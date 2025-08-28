Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 28, 2025, 07:18 PM IST

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 29 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन (29 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन सामाजिक कार्य करने में मन लगेगा.योजना फलीभूत होगी लेकिन किसी को उधार देने से पहले सावधानी बरतें .कारोबार मनानुकूल सफलता देगा.शेयर,म्यूचुअल फंड से संबंधित निवेश में लाभ मिलेगा .आय में वृद्धि होगी और मान सम्मान बढ़ेगा.सेहत का ध्यान रखें.आज आपको अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ सकता है.पूंजी-निवेश करने के लिए ध्यान रखें.आध्यात्मिकता के प्रति रुचि अधिक रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन भागदौड़ अधिक रहेगी .वाणी में मधुरता बनाए रखें अन्यथा नुकसान संभव है .कीमती वस्तुएं संभालकर रखें .व्यवसाय मनानुकूल रहेगा .आय बनी रहेगी.स्वस्थ का पाया कमजोर रहेगा,सावधानी रखें.कलात्मक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी.कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त करेंगे.शेयर में निवेश कर सकते हैं, लाभ होगा. व्यापार में नए लाभदायक संपर्क होंगे. परिजनों और मित्रों के साथ आमोद-प्रमोद का वातावरण रहेगा.नए संपर्क और परिचय व्यापार में लाभदायक रहेंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन पुरानी संगी-साथियों से मुलाक़ात होगी .उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी .फालतू खर्च बढ़ेगा लेकिन परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .सुबह से ही अपने अंदर नई शक्ति और उर्जा महसूस करेंगे.संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी एवं धन लाभ भी प्राप्त होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य की प्रशंसा होने से उत्साह बढ़ेगा. साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन शुभ समाचार प्राप्त होगा .नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचें .बुद्धि-विवेक से सफलता आपके कदम चूमेगी.दिन की शुरुआत कार्य-व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी. मनोरंजन कार्य में समय अधिक बीतेगा. यात्रा मंगलमय रहेगी.परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बिता पाएंगे.व्यवसाय में प्रमोशन की संभावना है.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे.उपहार की प्राप्ति संभव है और किसी को लाभ भी प्राप्त होगा.कोई बढ़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी.आज आपकी वाणी और व्यवहार वाद-विवाद का कारण बन सकता है.जल्दबाजी से बचें.आज सभी कार्य सावधानीपूर्वक करें.अनजाने में कही गई सही बात भी आपके लिए गलत हो सकती है.स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा .रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.व्यापार मनानुकूल रहेगा.सभी कार्य सरलतापूर्वक हल होंगे और उनमें सफलता मिलेगी. सभी जगह अनुकूल परिस्थिति निर्मित होगी.सरकारी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे. आज कोई नया प्रोजेक्ट या योजना आरंभ करना शुभ रहेगा.कार्यक्षेत्र में अनुभवी लोगों से सहयोग मिलेगा.वाणी और व्यवहार में संयम रखें.सामाजिक और पारिवारिक जीवन में माता-पिता से सहयोग लें.

🌹-तुला राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा .कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं .पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा.आज का दिन आपका शुभ होगा.धन लाभ के योग है.सरकारी नौकरी में पदोन्नति के आसार रहेंगे इसलिए आप अपनी मेहनत सेजारी रखें .परिश्रम करेंगे और मनोवांछित फल प्राप्त करने के नतीजे सामने आते जाएंगे. किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें लाभ होगा.व्यापार के क्षेत्र में साझेदारों के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. वस्त्राभूषणों की प्राप्ति होगी .

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा .संतानों का कल्याण होगा और संतान की उन्नति होगी जिससे प्रसन्नता रहेगी.बिना विचार किए साहसपूर्ण कार्य करें, सफलता साथ देगी. भावनात्मक संबंध स्थापित होंगे.परिवार में आनन्द और उल्लास का माहौल रहेगा.सिद्धि प्राप्त होगी. यश कीर्ति प्राप्त होने में सरलता रहेगी. मित्रों के साथ प्रवास का आनंद लेंगे.पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़ेगा.सरकारी क्षेत्र के कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होंगे.

🌹-धनु राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी धर्म कर्म टोटका में रुचि रहेगी इनपर समय और ऊर्जा दोनों ही खर्च करेंगे.भाई बहनों से संबंध मजबूत बनेंगे तथा पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा .आज बिना सोच-विचार किए कोई कार्य न करें.अनावश्यक खर्च से बचें.शुभ कार्य आरंभ करने से पहले कुल देवी और देवता का ध्यान करें.आज खान-पान घर का ही करें तो लाभदायी रहेगा. नकारात्मकता विचार मन में न आने दें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन काल्पनिक दुनिया की सैर करेगा मन में ख़याली बातें और विचार आएंगे जो आपको बहुत पसंद आयेंगे.आकस्मिक खर्च अधिक होंगे. कर्ज लेना पड़ सकता है.कुसंगति से बचें. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा.वाणी संयम रखते हुए कार्य करें.आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग हैं.व्यापार, नौकरी में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं .

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन पिछली गल्टियों में से सीख लेकर ही सभी क्षेत्र पर व्यवहार करेंगे इससे मान सम्मान में वृद्धि के साथ ही नुकसान में भी कमी आएगी .आज आलस्य से मुक्ति मिलेगी और तरोताजगी के साथ कार्यक्षेत्र में जुटे रहेंगे.परिवार समेत धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं.अपने इष्ट और देवी-देवता के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होगी. विद्यार्थियों को अभ्यास में सफलता प्राप्त होने से उनके उत्साह में वृद्धि होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी और उनके साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा .मानसिक शांति रहेगी .आज जितना विश्वास आप भाग्य पर करें उतना ही भरोसा स्वयं पर करें. आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने का सर्वोत्त्म योग आज बन रहा हैं.घर में कोई मांगलिक कार्य या उसकी तैयारी हो सकती है. व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा.प्रतिस्पर्धी परास्त होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Low Hemoglobin Remedy: ब्लड में हीमोग्लोबिन है डाउन तो इन चीजों को खाना कर दें शुरू, नसों में लबालब भर जाएगा खून
ब्लड में हीमोग्लोबिन है डाउन तो इन चीजों को खाना कर दें शुरू, नसों में लबालब भर जाएगा खून
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Share Market News: खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार 
खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार
Bangladesh: मोहम्मद यूनुस सरकार को गौतम अडानी की सख्त चेतावनी! क्या बांग्लादेश में छा जाएगा अंधेरा?
Bangladesh: मोहम्मद यूनुस सरकार को गौतम अडानी की सख्त चेतावनी! क्या बांग्लादेश में छा जाएगा अंधेरा?
Cholesterol Symptoms on Face: कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE