Rashifal 26 August 2025: कर्क और तुला वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 26 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन (26 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन परिवार अथवा रिस्तेदारी में किसी समारोह के आयोजन के कारण खर्च में वृद्धि होगी .सेहत सामान्य रहेगी खर्च के कारण मानसिक बेचैनी बनी रह सकते है.लापरवाही से नुकसान होगा. विरोधी खुलकर विरोध करेंगे. कार्य की शुरुआत में परेशानी आ सकती है.आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है.रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम आज असर नहीं दिखाएंगे.आपको आर्थिक लाभ होगा लेकिन शारीरिक कठिनाइयां देखने को मिल सकती है.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके पक्ष में रहेगा लेकिन आज आपके अंदर समझ की कमी भी रहेगी सही की जगह गलत बातों का समर्थन करना घर अथवा बाहर वैचारिक मतभेद बनाएगा.पुराने वादे पूरे करने का समय है.अपनी निजी जिन्दगी में दूसरों को दखल न दें.निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा.मानसिक परेशानियों में कुछ कमी आ सकती है .विरोधियों का प्रभाव कम हो सकता है.अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं.व्यवसायिक लाभ के भी योग बन रहे हैं.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन परिश्रम अधिक करना पड़ेगा परंतु इसका परिणाम सकारात्मक ही रहेगा.आज आपको सहयोग भी बिन मांगे मिल जाएगा आपने कार्य समय से पूर्ण कर लेंगे लेकिन अन्य लोगों की सहायता करने में टालमटोल करेंगे घरेलू कार्य की अनदेखी करने पर ताने सुनने को मिलेंगे .भावुकता में कोई भी फैसला लेने से बचें. अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. बहनों से विवाद हो सकता है.सूझबूझ से मामला निपटा लें, संबंध टूट सकते हैं.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन कामकाज के सिलसिले में यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी .कामकाज के व्यस्तता के चलते कुछ समय के लिए रोमांस की कमी रहेगी .आज आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी.यह आपके करियर या निजी जीवन से जुडी हो सकती है.लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे.इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा.पार्टनर से मतभेद होने की स्थिति बन सकती है.व्यस्तता के बावजूद प्रसन्न रहेंगे.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आर्थिक दृष्टिकोण से निराश करने वाला रहेगा धन की आमद बुद्धि बल का प्रयोग करने पर ही होगी लेकिन क्रोध पर नियंत्रण न रहने के कारण आप ख़ुद ही अपना नुकसान कर लेंगे.बुद्धि विवेक आज प्रखर रहेगा लेकिन फिर भी संबंधित कार्य में निराशा ही मिलेगी.अपने व्यवहार से परिजनों का दिल जीत लेंगे.कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति कुछ बाधाओं के चलते अटक सकती है.अगर आज आप किसी सामाजिक समारोह में जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाएं.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन अति आत्मविश्वास की भावना आपको हानि पहुँचाने वाली हो सकती है .जोड़ो में दर्द अथवा पेट संबंधित शिकायत हो सकती है .बड़े निर्णय को सोच-समझकर लें.व्यवसाय में हानि होने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें. अगर आप अपना नजरिया आस-पास के ऐसे लोगों को बताएँ जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हों, तो आपको लाभ होगा.वाणी और क्रोध पर काबू रखें .साथ ही आपको काम के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है.

🌹-तुला राशि

आज भूमि भवन संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकते हैं .धर्म कर्म में निष्ठा रहेगी .प्रशासनिक अधिकारी आज सम्मान प्राप्त कर सकते हैं.विवाह कार्यों में शामिल होंगे. समय रहते अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करें. आज का दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है.आज आपका स्वार्थी स्वभाव देखने को मिलेगा. अटके हुए कार्य बन सकते हैं. वित्तीय स्थिति में सुधार भी संभव है.निजी संबंध सहायक रह सकते हैं. दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन परिवार में कुटुम्ब का सुख अपेक्षाकृत कम रहेगा .आज आपके कार्य में प्रगति होगी .धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और धन प्राप्ति भी संभव है आज.कीर्ति यश में वृद्धि होगी. नए मित्र बनेंगे.आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है.आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं ,काफी समय लेने वाला अपना कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं यात्रा के योग हैं.अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं आज का दिन बहुत अ'छा है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं .समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी.आज आप व्यापार में मंदी से परेशान रहेंगे.पुराने पैसों का लेनदेन आज भी लंबित रहेगा.अपना ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है. जिन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे उसमें पूर्ण सफलता मिल सकती है. शैक्षिक कार्यों में सफलता मिल सकती है.आज आपका दिन अच्छा रहेगा.व्यवसाय में लाभ हो सकता है तथा नौकरी में उन्नति भी संभव है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन अनिर्णय की स्थिति किसी भी कार्य को समय पर होने से रोक सकती है.आलस्य प्रमाद में कार्य को आगे के लिए टालेंगे .आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है ,आपको संवेदनशील लोगो से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा .खर्च पर नियंत्रण रखें. किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं. शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी. रोजगार के अवसर विकसित होंगे. साझेदारी में लाभ होगा.सामाजिक कार्यों में सहभागिता हो सकती है.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे .दूसरों के निजी मामलों में दखल न दें. अपने क्रोध पर अंकुश रखें. आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की सम्भावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. राजनैतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, अधिकारी पक्ष से सहयोग मिल सकता है.

🌹-मीन राशि

आज अविवाहित को विवाह के लिए योग्य साथी मिल सकते है.सेहत के ऊपर खर्च होगा.दिन प्रगतिशील रहेगा आप के लिए .आज आप किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. बहुत से अ'छे मौके आपका इन्तजार कर रहे हैं लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी,जोकि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है.सहकर्मियों से बातों में नर्मी लाएं.

