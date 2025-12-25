Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...

मेष राशि

आज का दिन बीते कल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. महिलाएं आज पारिवारिक जिम्मेदारी को किसी अन्य को सौंपकर खुद निश्चिंत रहना पसंद करेंगी, आवश्यकता पढ़ने पर सहयोग करेगी जीवनसाथी के कम प्रयास से ही कार्य सिद्ध होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. रोजगार में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार लाभदायक रहेगा. शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें.

वृष राशि

आज के दिन जिस भी कार्य को करने की कोशिश करेंगे, वहां सफलता प्राप्त होगी, लेकिन धैर्य धारण कर लगे रहें सफलता निश्चित मिलेगी. दुष्ट जनों से सावधान रहें, हानि पहुंचा सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. आय बनी रहेगी. भाइयों का सहयोग मिलेगा. निवेश शुभ रहेगा. आज के काम कल पर नहीं टालें. विवेक का प्रयोग करें. लाभ होगा.

मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में आज कुछ बदलाव लाने का प्रयास भी करेंगे इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी. जल्दबाजी में कोई भी लेन-देन न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. फालतू खर्च होगा. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. साथी का सहयोग मिलेगा. सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें. नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे. घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए उन्नति कारक रहेगा. सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें. जीवनसाथी के स्वस्थ पर खर्च होगा. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. चिंता तथा तनाव में वृद्धि होगी. किसी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें, समय नष्ट होगा. नकारात्मकता रहेगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. आय में निश्चितता रहेगी.

सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. सेहत का विशेष ध्यान रखें. शत्रु शांत रहेंगे. धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. भाग्य का साथ रहेगा.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. मित्रों के सहयोग से आज आपका दिन आनंदमय रहेगा. संतान पक्ष से स्वास्थ्‍य तथा अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी. नई योजना बनेगी. तत्काल लाभ नहीं मिलेगा. कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे.

तुला राशि

आज के दिन कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे. उपहार अथवा अन्य लेन देन में खर्च होगा. थकान व कमजोरी रह सकती है. स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल होगी. यात्रा के योग बनते बनते निरस्त हो सकते हैं. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है. धन प्राप्ति सुगम होगी.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. महिलाएं आज काम की अपेक्षा बखान ज़्यादा करेंगी. प्रेम-प्रसंग में हड़बड़ी न करें. विवाद हो सकता है. नकारात्मकता रहेगी. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें. युवक व युवती विशेष सावधानी बरतें. विवाद को बढ़ावा न दें. स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. लेन-देन में सावधानी रखें. आय में निश्चितता रहेगी.

धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा. धन लाभ के योग बन रहें है. रिश्तेदार का आगमन होगा. कानूनी बाधा संभव है. हल्की हंसी-मजाक करने से बचें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. व्यवसाय ठीक चलेगा. लाभ में वृद्धि होगी.

मकर राशि

आज के दिन आपके लिए समय मिश्रित फलदायी रहेगा. कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपमान हो. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. चिंता तथा तनाव रहेंगे. सुख के साधनों पर व्यय होगा. स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं. प्रॉपर्टी के काम बड़ा लाभ दे सकते हैं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. नौकरी में सुख-शांति रहेगी. निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें.

कुंभ राशि

आज के दिन आपको संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है. हड्डी और कमर की समस्या से परेशान रहेंगे. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. मनोरंजक यात्रा की आयोजना हो सकती है. किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा. मित्र व संबंधियों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा. कारोबार मनोनुकूल रहेगा. जोखिम न लें.

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. परिवार में बुजुर्ग आपकी किसी बुरी आदत से परेशान रहेंगे. महिलाएं आज पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. भागदौड़ रहेगी. जोखिम न लें. कष्ट, भय, चिंता तथा तनाव का वातावरण बन सकता है. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. वाणी पर नियंत्रण रखें. दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें. अपेक्षित कार्यों में विलंब होने से खिन्नता रहेगी. आज भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. सेहत सामान्य रहेगी.

