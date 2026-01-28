FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 28, 2026, 08:44 PM IST

Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: आज 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 29 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि
आज के दिन निर्माण कार्यों में प्रगति होगी जिससे लाभ और उन्नति प्राप्त होगी.संतान पक्ष की शिक्षा में उन्नति होगी.आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे.परिजनों के साथ घूमने जाने की योजना बनेगी.मनोबल बढेगा.लाभ आने में विलम्ब होगा.परेशानियां कम होंगी. दिनचर्या अच्छी रहेगी.धन का लाभ होगा. प्रिय समाचार की प्राप्ति मित्र से प्रसन्नता होगी.प्रियजन से मिलाप होगा.

🌹-वृष राशि 
आज के दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.कार्यों क्षेत्र में उन्नति होगी.घर परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी.परिवार का सहयोग रहेगा.भूमि-वाहन का सुख मिलेगा.संतान से सहयोग मिलेगा.सामाजिक स्तर बढ़ेगा.दायित्व का निर्वाह होगा.सेहत अच्छी रहेगी.परिश्रम अधिक करना पड़ेगा.राजकाज में प्रसिद्धि मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.बिना सोचे समझे कोई निर्णय न ले और किसी को उधार न दे आज.निर्माण कार्य में प्रगति होगी. मान-सम्मान में बढोत्तरी होगी.परिवार में सहयोग कम होगा.शत्रु परास्त होंगे. कार्य में विजय मिलेगी.धन आगमन में समस्या आयेगी.परिवार में असंतोष रहेगा.निर्माण प्रगति पर रहेगा.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.प्रिय व्यक्ति की राय पर विशेष ध्यान दें.धन-धान्य का लाभ होगा. पराक्रम-प्रतिष्ठा में बढोत्तरी होगी. राजकाज में सफलता मिलेगी.कार्य में तेजी आयेगी. उत्साह बना रहेगा.स्वयं में असंतोष रहेगा.मानसिक पीड़ा होगी. व्यर्थ की भागदौड होगी.समस्या का निवारण होगा. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन मधुर वाणी से आपने जीवनसाथी का दिल जीत लेंगे और अपनी भावनाओं का इज़हार करेंगे.धन-धान्य का लाभ होगा.व्यापार में वृद्धि होगी.मनोबल बढेगा.शत्रु की हानि होगी.प्रतियोगिता में विजय मिलेगी. व्यापार में वृद्धि होगी.भूमि-जायदाद का मामला सुलझेगा.समस्या का निवारण होगा. 

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.व्यापार में लाभ व विस्तार होगा.नौकरी में लाभ होगा. परिवार से कम सहयोग मिलेगा.व्यापार में लाभ होगा.कारोबार अच्छा चलेगा .मित्रों से स्नेह बढ़ेगा.पराक्रम में वृद्धि होगी. मानसिक पीड़ा, धन का लाभ होगा. राजकाज में विलम्ब होगा.

🌹-तुला राशि 
आज के दिन शेयर मार्केट और निवेश से संबंधित सभी कार्य करने से बचें.संतान से प्रसन्नता मिलेगी. प्रियजन से मिलाप होगा.व्यापार का विस्तार होगा.दूर-समीप की यात्रा हो सकती है.धन का लाभ मिलेगा. दूर-समीप की यात्रा होगी.परिवार में असामंजस्य बनेगा.संतान से सहयोग मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन शुभ रहेगा.मन में कल्पना की भावना जागृत होगी.धन-धान्य का लाभ होगा. मानसिक परेशानियां कम होंगी.स्वास्थ्य में सुधार होगा. परिवार की समस्या का हल होगा.स्रिश्तेदार से छोटा मोटा काम परेशानी हो सकते है.कारोबार की चिंता रहेगी.अन्यत्र साधन के द्वारा लाभ होगा. आज कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन आपकी मन प्रसन्न रहेगी.राजकाज में प्रसिद्धि व विस्तार होगा.कार्य में मन लगेगा.उत्साह बढ़ेगा, धन का लाभ होगा.मित्रों से सहयोग मिलेगा.कार्यों में उत्साह बनेगा. धन का लाभ होगा.परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.मानसिक तनाव रहेगा.दैनिक कार्य अस्त-व्यस्त रहेगा. धर्म में आस्था बढेगी. घर में प्रसन्नता रहेगी.धन का थोडा लाभ मिलेगा.परिवारिक समस्या से परेशानी बढ़ेगी.कार्य में कठिनाई आएगी.दैनिक कार्यों में विलम्ब होगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.लेन देन में सावधानी बरतें.सरकारी कार्यों में व्यस्त रहेंगे .अकस्मात व्यय होगा.राजकाज में विलम्ब होगा.शत्रु परास्त होंगे.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा.व्यापार का विस्तार होगा.मित्रों से सहयोग मिलेगा.कार्य में प्रगति रहेगी.धर्म कार्य पर खर्च होगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन निर्माण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे है.व्यापार में लाभ होगा.मित्रों से सहयोग मिलेगा.शत्रु परास्त होंगे.संतान की चिंता रहेगी.धन का आगमन कठिन परिश्रम से होगा. रोजगार में वृद्धि होगी.साझेदारी से लाभ होगा.स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement