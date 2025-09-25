Add DNA as a Preferred Source
राशिफल

राशिफल

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 25, 2025, 08:09 PM IST

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान कते हैं. आज 26 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन (26 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि
आज के दिन पारिवारिक दायित्व निभाने के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी .आपके बातों का विरोध करने वाले लोगों आज आपके समर्थन करेंगे.आपको पैतृक सुख के साथ मनोरंजन के अवसर भी सुलभ कराएगा.व्यवसायी वर्ग आज काम की जगह मनोरंजन के मूड में रहेंगे  फिर भी थोड़े समय मे ही दिन भर की पूर्ति कर लेंगे.पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिये समय और धन खर्च होगा.घर मे पैतृक मामलो को लेकर महत्त्वपूर्ण चर्चा होगी. 

🌹-वृष राशि
आज केवल लाभ वाले कार्यो में ही रुची दिखायेंगे इसके विपरीत सामाजिक अथवा परोपकार के कार्यो से बचेंगे. कार्य क्षेत्र पर आज लाभ के अवसर कम ही मिलेंगे फिर भी दैनिक खर्च लायक धन की आमद हो जाएगी. परिजन आपके व्यवहार की देखादेखी करेंगे.धर्म कर्म में विश्वास बढ़ेगा और धन की वृद्धि के भी आसार रहेंगे आज .बुजुर्गो का व्यवहार आपके प्रति अनअपेक्षित रहेगा लेकिन स्त्री संतान से सामान्य संबंध रहेंगे. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपमे लापरवाही अधिक रहेगी.घर के सदस्य भी आपके व्यवहार शून्यता से परेशान रहेंगे. कार्य व्यवसाय में ज्यादा झंझट नही करेंगे लाभ हानि की परवाह भी नही रहेगी.जीवनसाथी  और परिवार के साथ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं .घर मे अकस्मात खर्च अथवा जिद पूरी करने पर बजट से बाहर जाएंगे.मानसिक शान्ति प्रदान करेगा सब चीजों को भूल अपने मे मस्त रहेंगे. खून एवं हाथ पैरों में भड़कन की समस्या बनेगी.

🌹-कर्क राशि
आज का दिन शुभ प्रसंग बनने से मन प्रसन्न रहेगा धर्म के प्रति आस्था तो रहेगी लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण दैनिक पूजा पाठ भी नहीं होंगे जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकते है .कार्य क्षेत्र पर विचार तो बहुत बनेंगे लेकिन क्रियान्वित एक आध ही होंगे विस्तार की योजना आज सहकर्मियों को कमी के कारण निरस्त करनी पड़ेगी. घर अथवा कार्य क्षेत्र पर साज सजावट के ऊपर खर्च करेंगे तोड़ फोड़ द्वारा नया रूप देने के विचार भी बनेंगे. नौकरी वाले लोग आज बैठकर लोगो के क्रिया कलापो का आनंद लेंगे ,सन्ध्या के समय पूजा पाठ करने के लिये मदिर जा सकते हैं .

🌹-सिंह राशि
आज आप अपनी अथवा किसी नजदीकी की कार्यशैली से व्यथित रहेंगे. चाहकर भी परिस्थितियां अनुकूल नही बनने के कारण मन में उदासी रहेगी. मध्यान के बाद किसी पुराने मित्र परिचित से भेंट होगी कुछ समय के लिये अतीत की यादो में खोये रहेंगे. आज आप मेहनत की जगह खयाली पुलाव पकाएंगे नौकरो अथवा स्त्री वर्ग पर बेवजह शक करना भारी पड़ सकता है. कार्य क्षेत्र पर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा बिक्री तो होगी लेकिन धन की आमद तरसायेगी. संध्या का समय दिन भर की थकान के कारण सुस्त रहेगा फिर भी मनोरंजन के अवसर जाने नही देंगे. स्वास्थ्य मानसिक तनाव को छोड़ ठीक ही रहेगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर समय बिताएँगे .माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.आप घर एवं बाहर सभी लोगो के दिल को अपनी कुशलता से जीतेंगे. व्लेकिन बुजुर्ग वर्ग को आपका व्यवहार नाटकीय लगेगा आपसी तालमेल की कमी भी रहेगी. कार्य व्यवसाय में लाभ होते होते आगे के लिये निरस्त होने पर निराशा होगी फिर भी जुगाड़ कर खर्च लायक आमद हो ही जाएगी. 

🌹-तुला राशि
आज दिन मिश्रित रहेगा .महिलाए आज घर के साज सज्जा में व्यस्त रहेंगे .सेहत भी विपरीत रहने के कारण चड़चिड़ा स्वभाव बनेगा गुस्से में बेतुकी बाते बोलना कलह को बढ़ाएगा. काम काज में उतारचढ़ाव लगा रहेगा एक पल में लाभ की संभावना बनेगी अगले पल लाभ हानि में बदलने से हताशा होगी. धन लाभ के लिये किसी की खुशामद करनी पड़ेगी इसके बाद भी अल्प मात्रा में ही होगा.घर के बुजुर्ग लोगों से आज विशेष मार्गदर्शन मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन कार्य व्यवसाय में तेजी मंदी लगी रहने के कारण बनी बनाई योजना लटकी रह जायेगी.लेन देन में सावधानी बरतें .आज आप असमर्थ होते हुए भी अन्य लोगो की सहायता के लिये तत्पर रहेंगे.समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा .आवश्यकता की वस्तुओं की जगह आज व्यर्थ के कार्यो पर खर्च होगा. घर मे किसी न किसी से इच्छा पूर्ति ना होने पर नाराजगी रहेगी.मित्र परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे .

🌹-धनु राशि
आज अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान रहेगा मेहनत के बाद भी आज पूरी तरह से सफलता नही मिल पाएगी . मन मे नकारत्मक ख्याल आएंगे धन के कारण अतिरिक्त उलझन रहेगी धन लाभ खर्च के अनुपात में कम ही होगा. परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा .सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा .जीवन साथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे आज .स्वयं का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी किसी अन्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी.

🌹-मकर राशि
आज मानसिक चंचलता के कारण अच्छे बुरे का विवेक कम रहेगा. बिना सोचे बोलना आज भारी पड़ सकता है.संतान पक्ष से अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा .शेयर मार्केट में निवेश से बचें .आवश्यकता पड़ने पर ही बोले अन्यथा बैठे बिठाये अच्छा भला वातावरण खराब होगा. कार्य व्यवसाय से लाभ में अवश्य होगा मेहनत भी कम ही करनी पड़ेगी. नौकरी वाले लोग आराम के मूड में रहेंगे लेकिन घरेलू कार्य बोझ के कारण कर नही पाएंगे. परिजन किसी ना किसी बात को लेकर कलह का माहौल बनाएंगे. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन मिला-जुला रहेगा .कोर्ट कचहरी में विवाद हो सकते है लेकिन अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी .कोई नापसंद कार्य मजबूरी में करना पड़ेगा आस पास का वातावरण अशान्त रहेगा आपके स्वभाव में भी रूखापन रहने के कारण स्नेहीजन दूरी बनाकर रहेंगे. पूर्व में कई गई किसी गलती के खुलासे के कारण घर में कलह की स्थिति बनेगी जिसमे देर रात तक सुधार की संभावना नही है. 

🌹-मीन राशि
आज दिन के आरंभ में परिजनो से व्यर्थ की बातों पर नोकझोंक होगी अन्य लोगो की तुलना घर के सदस्यों से करने पर वातावरण अशान्त बनेगा.शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से बचें .भूमि भवन में निवेश करने से लाभ होगा .काम-धंधा भाग्य का साथ मिलने से बेहतर चलेगा लेकिन धन की कामना आज असंतुष्ट ही रखेगी. नौकरी करने वाले लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

