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Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 26, 2026, 10:14 PM IST

Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 27 अप्रैल सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.परन्तु सेहत के दृष्टिकोण से दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा शरीर में दर्द अकड़न की शिकायत रहेगी.वाणी में मधुरता बनाये व्यर्थ की उलझनों से बचे रहेंगे.

🌹-वृष राशि
आज का दिन शुभफलदायी रहेगा.दोपहर के बाद परिजनों के साथ मनोरंजन में व्यतीत होंगे .घर से ज्यादा आज बाहर का वातावरण अधिक अनुकूल मिलेगा.कार्य व्यवसाय में पूर्व की गलतियों से अनुभव होगा अपनी गलती मानने से सहयोगियों से मतभेद कम होंगे. 

🌹-मिथुन राशि
आज दिन भर आपके लिए कुछ अच्छा रहने वाला हैं.पैतृक संपत्ति में लाभ के योग हैं.कोर्ट कचहरी में आज आपको सफलता मिल सकते हैं.संतान की उन्नति होगी.सरकारी कार्यो में उलझने बढ़ने से धन एवं समय बर्बाद हो सकता है.निवेश करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा.

🌹-कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए प्रत्येक कार्यो में विजय दिलाने वाला रहेगा.घर परिवार में किसी बीमार व्यक्ति को सेहत में सुधार होगा.आज जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसमे कोई ना कोई अड़चन अवश्य आएगी फिर भी यदि दृढ़ निश्चय कर लगे रहे तो सफलता निश्चित मिलेगी.

🌹-सिंह राशि
आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.स्त्री वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा.चल अचल संपत्ति के कारण तनाव हो सकते हैं.पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.शारीरिक रूप से चुस्त रहेंगे, लेकिन असमय क्रोध आने से रक्तचाप अनियंत्रित हो सकता है. 

🌹-कन्या राशि
आज आप अपनी मनमानी नीति के चलते सार्वजानिक क्षेत्र पर आलोचना के शिकार होंगे.स्त्री संतान का सहयोग प्मिलेगा.आज प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी.किसी की मदद करने से पीछे ना हटे भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.आज परोपकारी स्वभाव से लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आप के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.सामाजिक क्षेत्र पर धन के साथ साथ मान हानि के योग है बेहतर रहेगा की आज कोई भी बड़ा कार्य ना करें यात्रा भी अति आवश्यक होने पर ही करें व्यर्थ समय एवं धन नष्ट होने की संभावनाएं अधिक है.परन्तु जोखिम वाले कार्यो में निवेश आज अवश्य लाभ कराएगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज जिस भी कार्य को करेंगे उसमे सफलता की संभावना अधिक रहेगी.घर किसी बीमार व्यक्ति में सुधार की संभावना रहेगी.धन लाभ के योग हैं.गृहस्थ में आज थोड़ी उठा-पटक लगी रहेगी किसी ना किसी के रूठने का कार्यक्रम लगा रहने से मानसिक रूप से थोड़ा विचलित हो सकते है फिर भी स्थिति आपके नियंत्रण में ही रहेगी. 

🌹-धनु राशि
आज दिन का अधिकांश समय शांति से व्यतीत करेंगे परन्तु बीच-बीच में पारिवारिक उलझने परेशान करेंगी.आपके व्यवहार में परिवर्तन आने से लोग आश्चर्य करेंगे.सामाजिक क्षेत्र से आय के नवीन साधन बनेंगे उच्चवर्ग के लोगो से लाभदायक जान-पहचान होगी. 

🌹-मकर राशि
आज आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे.सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा आपको कब्ज़, गैस संबंधित समस्याएं हो सकते हैं.दिन के आरंभ में कार्य क्षेत्र पर मंदी रहेगी भविष्य के लिये चिंतित हो सकते है लेकिन धीरे-धीरे कार्यो में गति आने लगेगी धन लाभ विलम्ब से परन्तु अवश्य होगा.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.स्त्री पक्ष से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.पारिवारिक वातावरण उदासीन रहेगा.व्यवसायी वर्ग बार-बार असफल होने अथवा आशानुकूल काम ना बनने से हतोत्साहित होंगे फिर भी प्रयास जारी रखें संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.आपके स्वभाव भी टाल मटोल वाला रहेगा.सभी सरकार नियंत्रित कार्य एवं जायदाद सम्बंधित कार्य करना लाभदायक रहेगा.कार्य स्थल पर कोई विशेष योजना बनाने की जरूरत होगी.व्यावसायिक क्षेत्र पर नए प्रयोग अभी ना आजमाएं परन्तु निवेश अवस्य लाभ देगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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