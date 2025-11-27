Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 28 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन (28 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा।धर्म कर्म में निष्ठा रहेगी ।एकाग्रता में वृद्धि होगी।सरकारी योजनाओं में सफलता मिलेगी।आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।कारोबार में नया अनुबंध होगा, जो लाभदायक रहेगा।भूमि भवन पर निवेश संभव है।अकारण हो रहे पारिवारिक विवादों का अंत होगा।पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी।

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए माध्यम फलदायी रहेगा ।दिन के शुरुआत से ही मन में बढ़ी बढ़ी योजोनाए चलेगी लेकिन इनको साकर रूप देने में कोई न कोई आभाव आड़े आएगा ।माता के स्वास्थ में सुधार होगा।सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा ।बुरी संगत का साथ छोड़ दें, अन्यथा बाद में आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आनंदपूर्वक समय व्यतीत होगा।

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन किसी न किसी की खुशामद के बाद ही लाभ पाया जा सकता है ।लेकिन जिससे सहयोग की अपेक्षा लगाएंगे वही आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा।झूठ बोलने से बचें, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ सकती है।प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें ।तिलहन कपास और खनिज के व्यवसाय से जुड़े लोग लाभ अर्जित करेंगे।शेयर बाजार से जुड़े लोग सतर्कता से निवेश करें।

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके कि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा ।धन लाभ के प्रबल आसार रहेंगे ।दूसरे की खुशी के लिए अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ेगा।आजीविका के लिए यात्रा करनी होगी।पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकारी कार्यों में असफलता मिल सकते है ।बहनों के साथ संबंध कमजोर रहेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आप बोलचाल में सावधानी बरतें अन्यथा आपको मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता हैं ।सोचें, समझें फिर करें। नौकरी में आ रही परेशानी दूर होगी। विवाह योग्य जातकों के लिए समय शुभ है।व्यवसाय में अकस्मात बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।संतान की उन्नति होगी।

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा।उधारी के पैसे भी मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।जीवनसाथी का व्यवहार देख कर दुखी होंगे। व्यवसाय स्थल पर साज-सज्जा पर धन लगेगा।आलसी प्रवृत्ति के कारण बने काम बिगड़ सकते हैं। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं।नए लोगों से सम्पर्क होगा।

🌹-तुला राशि

आज के दिन पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा ।समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी।परिवार में सुख शांति बनी रहेगी ।संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।जल्दबाजी में कुछ फैसले लेन पड़ेगे।संचित धन का उपयोग सतर्कतापूर्वक करें।धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे ।नई जिम्मेदारी मिलने की संभवाना है। पैर में चोट लग सकती है।

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आप के लिए शुभ समाचार ले कर आ सकते है ।संतान की उन्नति होगी ।अपने करियर के प्रति महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेगे।आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिवार के साथ लंबी यात्रा के योग है। अ'छे कार्य की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से होगा।विदेश जाने की बाधा दूर हो सकती है।

🌹-धनु राशि

आज के दिन आप के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे ।सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा नुकसान संभव है।आज किसको उधार देना से बचें ।सामाजिक समारोह में शामिल होंगे।आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।दूसरे के मामलों में ना पड़ें, नुकसान आप का ही होगा। बिना मांगे अपनी राय न दें।भाई के साथ गंभीर विषय पर चर्चा होगी।

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। रहेंगे ।व्यवसायी वर्ग आज कार्य क्षेत्र पर अधिक चौकस रहे चोरी अथवा अन्य कारणों से आर्थिक हानि हो सकते है ।धार्मिक कार्यों में सहभागिता होगी। समय रहते अपने कार्यों को पूर्ण करें। आपके आलसी रवैये से नुकसान हो सकता है। कारोबार विस्तार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।किसी प्रियजनों से मुलाकात हो सकती हैं ।ख़ान-पान में सावधानी बरतें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है ।मनचाहा जीवनसाथी मिलने से प्रस्सन होंगे।आपके व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे।कार्यस्थल पर पूजा पाठ में शामिल होंगे।भाई बहनों से स्नेह मिलेगा।विद्युत उपकण खरीद सकते हैं।

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा।आज आपके हिट शत्रु अधिक सक्रिय रहेंगे इसलिए आपको अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करना चाहिए अन्यथा आपको हानि होगी या फिर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो सकती हैं।आप बहुत जल्दी भावुकता में आ जाते हैं।दूसरों को अपने राज बताने से बचें। कम बोलें, अच्छा बोलें।आर्थिक लाभ संभव है।

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से