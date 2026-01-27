FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope 28 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 27, 2026, 08:57 PM IST

Today Horoscope 28 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: आज 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 28 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि
आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.आज नौकरी में पदोन्नति की संभावना रहेगी .भूमि संबंधित मामलों में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.मानसिक रूप से कार्यभार अधिक रहेगा,लेकिन मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा.इस कारण सभी कार्य सफलता से कर सकेंगे.

🌹-वृष राशि 
आज के दिन बहुत शुभ रहेगा.पूजा पाठ सेवा में धन खर्च होगा जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी .आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.आपकी वाणी किसी को मोहित करेगी और वह आप के लिए लाभदायी रहेगा.विद्यार्थियों को पढऩे-लिखने में अभिरुचि बढऩे से उनके लिए आज अच्छा दिन है.

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा .आज के दिन भावना और संवेदनशीलता में बहकर स्त्रीवर्ग से सम्बंध बनाने से आपको बचना होगा.पानी तथा प्रवाही पदार्थों से घात है, इसलिए उनसे भी दूर रहिएगा.सेहत का विशेष सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी और चोट लगने की संभावना है.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन किसी व्याधि के कारण मन उदास रहेगा.आज के दिन संतान की उन्नति होगी.नए कार्य का आरंभ भी आज कर सकते हैं.मित्रों और स्नेहीजनों से भेंट होने से आनंद हो सकता है.स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. मित्रों से सहयोग मिलेगा.कार्य में मिली सफलता के कारण आपके उत्साह में वृद्धि होगी.

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.कार्य स्थल पर किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी .आर्थिक लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं. परिवारजनों के साथ आप अच्छी तरह से समय बिता सकेंगे.उनका सहयोग भी अच्छा मिल सकता है.आर्थिक क्षेत्र में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. आप वाक्चातुर्य से मीठे सम्बंध बना सकेंगे, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे. वैचारिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी.शरीर, स्वास्थ और मन प्रसन्न रहेगा.पारिवारिक जीवन में उल्लासमय वातावरण रहेगा.

🌹-तुला राशि
आपके लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हें सावधानी पूर्वक शुरू करने की आवश्यकता है. आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल अवसर लेकर आएंगे .आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे है.शआर्थिक लाभ के संयोग बन रहे हैं. मित्रों के साथ भेंट होगी तथा उनके साथ घूमने-फिरने, आनंद-प्रमोद करने में खर्च होगा.नौकरी या व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी आय बढ़ेगी.वाणी पर संयम रखें .उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

🌹-धनु राशि
आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा.यश और कीर्ति में वृद्धि होगी जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी.भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें .आज आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारी खुश रहने से पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी. स्वास्थ्य बना रहेगा. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे .यात्रा पर जाने के योग बन रहे है .बौद्धिक कार्य या साहित्य लेखन जैसी प्रवृत्तियों के लिए आज अनुकूल दिन है. आपके व्यवसाय में नई विचारधारा आपके कार्यों को नया स्वरूप देंगे.

🌹-कुम्भ राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक साबित होगा .क़ीमती वास्तु संभालकर रखें और ग़लत मार्ग पर जाकर जोखिम उठाने से बचें .रहेगा.आज निषेधात्मक कार्यों और नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा. अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं.झगड़े-विवाद से बचें, क्रोध और वाणी पर संयम रखें.पारिवारिक वातावरण कलुषित रहेगा.

🌹-मीन राशि 
आज के दिन संतान की उन्नति होगी जिससे परिवार में प्रसन्नता रहेगी .वाहन और मशीनरी के उपयोग से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है.दैनिक कार्यों से बाहर निकलकर आज आप घूमने-फिरने और मनोरंजन के पीछे समय बिताएंगे.स्वजनों तथा मित्रों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं. सिनेमा देखने का अवसर प्राप्त हो सकते है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

