Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 27 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन (27 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज दिन के आरम्भ में स्वभाव में नरमी रखने की आवश्यकता है .वाणी में संयम रखें .बेतुकी बातें कर के परिवार का वातावरण खराब करेंगे.अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है.कार्यस्थल पर योजना लाभप्रद रहेगी.पड़ोसियों की मदद करनी पड़ सकती है.क्रोध की अधिकता से परिजन नाखुश होंगे.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.धन लाभ की कामना पूर्ति के लिए आज अधिक परिश्रम करना पड़ेगा .किसी के बहकावे में आप बहुत जल्द आ जाते हैं.समय रहते जरूरी कार्य पूरे करें.निजी जीवन में दूसरों को प्रवेश न दें.माता के व्यवहार से मन मुटाव होगा.जीवनशैली में परिवर्तन के योग है.परिवार में पूजा पाठ की आयोजन हो सकते हैं .

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आरंभिक भाग में आप किसी महत्व कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे लेकिन सेहत में धीरे धीरे नरमी आने से मन का उत्साह भी उदासीनता में बदल जायेगा.आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.जीवनशैली में आये परिवर्तन से खुश होंगे.आजीविका के नए स्रोत स्थापित होंगे.मांगलिक समारोह में सक्रिय भूमिका रहेगी.

🌹-कर्क राशि

आज आज पूर्वार्ध में उदासीनता से प्रस्त रहेंगे सर पर दायित्व के कारण कार्य करने का मन करेगा लेकिन कहीं से कोई सहायता न मिलने से मन में बेचैनी रहेगी.अपने हिसाब से जिन्दगी जीना पसंद है.जो लोग आप के कार्यों की सराहना करते थे, वे आप का विरोध करेंगे.भवन-भूमि के विवादों का अंत होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन जल्दबाजी से बचें अन्यथा निर्णय ग़लत ही सिद्ध होगा.जल्दबाजी में किये फैसलों से भारी नुकसान हो सकता है.परिवार में आप की बातों को सुना जायेगा.धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी.जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी.सेहत अच्छी रहेगी.समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता.अपनी बारी का इंजतार करें.संतान के सहयोग से कार्य पूरे होंगे.नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में लाभदायक रहेगा. वाहन सुख संभव है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन सामाजिक कार्य में सहयोग देने से सम्मान बढ़ाएगा जिससे कोई भी कार्य पूर्ण तो जल्दी हो जाएगा लेकिन इससे संबंधित लाभ के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी.व्यस्तता के कारण सेहत को न भूलें.वाणी और व्यवहार में संयम रखें .अपने जीवनसाथी से नम्रता से बात करें और आपके दोनों के वार्तालाप में स्नेह झलके ना कि बनावटी बातें करें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज आपको सरकारी क्षेत्र से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी सार्वजनिक क्षेत्र पर धन खर्च होने के आसार रहेंगे.अपने अक्खड़ व्यवहार से सभी से दूरियां बढ़ा लेंगे.व्यवहार नम्र रहे और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें.पिता के साथ तालमेल न रहने से घर का वातावरण गरमा सकता है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी.सोचे हुए कार्य समय पर होने से मन प्रसन्न रहेगा.अपने वाक् चातुर्य से सभी काम आसानी से करवा लेंगे.कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगे.प्रेम-प्रसंग के चलते मन उदास रहेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन व्यवसायी क्षेत्र में धन लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती है.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं, उन्हें कभी अपने लिए नहीं मांगना पड़ता है.किसी के बहकाने से सपने संबंध तोडऩे से बचें.हाथ में चोट लग सकती है.समाज में नाम आपका होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.समय रहते अपने कार्य पूर्ण करें.पारिवारिक लोगों का सहयोग न मिलने से कार्य प्रभावित होंगे.घर में वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें, तो पारिवारिक तनाव खत्म होगा.फैक्ट्री में प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगायें, चमत्कारिक लाभ होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन कार्य में उन्नति होगी.आज आपको लालच देकर ठग सकते है प्रलोभन से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है .जिन लोगों का सहयोग आप ने किया था, आज वे ही आप से मुंह फेर रहे हैं.बीमारी में दवाई असर नहीं करेगी.बेहतर होगा अपना डॉक्टर बदलें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

