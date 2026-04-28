Horoscope 29 April 2026: सिंह और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 29 अप्रैल बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि

आज का दिन दोस्तों के साथ मिलकर अच्छा समय व्यतीत करने की योजना बना सकते हैं.लव लाइफ की पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले हैं.वैवाहिक जीवन यदि कोई तनाव पहले से है तो दूर होगा.नए वस्त्र और आभूषण प्राप्‍त होंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.प्रेमिका के साथ किसी अनजान स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं.घर में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धियों पर आपको विजय प्राप्त होगी.व्यावसायिक स्थल पर साथ काम करने वाले आपका सहयोग करेंगे.साझेदारी में निवेश करने से बचें.

🌹-मिथुन राशि

आज का दिन आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा.नए कार्य का प्रारंभ आज न करें.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है.संतान के संबंध में चिंता रहेगी.मानसिक रूप से आनंदित रहेंगे.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.परिवार के लोग वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने वाला हैं .हताशा के कारण आप कुछ थकान और निराशा का अनुभव करेंगे.संभव हो तो प्रवास आज टाल दें.संपत्ति के मामले में आपको सफलता मिलेगी.नए कार्यों में मुश्किल से सफलता प्राप्त होगी.

🌹-सिंह राशि

आज धार्मिक यात्रा होने की संभावना है.नए कार्य का प्रारंभ कर पाएंगे.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.विदेश से लाभदायी समाचार मिलने की उम्‍मीद है.निवेश करने वालों के लिए समय लाभदायी है.मन में हताशा की भावना में भी वृद्धि हो सकती है.स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए भाग्य वृद्धि का दिन है.अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं.किसी बिजनस के मामले में किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने से बचें. आज मौन रहकर दिन बिता देने में ही बुद्धिमानी है, नहीं तो किसी के साथ मनमुटाव का प्रसंग बन सकता है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.संतान पक्ष से लाभ की संभावना रहेगी.संतुलित विचारों के साथ दिन का प्रारंभ होगा.नए वस्त्र और आभूषणों को खरीदने के पीछे खर्च हो सकता है. मध्याह्न के बाद किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति आ सकती है. आवश्यक निर्णयों को आज टाल सकते हैं.

🌹-वृश्चिक राशि-आज के दिन आपके लिए सकारात्मक रहेंगे.नौकरी में पदोन्नति होगी.आध्यात्मिक और ईश्वर की भक्ति से आज मन को शांति प्राप्त होगी.मन में उठ रही नकारात्मक भावनाओं पर संयम रखना आवश्यक होगा.कोर्ट- कचहरी के मामले में संभलकर चलें.स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है.

🌹-धनु राशि

आज का दिन आपकी आय में वृद्धि और लाभ देने वाला है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .सामाजिक कार्यों में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा.मान-सम्मान एवं आय में वृद्धि होगी.व्यापार में लाभ होने की संभावना है.स्वाणी पर संयम रखें.किसी से तकरार न हो इसका ध्यान रखिएगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन बीते कुछ दिनों के अपेक्षा आछा बीतेगा.महिलाओं की सेहत आज नरम रहेगी .संपत्ति के मामले में लेन-देन करने के लिए आज का दिन अच्‍छा है.व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी.ऊपरी अधिकारी वर्ग आपको प्रोत्साहित करेगा. पदोन्नति के योग हैं.परिवार में वातावरण आनंदपूर्ण रहेगा.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन सरकारी अथवा अचल संपत्ति के दस्तावेज करने के लिए दिन शुभ रहेगा.व्यावसायिक वर्ग के लिए संभलकर चलना आवश्यक है.ऊपरी अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विवेक रखना होगा.संतान के आरोग्य के विषय में चिंता रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन लंबे समय से रुके हुए प्रवास के योजना बना सकते हैं .किसी के साथ वाद-विवाद या तकरार न करने की सलाह है.सुखमय विषयों में आपको रुचि रहेगी.बौद्धिक रूप से लेखन कार्य में आप सक्रिय रह पाएंगे.समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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