Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 29 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि

आज के दिन निर्माण कार्यों में प्रगति होगी जिससे लाभ और उन्नति प्राप्त होगी.संतान पक्ष की शिक्षा में उन्नति होगी.आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे.परिजनों के साथ घूमने जाने की योजना बनेगी.मनोबल बढेगा.लाभ आने में विलम्ब होगा.परेशानियां कम होंगी. दिनचर्या अच्छी रहेगी.धन का लाभ होगा. प्रिय समाचार की प्राप्ति मित्र से प्रसन्नता होगी.प्रियजन से मिलाप होगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.कार्यों क्षेत्र में उन्नति होगी.घर परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी.परिवार का सहयोग रहेगा.भूमि-वाहन का सुख मिलेगा.संतान से सहयोग मिलेगा.सामाजिक स्तर बढ़ेगा.दायित्व का निर्वाह होगा.सेहत अच्छी रहेगी.परिश्रम अधिक करना पड़ेगा.राजकाज में प्रसिद्धि मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.बिना सोचे समझे कोई निर्णय न ले और किसी को उधार न दे आज.निर्माण कार्य में प्रगति होगी. मान-सम्मान में बढोत्तरी होगी.परिवार में सहयोग कम होगा.शत्रु परास्त होंगे. कार्य में विजय मिलेगी.धन आगमन में समस्या आयेगी.परिवार में असंतोष रहेगा.निर्माण प्रगति पर रहेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.प्रिय व्यक्ति की राय पर विशेष ध्यान दें.धन-धान्य का लाभ होगा. पराक्रम-प्रतिष्ठा में बढोत्तरी होगी. राजकाज में सफलता मिलेगी.कार्य में तेजी आयेगी. उत्साह बना रहेगा.स्वयं में असंतोष रहेगा.मानसिक पीड़ा होगी. व्यर्थ की भागदौड होगी.समस्या का निवारण होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन मधुर वाणी से आपने जीवनसाथी का दिल जीत लेंगे और अपनी भावनाओं का इज़हार करेंगे.धन-धान्य का लाभ होगा.व्यापार में वृद्धि होगी.मनोबल बढेगा.शत्रु की हानि होगी.प्रतियोगिता में विजय मिलेगी. व्यापार में वृद्धि होगी.भूमि-जायदाद का मामला सुलझेगा.समस्या का निवारण होगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.व्यापार में लाभ व विस्तार होगा.नौकरी में लाभ होगा. परिवार से कम सहयोग मिलेगा.व्यापार में लाभ होगा.कारोबार अच्छा चलेगा .मित्रों से स्नेह बढ़ेगा.पराक्रम में वृद्धि होगी. मानसिक पीड़ा, धन का लाभ होगा. राजकाज में विलम्ब होगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन शेयर मार्केट और निवेश से संबंधित सभी कार्य करने से बचें.संतान से प्रसन्नता मिलेगी. प्रियजन से मिलाप होगा.व्यापार का विस्तार होगा.दूर-समीप की यात्रा हो सकती है.धन का लाभ मिलेगा. दूर-समीप की यात्रा होगी.परिवार में असामंजस्य बनेगा.संतान से सहयोग मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन शुभ रहेगा.मन में कल्पना की भावना जागृत होगी.धन-धान्य का लाभ होगा. मानसिक परेशानियां कम होंगी.स्वास्थ्य में सुधार होगा. परिवार की समस्या का हल होगा.स्रिश्तेदार से छोटा मोटा काम परेशानी हो सकते है.कारोबार की चिंता रहेगी.अन्यत्र साधन के द्वारा लाभ होगा. आज कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपकी मन प्रसन्न रहेगी.राजकाज में प्रसिद्धि व विस्तार होगा.कार्य में मन लगेगा.उत्साह बढ़ेगा, धन का लाभ होगा.मित्रों से सहयोग मिलेगा.कार्यों में उत्साह बनेगा. धन का लाभ होगा.परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.मानसिक तनाव रहेगा.दैनिक कार्य अस्त-व्यस्त रहेगा. धर्म में आस्था बढेगी. घर में प्रसन्नता रहेगी.धन का थोडा लाभ मिलेगा.परिवारिक समस्या से परेशानी बढ़ेगी.कार्य में कठिनाई आएगी.दैनिक कार्यों में विलम्ब होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.लेन देन में सावधानी बरतें.सरकारी कार्यों में व्यस्त रहेंगे .अकस्मात व्यय होगा.राजकाज में विलम्ब होगा.शत्रु परास्त होंगे.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा.व्यापार का विस्तार होगा.मित्रों से सहयोग मिलेगा.कार्य में प्रगति रहेगी.धर्म कार्य पर खर्च होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन निर्माण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे है.व्यापार में लाभ होगा.मित्रों से सहयोग मिलेगा.शत्रु परास्त होंगे.संतान की चिंता रहेगी.धन का आगमन कठिन परिश्रम से होगा. रोजगार में वृद्धि होगी.साझेदारी से लाभ होगा.स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

