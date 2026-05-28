Today Horoscope 29 May 2026: सिंह और वृश्चिक वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 29 मई 2026 शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल दिन रहेगा.विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त रहेगा.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.आर्थिक लाभ होगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा.बढ़े सौदे के लिए समय अच्छा है.कम समय में काम को पूरा करने में लगे रहेंगे.समय का सदुपयोग करें.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा.आज कम बोले पर आछा बोलें.घर परिवार की चिंता से तनाव रहेगा.निवेश शुभ रहेगा.निजी कार्यों से भाग दौड़ अधिक रहेगी .समय अनुकूल नहीं है सतर्क रहें.कोई नया काम आरंभ करने में विलंब होगा.किसी अपने के प्रति शुभ भावनाओं का उदय होगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन पसंदीदा भोजन का आनंद प्राप्त होगा.दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.आप की लापरवाही से लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे.विवाह के प्रस्ताव आएँगे .समय का सदुपयोग करें दोस्तों के साथ मिल कर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.विशेष लोगों से मुलाकात होगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए आलस की अधिकता रहेगी.करियर के प्रति निर्णय लेने में सावधानी रखें .यात्रा सफल रहेगी.घर परिवार में ख़ुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा .धन प्राप्ति सुगम होगी.अपनों की बातों से मन दुखी होगा. आश्वासन प्राप्त होंगे.कारोबार में सफलता मिलेगी.सामाजिक संबंधों का लाभ मिलेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आज रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.दिन की शुरुआत व्यस्ततापूर्वक रहेगी. घर के बुजुर्ग जनों को पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगी.देव दर्शन और निजी कार्यो में समय बीतेगा.कारोबार में सफलता मिलेगी.भाग्य में प्रबलता रहेगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन क़ीमती वस्तुए संभालकर कर राखें.सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.संतान की उन्नति होगी.आध्यात्मिक तरक्की होगी.धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे.परिजन का सहयोग मिलेगा.अनुबंधों की पूर्ति होगी. संबंधों का लाभ मिलेगा.न्याय पक्ष उत्तम है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपनी जिम्मेदारी को समझें.गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा.संतान के विवाह के लिए किए प्रयास सफल रहेंगे.कारोबार का विस्तार के योग बन रहे हे.नई योजना का लाभ मिलेगा.मन प्रसन्न रहेगा.परिजन का व्यवहार कमजोर रहेगा. दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी. धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे.संतान के लिए समय अनुकूल रहेगा.पार्टी पिकनिक का आनंद प्राप्त होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.काम बहूत है आप अच्छे से कार्यनीति तय करें.काम आरंभ न करें.धैर्य से अपने कार्यों को समर्पित रहें.

🌹-धनु राशि

आज के दिन धन प्राप्ति सुगम रहेगी.झोखिम न ले.कारोबार के विस्तार के लिए धन संग्रह करेंगे.स्वास्थ का ध्यान रखें.अनुकूल समय का सदुपयोग करें.महत्व के कार्यों को प्राथमिकता दें.बड़ो का आदर करें. संतान सुख सम्भव है.भूमि संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.कुसंगति से बचें अन्यथा आपको नुक़सान हो सकते हैं .शासन-प्रशासन का सहयोग मिलेगा.लंबित कार्यों में आशाएं बलवती होंगी. सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. यात्रा सफल रहेगी.शुभ कार्यों में व्यय होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.झूट बोलने से बचें वरना विवाद बढ़ेगा.साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी.नया मकान दुकान खरीदने के योग हैं. धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी.आय में बढ़ोतरी होगी.शुभ समाचार प्राप्त होंगे.यात्रा सफल रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतान पक्ष की ओर से आपको कोई ख़ुशख़बरी मिलेगी.आय में बढ़ोतरी होगी.सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.लाभ के अवसर हाथ आएँगे.धैर्य से कार्य सम्पादन में लगे रहें. रुके कार्यों की पूर्ति होगी. शुभ कार्यों में मन लगेगा.

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