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Today Horoscope 28 May 2026: तुला और कुंभ वालों होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 27, 2026, 09:38 PM IST

Today Horoscope 28 May 2026: तुला और कुंभ वालों होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 28 मई 2026 गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि
आज के दिन गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी.संतान के विवाह के प्रस्ताव आएँगे.आर्थिक योजना साकार होगी.सेहत में गिरावट आएगी.स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा. विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेंगे.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है.शारीरिक कष्ट संभव है.जीवनसाथी के व्यवहार में लाभप्रद रहेगा.बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.चिंता तथा तनाव रहेंगे.किसी जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.पारिवारिक माहौल अच्छा और बेहतर रहेगा.गृह कार्य में व्यस्त रहेंगे.भाग दौड़ रहेगा.ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी.कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि अपमान हो.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें अन्यथा आपको परेशानी होगी.शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी.नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं.सुख के साधन जुटेंगे.भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी.उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.भावुकता पर नियंत्रण रखें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.नई योजना बनेगी. कार्यप्रणाली में सुधार होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.सुख के साधन जुटेंगे.लाभ के अवसर हाथ आएंगे. व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा.शिक्षा में रुचि बढ़ेगी.संतान पक्ष की उन्नति होगी.भूमि संबंधी मामलों में सावधानी रखें.घर के छोटे सदस्यों संबंधी चिंता रहेगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.आर्थिक स्थिति मज़बूत रहेगी.कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा.व्यापार मनोनुकूल रहेगा. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा.रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना रहेगी.किसी व्यक्ति के काम की जवाबदारी न लें.स्वयं के काम पर ध्यान दें.बनते काम बिगड़ सकते हैं.कार्यकुशलता कम होगी. कोई बड़ा खर्च एकाएक सामने आएगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आर्थिक योजना साकार होगी.व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.संतान के दायित्व की पूर्ति होगी.व्यवसाय ठीक चलेगा.लाभ के लिए प्रयास करें. स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा.वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें. विवाद से क्लेश हो सकता है. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.भावुकता पर नियंत्रण रखें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकते हैं.अप्रत्याशित लाभ हो सकता है.व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. कोई बड़ी समस्या का अंत हो सकता है. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन रोजकर प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा.घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.फ़िज़ूलखर्चों से बचें.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.नए काम करने का मन बनेगा.दूर यात्रा की योजना बनेगी.व्यापार से लाभ होगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.खर्चो में बढ़ोतरी होगी.कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.प्रयास सफल रहेंगे.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा.कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा. प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि में जल्दबाजी न करें.

🌹-मीन राशि
आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे.यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद रहेगी.कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी.व्यर्थ दौड़धूप होगी.लेन-देन में जल्दबाजी न करें.आय में निश्चितता रहेगी.एकाएक स्वास्थ्‍य खराब हो सकता है, लापरवाही न करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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