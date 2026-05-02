Aaj Ka Rashifal: इन राशि वालों को आज निवेश में होगा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 3 मई रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.



मेष राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल समय रहेगा. कार्य क्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी. भाग दौड़ भरी दिनचर्या और असंयमित खान-पान के कारण स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती हैं. वाणी पर काबू रखें. स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने से सीधी बातों का भी बेतुका जवाब देकर माहौल खराब करने से बचें.

वृष राशि

आज के दिन आपके लिए विजय दिलाने वाला रहेगा. बुरी संगति से बचें अन्यथा आपको मानसिक परेशानी हो सकती हैं. सेहत उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकती है. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. अपना काम साधने के लिए दूसरे का बिगाड़ने से भी नहीं चूकेंगे. मुंह से मीठा बोलेंगे लेकिन अंदर ईर्ष्या भरी रहेगी. घर का वातावरण आनंददायक रहेगा.

मिथुन राशि

आज के दिन शुभ फलदायक रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से काम बनेंगे. संतान पक्ष की उन्नति होगी. कार्य क्षेत्र पर आज आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे. नियमित बिक्री की जगह आज जनसंपर्कों के द्वारा अधिक लाभ की संभावना है. व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है, इससे बचें अन्यथा सामाजिक क्षेत्र पर आपकी छवि खराब होगी.

कर्क राशि

आज के दिन आपकी दिनचर्या और स्वभाव में सुधार आएगा. पिछली गलतियों से सीख लेंगे. शारीरिक और मानसिक शीतलता पैदा होगी. अपने काम दूसरों के सहयोग से पूरा करेंगे. कार्य क्षेत्र पर लाभ की संभावना कम रहेगी, अपने बुद्धि चातुर्य से खर्च निकालने लायक आय बना लेंगे लेकिन व्यर्थ के खर्च भी लगे रहेंगे. पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा. दिन मनोरंजन में बीतेगा.

सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कार्य क्षेत्र पर आज निर्णय लेने में परेशानी आएगी, लाभ के अवसर इसी कारण हाथ से निकलने की संभावना है. कुछ लोग पीठ पीछे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं. मन में अहम की भावना रहने से किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करेंगे. मन की बात आज मन में ही रखें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है.

कन्या राशि

आज के दिन सुख शांति से बिताएंगे. नौकरी वाले लोग आज आलस्य से भरे रहेंगे. बेमन से कार्य करने पर अधिकारी वर्ग से मतभेद हो सकते हैं. अपना काम पूरा करने में लगे रहेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा लेकिन कुछ समय के लिए किसी गलतफहमी या परिजन के उद्दंड व्यवहार के कारण अशांति हो सकती है.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कार्य क्षेत्र से आज काफी संभावनाएं लगाए रहेंगे. आर्थिक लाभ की कामना दिन भर लगी रहेगी लेकिन लाभ रुक-रुक कर होने से मन संतुष्ट नहीं होगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी सहकर्मी के हिस्से का कार्य भी करना पड़ेगा. घर के सदस्य कामना पूर्ति होने से प्रसन्न रहेंगे लेकिन फिर भी छोटी मोटी नाराजगी बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि

आज का दिन दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का नया संचार लाएगा. कारोबार में नई योजनाओं का निर्माण होगा. नौकरीपेशा लोग भी आज मध्यान तक अधिक व्यस्त रहेंगे. जल्दबाजी में कार्य करने पर गलती होने की संभावना अधिक है, विशेषकर कागजी काम देखभाल कर ही करें.

धनु राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र अथवा घर में सुखद समाचार मिलने से मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी. लेन-देन में सावधानी रखें. सहकर्मी अथवा कार्य क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं. मित्र मंडली में बैठते समय अनैतिक कार्यों से बचें.

मकर राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी. सेहत अच्छी बनी रहेगी. आज लोग स्वयं ही मतलब से व्यवहार बनाएंगे इसलिए किसी की सोच का आपके व्यक्तित्व पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. घरेलू वातावरण शांत बना रहेगा.

कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. कार्य क्षेत्र पर आज जो भी करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी. व्यावसायिक यात्रा के प्रसंग बनेंगे.

मीन राशि

आज का दिन पिछले दिनों की अपेक्षा शांतिदायक रहेगा. घर परिवार के वातावरण में शांति बनी रहेगी. संतान पक्ष की चिंता दूर होगी. धार्मिक भावनाओं का उदय होगा. व्यवसाय स्थल पर उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण मिलेगा. धन की आमद थोड़ी कम रहेगी. शत्रु सक्रिय रहेंगे.

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