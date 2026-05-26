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Today Horoscope 27 May 2026: आज एकादशी के दिन इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 26, 2026, 10:11 PM IST

Today Horoscope 27 May 2026: आज एकादशी के दिन इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 27 मई 2026 बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा.कार्य क्षेत्र में नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है.अधिकारियों की नजरों में न आये. घर मे भी महत्त्वपूर्ण कार्य सबकी सलाह लेकर ही करें अन्यथा रूठने मनाने में ही दिन निकल जायेगा.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए विशेष लाभ दायक रहेगा.अपनों का सहयोग प्राप्त होगा.अर्थ पक्ष मुजबूत रहेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं.प्रसन्नता रहेगी.दूसरों से अपेक्षा न करें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.लेन देन में सावधानी रखें.स्त्री पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा.किसी अपरिचित पर अतिविश्वास हानि का कारण बनेगा.कार्य सिद्ध होंगे .आय में निश्चितता रहेगी.पुराना रोग परेशानी का कारण रहेगा.दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.पुरानी गलती का ख़ामियाज़ा भुगतने की स्थिति बनेगी.सेहत पर ध्यान दें.कारोबारी काम में नवीन तालमेल और सफलता के योग बनेंगे.अपेक्षित कार्यों में विलंब होने से तनाव रहेगा.कीमती वस्तुएं गुम हो सकती हैं.जल्दबाजी व लापरवाही न करें.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.आय में बढ़ोतरी होगी .रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है.भाइयों का सहयोग आत्मशांति देगा.नौकरी में अधिकारी आप पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.व्यापार वृद्धि के लिए प्रयास हो सकते हैं.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्यों बनेंगे.जल्दबाजी न करें.प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.कानूनी अड़चन दूर होगी.व्यवसाय लाभदायक रहेगा. वरिष्ठजनों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा.भाग्य अनुकूल है.थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है.घर के वृ‍द्धजनों के स्वास्थ्य पर व्यय होगा. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.चोट व दुर्घटना से हानि संभव है. जल्दबाजी न करें. जीवनसाथी से तनाव रह सकता है. विवाद को बढ़ावा न दें.किसी अन्य व्यक्ति के उकसावे में न आएं. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.झंझटों से दूर रहें. निवेश करने का सही समय नहीं है. दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके संतान के उन्नति के योग बन रहे हैं.आय के नए स्रोत बनेंगे.भाग दौड़ भरी दिन रहेगा.परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है.तीर्थदर्शन सुलभ हो सकते हैं.राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी.नौकरी में तनाव रहेगा.कार्यभार बढ़ सकता है.व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य खराब हो सकता है. शत्रु सक्रिय रहेंगे. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.परिजनों से मुलाक़ात होगी.अचानक धन लाभ होगा.कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. व्यापार वृद्धि के लिए योजना बनेगी.तत्काल लाभ नहीं मिलेगा. नए अनुबंध हो सकते हैं.मान-सम्मान मिलेगा.किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा. पारिवारिक चिंता रहेगी. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.माता पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त होगा.कारोबार में लाभ होगा.भेंट व उपहार की प्राप्ति से मान बढ़ेगा. बेरोजगारी दूर होने के योग हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी.शेयर मार्केट से लाभ होगा.प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे.समय की अनुकूलता का लाभ लें. बड़ा काम करने का मन बनेगा.भाग्य का साथ मिलता रहेगा.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.उपहार और सम्मान प्राप्त होगा.संपत्ति के कार्य लाभप्रद रहेंगे.कोई बड़ा कार्य हो सकता है.बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा.निवेश शुभ रहेगा.नौकरी में अनुकूलता रहेगी. लापरवाही से कोई भी कार्य न करें.आशंका-कुशंका रहेगी. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन धार्मिक कार्यों में समय और धन खर्च होगा.आशा और आत्मविश्वास के कारण सक्रियता बढ़ेगी.भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी.उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी. कार्यों में गति आएगी.आत्मसम्मान बना रहेगा. कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा.आय में वृद्धि होगी. निवेश शुभ रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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