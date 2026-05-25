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Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 25, 2026, 10:12 PM IST

Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 26 मई 2026 मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि
आज का दिन पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बना रहेगा.संतान की उन्नति होगी.पूजा पाठ में शामिल होंगे .आध्यात्म एवं पूजा पाठ में रुचि होने पर भी मन एकाग्र नही रख सकेंगे.कार्य में लापरवाही न बरतें अन्यथा नुक़सान संभव हैं.मित्रों से मुलाक़ात होगी.

🌹-वृष राशि
आज का दिन आपके लिए सुख-समृद्धि दायक रहेगा.मनचाहा जीवन साथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.जमीन संबंधित एवं भागीदारी के कार्यो से आय होगी.शेयर के कारोबारी निवेश से बचें वरना नुक़सान हो सकते हैं.आज आपका सार्वजिक जीवन ठाठ बाट वाला रहेगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपमे वैचारिक शक्ति अधिक रहेगी.पेट संबंधी समस्या हो सकते हैं.कार्यो के प्रति गंभीर रहने पर भी व्यवसाय में मंदी के कारण ज्यादा लाभ नही कमा सकेंगे. बुद्धि बल से ही आज आशाजनक लाभ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु आज धन खर्च करने पर ही धन की प्राप्ति संभव है. 

🌹-कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए कलहकारी रहेगा.कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है.अधिकारियों से आज बच कर रहना होगा लोग आपकी गलती करने की प्रतीक्षा में रहेंगे.घर मे भी महत्त्वपूर्ण कार्य सबकी सलाह लेकर ही करें अन्यथा रूठने मनाने में ही दिन निकल जायेगा.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज स्वयं के बल पर ही लाभ की संभावना रहेगी. परिवार में किसी सदस्य का गलत आचरण आपको आहत करेगा.थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश दिन भर बना रहेगा. आज आप जैसा औरो के लिए सोचेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया आपको मिलेगी.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन प्रातः काल के समय कोई शुभ समाचार मिल सकता है.नौकरी पेशा जातक भी व्यर्थ की भागदौड़ में लगे रहेंगे.आर्थिक रूप से आज मध्यान के बाद ही थोड़ा बहुत लाभ हो सकेगा.घरेलू वातावरण आपकी अथवा किसी अन्य सदस्य की टालने की प्रवृति से बिगड़ सकता है. 

🌹-तुला राशि
आज का दिन ठीक ठाक ही रहेगा.कार्य व्यवसाय में आज आपके निर्णय सही साबित होंगे आज अकस्मात धन लाभ कराएगा.प्रतिस्पर्धी सडयंत्र अवश्य रचेंगे परन्तु आपको हानि पहुचाने में सफल नही हो सकेंगे. व्यापार में निवेश निसंकोच होकर करें. घर के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे.आपनी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं.व्यवसायी वर्ग व्यवसाय के सिलसिले से यात्रा करेंगे.सेहत संबंधित अथवा कुछ अन्य कष्ट हो सकता है.सार्वजनिक क्षेत्र पर नई जान पहचान होगी परन्तु इनसे लाभ नही उठा पाएंगे. 

🌹-धनु राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.धार्मिक भावनाएं में वृद्धि होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी.कार्य क्षेत्र पर मेहनत तो करेंगे परन्तु लाभ उचित मात्रा में नही हो सकेगा. कुछ महत्त्वपूर्ण विषयो को लेकर किसी प्रतिद्वन्दी से समझौता करना पड़ सकता है.धन लाभ होगा .

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.भूमि संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा.नौकरी-व्यवसाय में कार्य विलम्ब से आरंभ करने के कारण पूर्ण होने में भी विलम्ब होगा.आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी धन की कमी रहने से महत्त्वपूर्ण कार्य की योजना बनी बनाई रह जायेगी. 

🌹-कुंभ राशि
आज का दिन सामान्य फलदायी रहेगा.झूठी चुगली के कारण अपमानित होना पड़ सकता है जिससे कलह के भी प्रसंग बनेंगे.आर्थिक रूप से भी आज का दिन सामान्य ही रहेगा काम धंदे से खर्च की अपेक्षा कम ही आय होगी.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा परेशानी बढ़ सकती हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा.आज आवश्यकता पड़ने पर किसी सहकर्मी का सहयोग नही मिलेगा.कार्य व्यवसाय में आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें हानि हो सकती है.घरवाले थोड़ी बहुत मदद करने का प्रयास करेंगे परन्तु स्वभाव में अहम की भावना रहने से आपको पसंद नही होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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