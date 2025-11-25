Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 26 नवंबर 2025 बुधवार का दिन (26 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें.घर के बुजुर्गों से सहयोग प्राप्त होगा.घर में सुख समृद्धि बढ़ेगीव्.नौकरी वालो के लिये आज का दिन यादगार रहेगा किसी प्रियजन से उपहार सम्मान लाभ और अतिरिक्त आय के साधन बनेंग.असंयमित खान पान एवं दिनचर्या के कारण सेहत में नरमी आएगी.

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके अंदर संतान अथवा घर के बड़ो की बाते मन को अखरेगी लेकिन विरोध नही करेंगे.लेन देन में सावधानी रखें अन्यथा विवाद संभव होगा.आय से अधिक व्यय होने पर आज आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकते है इसलिए अपने काम में लापरवाही न बरतें.कार्य क्षेत्र पर आज ध्यान कम ही लगेगा मन इधर उधर की लोगो की कार्य शैली में परिवर्तन होगा .आज आपके हित शत्रु अधिक प्रबल रहेंगे मन की बात किसी को ना बताये.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आप को बेमतलब की राय देने वाले बहुत मिलेंगे सही दिशा में जा रहे कार्य भ्रमित होने के कारण गलत मार्ग ले लेंगे.आज पुराने रोग के कारण सेहत में उतार-चढ़ाव आएगा .नौकरी पेशाओ को भी आज किसी न किसी के अधीन होकर कार्य करना पड़ेगा मन मे राग द्वेष रहने के कारण सहयोगियों के खुलकर समर्थन नही करेंगे.आज आप अपनी गलतियों को अनदेखा करेंगे .

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .आज के स्वभाव कल की तुलना में थोड़ा नरम रहेगा लेकिन आस पास का वातावरण ना चाहने पर भी क्रोध करने को विवश करेगा घर मे संतानों अथवा धन को लेकर आपस मे कहा सुनी होगी संतानों का उद्दंड व्यवहार मानसिक चिंता बढ़ाएगा. नौकरी वाले आज अधिकारी वर्ग से सावधान रहें आपके ऊपर नजर लगाए हुए है थोड़ी सी लापरवाही से पश्चाताप करना पड़ेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन महत्वपूर्ण रहेगा .आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .दिन उत्तम रहेगा.माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा.दिन के पूर्वार्ध से ही धन लाभ की संभावनाए रहेगी आज बचत पर विशेष ध्यान रखे आगे लाभ के प्रसंग विलंब से ही मिलेंगे.कार्य क्षेत्र पर बदलाव करने के विचार बनेंगे आज की जगह दो दिन बाद करना बेहतर रहेगा.आपका स्वभाव आज धन संबंधित मामलों को छोड़ अन्य सभी कार्यो में संतोषि रहेगा.आरोग्य बना रहेगा .

🌹-कन्या राशि

आज धर्म कर्म में निष्ठा रहेगी लेकिन मन इधर उधर ज्यादा भटकने से पूजा पाठ में एकाग्रता नही आएगी कार्य व्यवसाय में आज किसी न किसी की खुशामद के बाद ही लाभ पाया जा सकता है.लेकिन जिससे सहयोग की आशा लगाएंगे वही आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा.घर मे परिजन अपना काम निकालने के लिये मीठा व्यवहार करेंगे लेकिन मदद के लिये तैयार नही होंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आप बोलचाल में आगे रहेंगे.कार्य व्यवसाय में भी व्यवहारिकता का लाभ मिलेगा.सर्दी जुकाम और ख़ासी से संबंधित समस्याओं से आप परेशान हो सकते है.किसी घनिष्ठ की सहायता से धन लाभ होगा. उधारी के पैसे भी मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.अधूरे सरकारी कार्य निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना है संबंधित कागजात आज ही पूर्ण कर लें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन व्यवसायी वर्ग आज कार्य क्षेत्र पर अधिक चौकस रहे चोरी अथवा अन्य कारणों से आर्थिक क्षति होने की प्रबल संभावना है. नौकरी पेशा जातकों के लिये समय अनुकूल रहेगा.आज सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित रह सकते है जिससे मानसिक रूप से कष्ट संभव है .धन लाभ के लिये आज परिश्रम के बाद भी लोगो का मुह ताकना पड़ेगा.

🌹-धनु राशि

आज सामाजिक अथवा अन्य कार्यो से यात्रा करनी पड़ेगी पूर्वनिर्धारित योजनाएं इस कारण प्रभावित होंगी.सेहत का ध्यान रखें .कार्य व्यवसाय से आज केवल आश्वाशन ही मिल सकेगा.पुराने धन संबंधित मामले आज जोर जबरदस्ती करने पर अधिक उलझ सकते है लोग आपको गलती करने पर संभलने का मौका नही देंगे इसलिये ज्यादा व्यवहार ना बढ़ाये.

🌹-मकर राशि

आज कई दिनों की मेहनत का फल सफलता के रूप में मिलने से उत्साहित रहेंगे.स्वयं के बुद्धि विवेक से कार्य करे घर के बुजुर्गों को अनदेखा ना करे इनका मार्गदर्शन ही आज सफलता में सहायक बनेगा. व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने के बाद भी जरूरत के अनुसार धन आसानी से मिल जाएगा ज्यादा के चक्कर मे ना पड़े अन्यथा हाथ आये को भी गंवा देंगे.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र पर आज स्थिति आपके पक्ष में रहेगी लेकिन मनमानी के कारण दिन का उचित लाभ नही उठा पाएंगे फिर भी धन की आमद एक साथ कई साधनों से होगी.नौकरी पेशाओ को सहकर्मी की कार्य प्रणाली पसंद नही आएगी मन मे ईर्ष्या का भाव रहेगा जल्दी से किसी का सहयोग नही करेंगे.घर का वातावरण आज सामान्य रहेगा लेकिन आपकी मौज शौक की प्रवृति बुजुर्गों को खलेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं.कार्य व्यवसाय को लेकर योजनाएं तो बहुत बनाएंगे.धन की आमद कही से अवश्य होगीपर आज व्यर्थ के खर्च भी होने से लाभ खर्च बराबर रहेंगे.सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा परेशानी बढ़ सकते हैं .पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में सफल रहेंगे.आज परिजनों का भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

