता के चलते जरूरी कार्य आज भी पूर्ण नहीं हो पायेंगे.नौकरी में तबादले के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ होगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है लेकिन आप किसी को उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय लेंगे तो बेहतर रहेगा .वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी और धन लाभ के भी आसार रहेंगे .अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं. कार्यस्थल पर कर्मचारियों से विवाद हो सकता है.आजीवका के नए स्रोत स्थापित होंगे. कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज बिना विचार किए साहसपूर्ण कार्य करें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकते है.व्यापार में साझेदारी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी.वाणी पर संयम रखें .नए व्यावसायिक अनुबंध हो सकते हैं. पारिवारिक यात्रा के योग है.धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नए तकनीकी प्रयोग से लाभ होगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा .सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे इसलिए आज के समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मन की बात जरूर पढ़ें और आपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों से बातचीत करने में फायदेमंद साबित होंगे .आत्मविश्वास और इष्ट बल की मदद से सफलता मिलेगी. साझेदारी से लाभ होगा. मानसिकता बदलें और अच्छा सोचें. बुजुर्गों के स्वास्थ की चिंता रहेगी. अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है.

🌹-मकर राशि
आज के दिन पूरी महनत और लगन से हर कार्य को पूरा करेंगे.ख़ान पान में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए .नकारात्मक विचार और नकारात्मक सोच से दूर रहें अन्यथा आपको सफलता नहीं मिल सकेगी और आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकते है .मन ही मन किसी बात से परेशान हैं, पूर्ण विचार और अपने विश्वसनीय जनों से विचार कर निर्णय लें. शत्रु सक्रिय होंगे.विदेश यात्रा के योग बन रहे है. 

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.आकस्मिक खर्च अधिक रहेगा लेकिन निवेश के लिए समय उपयुक्त है,भूमी भवन में निवेश करना शुभ रहेगा क्योंकि यह आपको धन लाभ करेगा आगे चलकर .अपने कार्यक्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा. बड़ों का अनुभव आप के लिए लाभप्रद रहेगा.यात्रा के योग है.अपने मन की बातें और व्यापारिक योजना हर किसी को न बतायें नुकसान हो सकता है.

🌹-मीन राशि
आज दिनभर व्यस्तता रहेगी आलस्य से बचें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है इसलिए अपने मन को संयम बनाए रखें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है .जोखिम के कार्यों से दूर रहें.देवी देवता के दर्शन करने से आपको प्रसन्नता मिलेगी .किसी अजनबी पर भरोसा न करें.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.आप के विरोधी आप को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सतर्क रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

