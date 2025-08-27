Rashifal 28 August 2025: कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Add DNA as a Preferred Source
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Aug 27, 2025, 09:56 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 28 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन (28 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके हठीला स्वभाव बनते कार्यों को विलम्ब करेगा .लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको अपनी सेहत का खास ख़याल रखने की आवश्यकता होगी.ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च होगा.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी. मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा. स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे.भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन यात्रा लाभदायक रहेगी. राजकीय सहयोग मिलेगा.मुंह पर मीठा बोलने वालो से सावधान रहें लाभ होगा .कार्यों में निवेश से पहले अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें.सरकारी कामों में सहूलियत होगी.जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.घर में सुख-शांति रहेंगे. कारोबारी अनुबंध हो सकते हैं.लाभ के अवसर हाथ आएंगे. पार्टनरों से सहयोग मिलेगा. झंझटों में न पड़ें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके के मन काल्पनिक दुनिया के सैर करेगा मन में ख़याली पुलाव पकाएँगे लेकिन कर्म करने में लचीला रहेंगे.यात्रा लाभदायक रहेगी.संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना खबर मिल सकती है.डूबी हुई रकम प्राप्त होगी.व्यापार-व्यवसाय से मनोनुकूल लाभ होगा.नौकरी में प्रशंसा मिलेगी.जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं.नए उपक्रम प्रारंभ करने संबंधी योजना बनेगी.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसकी सफलता असफलता किसी अन्य के हाथ में रहेगी .चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है.पुराना रोग उभर सकता है. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें.कमर से नीचे भाग में कोई नया रोग उभरने की संभावना रहेगी .किसी व्यक्ति विशेष से कहासुनी हो सकती है. स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है.दौड़धूप रहेगी.नकारात्मकता हावी रहेगी. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे आपने ही मन की फिर भी आज कार्य व्यवसाय से आकस्मिक लाभ होने पर स्तिति बिगाड़ने नहीं पायेगी.दुष्टजनों से सावधानी आवश्यक है.दुराचरण से बचें .फालतू खर्च पर नियंत्रण नहीं रहेगा. हल्की मजाक करने से बचें. अपेक्षित काम में विलंब होगा. बेकार की बातों पर ध्यान न दें. अपने काम से काम रखें. लाभ के अवसर मिलेंगे. विवेक का प्रयोग करें. आय में वृद्धि होगी.

🌹-कन्या राशि-आज के दिन भागीदारी के कार्यो में निवेश से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं .इसके विपरीत एकल कार्यों में लाभ आवसकता से अधिक ही लाभ प्राप्त होगा .मान-सम्मान मिलेगा. मेहनत का फल मिलेगा. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.शत्रु तथा ईर्ष्यालु व्यक्तियों से सावधानी आवश्यक है. समय की अनुकूलता है. सामाजिक कार्य करने का मन लगेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा दुपहर के बाद किसी से मुलाक़ात हो सकेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा.कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी .सामाजिक कार्य करने में मन लगेगा. योजना फलीभूत होगी.स्त्री पक्ष आपने वाणी पर नियंत्रण रखें .कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है.कारोबार मनोनुकूल लाभ देगा.नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं.शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड से लाभ होगा.आय में वृद्धि होगी. मान-सम्मान मिलेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन अनुकूल रहेगा .आज कमर से नीचे की भाग में कोई नया रोग उभरने की संभावना है .पति से बनाकर चले अन्यथा अन्त समय में सारी योजना रखी रह जाएगी.चोट व रोग से कष्ट हो सकता है. बेचैनी रहेगी. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. पूजा-पाठ में मन लगेगा. सत्संग का लाभ मिलेगा. राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. परिवार तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रसन्नता बनी रहेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन सामान्य रहेगा .अकस्मात से धन लाभ होने की संभावना है .दैनिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.सन्तान के साथ समय व्यतीत होगा.भागदौड़ अधिक रहेगी. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. मेहनत अधिक होगी.लाभ में कमी रह सकती है. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.व्यवसाय-व्यापार मनोनुकूल चलेगा.आय बनी रहेगी. स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, सावधानी रखें. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन मिला जुला रहेगा .कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी .यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखें .पुरानी संगी-साथियों से मुलाकात होगी.उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी. फालतू खर्च होगा. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है.आत्मसम्मान बना रहेगा. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. भाइयों का सहयोग मिलेगा. कारोबार से लाभ होगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा. जल्दबाजी न करें.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आप पिछली समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और किसी को उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय ले .बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे. भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.आज आपकी मेहनत निकट भविष्य में धन लाभ के नए मार्ग खोलेगी .शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से मनोनुकूल लाभ होगा. नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी. कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी. जल्दबाजी न करें. उत्साह रहेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन बीते कल की अपेक्षा में बेहतर रहेंगे.समाज से सम्मान तो मिलेगा इसके लिए आपको व्यस्तता से समय निकालना पड़ेगा .पूजा पाठ में शामिल होंगे और अपने मन की शांति को भी बनाए रखेंगे .आशंका कुषांका से लेकर सावधान रहने की कोशिश करें.पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा.आनंद के साथ समय व्यतीत होगा.मनपसंद व्यंजनों का लाभ मिलेगा.रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे. व्यापार मनोनुकूल लाभ देगा. नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी.

