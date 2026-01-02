FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल

Dry Lips: होंठों का रूखापन मिनटों में होगा गायब, अपनाकर देखें ये घरेलू असरदार तरीका

सूफियाना रंग में रंगे लोग, बिस्मिल का इंडिया टूर 2025 ऐतिहासिक सफर बना यादगार

Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम 

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Abhay Sharma

Updated : Jan 02, 2026, 10:49 PM IST

Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार (Rashifal 3 January 2026) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि
नए साल में रुके हुए कार्य में गति आएगी. सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी. किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. मित्रों की सहायता कर पाएंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार लाभदायक रहेगा. शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें. कष्ट, भय, चिंता तथा तनाव का वातावरण बन सकता है. कुसंगति से हानि होगी. कम प्रयास से ही कार्य सिद्धि होगी.

वृष राशि
नए साल में संतान पक्ष के प्रति मन में सकारात्मक सोच रहेगी. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं. आय बनी रहेगी. भाइयों का सहयोग मिलेगा. निवेश शुभ रहेगा. आज के काम कल पर नहीं टालें। विवेक का प्रयोग करें. लाभ होगा. दुष्ट जनों से सावधान रहें, हानि पहुंचा सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.

मिथुन राशि
नए साल में मन की अस्थिरता के कारण फैसले लेने में सक्षम नहीं रहेंगे. घर बाहर प्रसन्नता के वातावरण रहेगा. जल्दबाजी में कोई भी लेन-देन न करें. फालतू खर्च होगा. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. साथी का सहयोग मिलेगा. सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें. नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे. 

कर्क राशि
नए साल की शुरुआत में आपको सफलता की संभावना रहेगी. किसी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें. समय रहते अपने कार्यों को पूरा करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है. व्यवसाय ठीक चलेगा. भाग्य का साथ मिलेगा. आय में निश्चितता रहेगी. कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर खर्च होगा. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. चिंता तथा तनाव में वृद्धि होगी.

सिंह राशि
नए साल में आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे. मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा. धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. 

कन्या राशि
नया साल आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा. संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपको सफलता मिलेगी. संतान पक्ष से स्वास्थ्‍य तथा अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी. नई योजना बनेगी. तत्काल लाभ नहीं मिलेगा. कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे.

तुला राशि
नया साल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यह समय भूमि भवन में निवेश करने के लिए उपयुक्त रहेगा. थकान व कमजोरी रह सकती है. स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है.

वृश्चिक राशि
नए साल में आपको सेहत पर विशेष सावधानी बरतनी होगी जिससे पूरे साल आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी. प्रेम-प्रसंग में हड़बड़ी न करें. विवाद हो सकता है. नकारात्मकता रहेगी. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें. युवक व युवती विशेष सावधानी बरतें. विवाद को बढ़ावा न दें. स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. लेन-देन में सावधानी रखें. आय में निश्चितता रहेगी.

धनु राशि
नए साल में आप के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा. कानूनी बाधा संभव है. हल्की हंसी-मजाक करने से बचें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. धनहानि किसी भी तरह हो सकती है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा व्यवसाय ठीक चलेगा, लाभ में वृद्धि होगी.

मकर राशि
नए साल आपके लिए अनुकूल रहेंगे. सुख के साधनों पर व्यय होगा. स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं. प्रोपर्टी के काम बड़ा लाभ दे सकते हैं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. नौकरी में सुख-शांति रहेंगे. निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें. कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपमान हो. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. चिंता तथा तनाव रहेंगे. 

कुंभ राशि
नए साल में मनोरंजक यात्रा की आयोजना हो सकता है. किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा. मित्र व संबंधियों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा. कारोबार मनोनुकूल रहेगा. जोखिम न लें. आंखों को रोग व चोट से बचाएं. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. 

मीन राशि
नए साल आप के लिए अच्छा रहेगा. मौज मस्ती में समय और धन खर्च होगा. संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा. सेहत का विशेष सावधानी बरतें अन्यथा कोई परेशानी हो सकते हैं. दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें. सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. अपेक्षित कार्यों में विलंब होने से खिन्नता रहेगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. भागदौड़ रहेगी. जोखिम न लें. जोखिम व जमानत के कार्य टालें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
  

