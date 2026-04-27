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Horoscope 28 April 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 27, 2026, 10:32 PM IST

Horoscope 28 April 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 28 अप्रैल मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए सुखद रहेगा.कारोबारी काम में नवीन तालमेल और सम्नवय बन सकते हैं.धन का निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.व्यापार में लाभ बढ़ेगा.नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की रुचि रहेगी. 

🌹-वृषभ राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य बनते नजर आएंगे.मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं.कार्यक्षेत्र में आपका मन लगेगा, उच्च पदाधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे.आज काम का दबाव अधिक रहने पर भी आप तनाव को हावी नहीं होने देंगे. 

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.परिजनों से समागम का अवसर प्राप्त होगा.आय के स्रोत विकसित होंगे.धर्म-कर्म और मांगलिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी.काम में व्यस्त रहेंगे.पूर्वनिर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रहना होगा. 

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी.आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी साबित होंगे.लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचें.आज सेहत का आपको ध्यान रखना होगा.दिन सामान्य रूप से बिताएं, हो सके तो नया काम टाल दें.वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं. 

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन कोई प्रिय वस्र भूषण और उपहार प्राप्त हो सकते हैं.आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. दिन आनंदपूर्वक बीतेगा.जीवनसाथी से तालमेल बना रहेगा, सहयोग प्राप्त करेंगे. मित्रों और भरोसेमंद संबंधियों से विचार करके महत्वपूर्ण फैसला लें.विरोधी शांत रहेंगे. 

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.संतान पक्ष की उन्नति होगी.आज आप काफी सक्रिय रहेंगे.रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं.परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा.कोई शुभ सूचना मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे.प्रेम संबंध में रोमांच कायम रहेगा, साथी के साथ अच्छा समय गुजार सकते हैं. 

🌹-तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.संतोष रखने से सफलता मिलेगी.आपके व्यवहार और विचारों में रचनात्मकता की झलक रहेगी. बौद्धिक चर्चा में भाग ले सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं .पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज के दिन प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी.आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी .घर परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण बना रहेगा.सेहत अच्छी रहेगी.वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.निष्ठा से किया गया कार्य पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. चिंता और परेशानी में कमी आने से राहत महसूस करेंगे.आपके उत्साह में वृद्धि होगी.जरूरत की चीजों पर धन खर्च हो सकता है.सगे-संबंधियों से सहयोग मिलेगा. 

🌹-मकर राशि 
आज के दिन दूर रहने वाले रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.किसी पुराने मित्र से आनद दायक मुलाकात होगी.कुछ नया सीखने की सोच सकते हैं और कुछ नया करने की दिशा भी मिलेगी .आर्थिक मामलों में आज का दिन शुभ रहने वाला है.कारोबार में धन का लाभ होगा. 

🌹-कुंभ राशि 
आज के दिन निवेश करने के लिए शुभ समय रहेगा.संतान पक्ष की उचशिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा.पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.पर्यटन का अवसर भी मिल सकता हैं.नवीन कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

🌹-मीन राशि 
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के पूर्ण होने से ख़ुशी होगी.आप मानसिक रूप से बेचैन रह सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.आर्थिक मामलों में जोखिम ना लें, और दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें नहीं तो परेशान होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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