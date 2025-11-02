FacebookTwitterYoutubeInstagram
जोधपुर सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान! मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख

राशिफल

Rashifal 03 November 2025: वृश्चिक और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 02, 2025, 10:21 PM IST

Rashifal 03 November 2025: वृश्चिक और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 3 नवंबर 2025 सोमवार का दिन (3 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन नए लोगों से संबंध बनेगी.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.सोचे हुए कार्य आशा से बढ़कर होंगे.आप के रहन-सहन से लोग प्रभावित होंगे.स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा मन में प्रसन्नता होगी.कार्यस्थल पर रुचि बढ़ेगी.साहस में वृद्धि होगी.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन कामकाज के सिलसिले में महत्व पूर्ण फैसले लेंगे .सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.समय रहते जरूरी दस्तावेज संभाल लें. मनोवांछित सफलता प्राप्त करेंगे. पारिवारिक सुख बढ़ेगा.पिता या किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आमदनी में वृद्धि होगी.नौकरी में कार्यों की प्रसंशा होगी.अनचाहे काम करना होंगे.दांपत्य जीवन में आपसी संबंधों में सुधार होगा. व्यवसायिक स्थिति में पहले से राहत मिलेगी.नई योजना बनेगी.घर-परिवार का सुख बढ़ेगा.भाई बहनों से अनबन हो सकती है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन राजनीति में लिए फैसले लाभदायक साबित होंगे .आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी .घर परिवार में सुख शांति रहेगी.रणनीति में मनचाही सफलता मिलेगी.नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश की संभावना है.आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी की राय लेना बेहतर रहेगा.संतान के कामों पर नजर रखना जरूरी है.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा .आय से ज्यादा व्यय होगा .परिवार के मांगलिक आयोजनों की रुपरेखा बनेगी.ज्ञान-चित्रकारी में रुचि बढ़ेगी.कानूनी झंझटों से राहत मिल सकती है.मुकदमे आदि में आपकी विजय होगी तथा शुभ कार्य सम्पन्न होंगे.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन परिजनों के साथ मिलकर मनोरंजन में समय बीतेगा.मानसिक शांति रहेगी .दिन अनुकूल है, स्वास्थ्य में सुधार होगा. मन में निराशा व उदासी का भाव खत्म होगा. किसी को भी अपने राज न बताएं. अपकीर्ति हो सकती है, सतर्क रहें. मनोबल में वृद्धि होगी.

🌹-तुला राशि
आज के दिन पारिवारिक मांगलिक आयोजनों में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे.दोस्तों की चिंता रहेगी. सूझ-बूझ द्वारा कार्यों में सफलता मिलेगी.अपनी क्षमता, योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और सफल होंगे.रुका पैसा प्राप्त करने के प्रयास सफल होंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन भूमि संबंधी कार्यों में धन लाभ होगा .नए विचार,योजना पर चर्चा संभव है.निर्माण कार्य में हो रहे विलंभ से चिंता बढ़ेगी. दाम्पत्य सुख मिलेगा.व्यापारिक तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए दिन अनुकूल रहेगा.किसी निकटतम व्यक्ति से मतभेद हो सकता है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय न लें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा .रुके निर्माण कार्यों में गति आएगी.साझेदारी के कार्यों में विशेष लाभ होगा.व्यवसायिक समय शुभ रहेगा.साहस व पराक्रम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन परिजनों से शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होगा .सेहत अच्छी रहेगी.नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत होगी.घरेलू कामकाज के चलते व्यस्त रहेंगे.कार्य स्थल पर आज कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी .नौकरों की समस्या बनी रहेगी.भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.संतान पक्ष से अच्छा खबर मिल सकता है .आपकी बातों को महत्त्व मिलेगा.परिजनों के साथ यात्रा होगी.विवाह में आ रही अड़चन दूर होगी. पसंदीदा भोजन की प्राप्ति होगी. राजनीति से जुड़े लोग विश्वासघात का शिकार हो सकते हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.नए लोगों से मुलाकात होगी.आपकी मेहनत और सूझ-बूझ से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.समय शुभ व अनुकूल फलों को देने में समर्थ होगा तथा मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

