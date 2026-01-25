FacebookTwitterYoutubeInstagram
टी20 वर्ल्ड कप में बेहद शानदार ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड, देखें क्या है वर्ल्ड चैंपियन टीम की ताकत और कमजोरी

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है, अलग-अलग तरीके से क्यों फहराया जाता है झंडा?

मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope 26 January: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Jan 25, 2026, 10:15 PM IST

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: आज 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 26 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .रुका हुआ धन प्राप्त होगा जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .किस्मत का साथ मिलेगा,कम प्रयास से ही अधिक सफलता मिल जाएगी.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन साझेदारी के काम में संभलकर रहें वर्ना नुकसान हो सकता है.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा .धन लाभ के योग बन रहे हैं .किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है .मांगलिक कार्यों में खर्च होगा. विरोधी सक्रिय होंगे.कारोबार में विस्तार होगा.नए मित्र बनेंगे.धार्मिक कार्यों में रूचि बढ़ेगी.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर यात्रा संभव है लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.ख़ुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे.धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे.करियर के प्रति सजग रहें.पारिवारिक सोहार्द बना रहेगा.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.आज जिस भी काम में आप लगे हैं उसमे फल आवश्य मिलेगा.सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे है.मित्रों और सहकर्मिओं से सहयोग मिलेगा.अपने प्रोफेशन से आप न खुश है, समय के साथ स्थिति आप के अनुकूल बनेगी.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके कार्यों में तेजी रहेगी.मानसिक रूप से भी आपके लिए समय अनुकूल रहेगा.आप आपनी बातों पर अमल करें.आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी.अपने सहकर्मियों से बातों में नर्मी लायें.विदेश में व्यापार स्थापित करने का विचार सफल होगा.नौकरी बदलने के योग बन रहे है.किसी की सिफारिश से काम बन सकता है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.भाई-बहन  के रिश्तों में मधुरता रहेगी.एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे.हितकारी समय चल रहा है.सप्रयोजन यात्रा से लाभ होगा.महत्वपूर्ण अनुबंध आज हो सकते है.हड्डी संबंधी रोग से पीड़ित रहेंगे.समय पर कार्य करना सीखें.

🌹-तुला राशि
आज के दिन कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त करेंगे.आज आपको अपने करियर के संबंध में किसी निपुण सलाहकार की सलाह की आवश्यकता का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.परिवारजनों के सहयोग से कोई बड़ा काम हो सकता है.जमीन जायदाद से संबंधित मामले आज सुलझ सकते है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज का दिन मिला जुला रहेगा.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करेंगे.मन दुविधायुक्त रहेगा.दिन की शुरुआत में आलस के चलते कुछ न करने का मन होगा.जरूरी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें.पुराने मित्रों से भेंट होगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेंगे.संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल रहेगा .गलतफहमी हो तो फ़ोरन परिवार से खुलकर बात करें .कारखाने में नई मशीनरी के लगने से लाभ होगा.समय अपने पराये की पहचान करा देगा.जीवनसाथी के व्यवहार में लचीलापन आयेगा.वाहन सुख संभव है.

🌹-मकर राशि
आज के दिन सफलता मिलेगी .शेयर बाज़ार में निवेश करने से बचें.भूमि भवन मकान खरीदने की योजना बन सकते है.क़ीमती वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा.क़ीमती समान संभालकर रखें .आप की चंचलता के चलते संबंध कमजोर होंगे.किसी भी कार्य को करने से पहले उसे समझें उसके प्रति समर्पित रहें, तो ही आप सफल होंगे.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनी रहेगी.शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें .समय रहते कार्यों को पूर्ण करें.लंबे समय स्वं भूमि संबंधी कार्य रुका हुआ है, उसके प्रति आप लापरवाही कर रहे है.समय रहते कार्यवाही करें.अन्यथा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

🌹-मीन राशि
आज के दिन सकारात्मक रहेगा.पूजा पाठ में मन लगेगा.आज किसी को उधार देने से बचें.आज के दिन की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करें.माता के स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा.हिम्मत से आगे बड़े सफलता मिलेगी.दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

