Rashifal 27 August 2025: मिथुन और सिंह वालों की बिगड़ सकती है सेहत, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 27 अगस्त 2025 बुधवार का दिन (27 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन मित्र और परिजनों के साथ मिलकर किसी यात्रा के योजना बनाने के लिए समय उपयुक्त रहेगा क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा .खर्च अधिक रहेगा लेकिन आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे क्योंकि यह समय बहुत अच्छा है और आपके लिए कुछ नया करने की भी योजना बन सकती है .भागीदारी के व्यवसाय में अधिक लाभ की संभावना रहेगी साथ ही शेयर आदि कार्यो में निवेश निकट भविष्य के लिए लाभदायी रहेगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन कार्य भार अधिक रहने से तबियत ख़राब और सर दर्द होने के आसार रहेंगे इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी .किसी बाहर के व्यक्ति के कारण घर में तनाव का वातावरण बन सकते हैं इसलिए आज आपको अपने जीवनसाथी के सहयोग के लिए समय निकालना चाहिए.आज आप मांगलिक कार्यो में उपस्थिति देंगे धार्मिक पूजा पाठ के साथ ही तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी.परिस्थिति चाहे कैसी भी हो आप स्वयं को उसके अनुसार ढाल लेंगे फिर भी हित शत्रुओ से सावधान रहें बेवजह परेशान करने वाले आज अधिक मिलेंगे.व्यवसाय में आरंभिक मंदी के बाद मध्यान से गति आएगी धन लाभ आवश्यकता अनुसार हो जाएगा.कुछ दिनों से लटकी मनोकामना की पूर्ति जल्द ही कर सकेंगे.घर मे सुख के साधनों की खरीददारी की योजना बनेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज का दिन उठापटक वाला रहेगा.आस पड़ोस में तनाव रहेगा लेकिन अपने साथी के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने की सलाह देंगे .धन लाभ तो होगा परन्तु व्यर्थ के खर्च भी अधिक होने से तुरंत चला भी जाएगा. आज दवाइयों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा. किसी सामाजिक आयोजन में जाने की योजना बनेगी जिसे टालने की कोशिश वातावरण अशांत करेगी.कार्य क्षेत्र में कोई नया काम शुरू होने के संकेत है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन गृहस्थ में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकते हैं.मित्रों के साथ बाहर भोजन करने की योजना बना सकते है .धन कमाने के लिए आप गलत साधन अपनाने से भी नही चूकेंगे लेकिन फिर भी सफ़लता अवश्य मिलेगी.दुपहर तक थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा इसके बाद इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा रात्रि तक रुक रुक कर धन की आमद होती रहेगी आज काम काज की लेकर शरीर की भी चिंता नही रहेगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ उत्तम ही रहेगा क्योंकि आज के दिन आपको सफलता प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे .संतान पक्ष से अच्छा लाभ प्राप्त होगा .कार्य व्यवसाय में आरम्भ में निर्णय लेने में दुविधा होगी परन्तु बाद में नतीजे आपके पक्ष में होंगे.धन लाभ आशाजनक रहने से आवश्यकताओं की पूर्ति भी आसानी से कर सकेंगे.आज सेहत अकस्मात बिगड़ सकती है लेकिन व्यस्तता के कारण इसकी अनदेखी बाद में ज्यादा परेशान करेगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन सेहत अकस्मात बिगाड सकते हैं लेकिन अपने जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं.मानसिक रूप से आज चंचलता अधिक रहने से बने बनाये कार्य की स्वयं की गलती से बिगाड़ लेंगे बाद में इसका पछतावा भी रहेगा. धन लाभ आज किसी ना किसी तरह हो ही जायेगा.प्रलोभन में आकर आज कुछ अनैतिक कार्य भी कर सकते है.व्यावसायिक स्थिति बेहतर होगी बिक्री बढ़ने से आय भी बढ़ेगी.आय के नवीन साधन भी विकसित होंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन मिश्रित रहेगा .घर परिवार में पूजा पाठ के योजना बन सकते हैं .व्यवहार में रूखापन आज कुछ ज्यादा ही रहेगा जिससे आस पास के लोग आपसे दूरी बनाना चाहेंगे लेकिन आज आपकी सहायता की आवश्यकता किसी को अवश्य पड़ेगी स्वार्थ से ही सही लोग आपके आस पास चक्कर लगाते रहेंगे जब तक स्वार्थ पूर्ति ना हो इसके बाद कोई नही पूछेगा.सेहत में खराबी रहेगी सर अथवा दांत सम्बंधित व्याधि से कष्ट होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज जिस कार्य को करने की जल्दी होगी उसी में विलंब होगा कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था रहने से उचित लाभ से वंचित रह सकते है फिर भी आवश्यकता अनुसार धन लाभ हो ही जायेगा.नौकरी पेशा जातक कार्यो को जल्दी पूर्ण कर लेंगे आप आज फिजूल खर्च से बचें.घरेलू वातावरण में थोड़ी गरमा गर्मी हो सकती है फिर भी स्थिति ज्यादा खराब नही होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन प्रतिकूलता वाला रहेगा.व्यवसाय में आज का दिन आशानुकूल नही रहेगा सोची हुई योजनाओ में आशा से कम लाभ मिलेगा कुछ कार्य विलम्ब होने पर आगे के लिए टलेंगे. अधिकांश समय आप विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाये रखेंगे लेकिन कुछ एक मामलों में धैर्य टूटने पर अशांति फैल सकती है.घर का वातावरण स्वार्थ से भरा रहेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आप अपनी व्यवहार कुशलता से कार्य क्षेत्र पर लाभ की स्थिति बनाएंगे.सहकर्मी आपसे किसी कारण से परेशान हो सकते है फिर इसकारण भी कार्यो को प्रभावित नही होने देंगे. आज उधारी को लेकर किसी से तकरार हो सकती है धैर्य धारण करें अन्यथा बाद में ग्लानि होग.बाहर के लोगो को आकर्षित करना जितना आसान रहेगा इसके विपरीत घर के बुजुर्ग किसी कार्य मे रोड़ा डालेंगे जिससे बहस की स्थिति बनेगी.

🌹-कुंभ राशि

आज कार्य क्षेत्र पर आप अथवा किसी सहकर्मी से कोई त्रुटि होने के कारण हानि हो सकती है.एक बार स्थिति बिगड़ने पर कारोबार चाह कर भी नही संभाल सकेंगे.फिर भी खर्च निकालने लायक आय संध्या के आस-पास हो जाएगी.आपका मन आज अनैतिक कार्यो की ओर ज्यादा भटकेगा सतर्क रहें मान हानि हो सकती है. परिवार में भी आज किसी भी प्रकार से नुकसान होने की संभावना है.



🌹-मीन राशि

आज के दिन सामान्य रहेगा .आज जोखिम जमानत के मामलों में सावधानी बरतें .धन की लाभ के कई अवसर मिलेंगे परन्तु आज अकस्मात किसी कारण से खर्च बढ़ सकते है .कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी लेकिन अपनी व्यवहार कुशलता से इस पर विजय पा लेंगे.वाणी और व्यवहार पर संयम रखें .धन की आमद भी इसी समय बढ़ेगी.

