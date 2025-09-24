Rashifal 25 September 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 25 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन (25 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन कार्य में सफलता प्राप्त होगी और अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे इसलिए अपने काम को लेकर भी थोड़ा सचेत रहें .लेन देन में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी,लापरवाही न करें.दूर के रिश्तेदारों से मुलाक़ात होगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. व्यर्थ दौड़धूप होगी. विवाद से स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है. काम में मन नहीं लगेगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा.आय में निश्चितता रहेगी. जोखिम न लें.

🌹-वृष राशि

आज के दिन अनचाहे मामलों से सावधान रहें अन्यथा नुकसान हो सकते है .नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.प्रयास सफल रहेंगे.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी. व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा. लाभ देगा.प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी.नई योजना बनेगी और सफलता मिलेगी .शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि में जल्दबाजी न करें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन संतान के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको अपने संतान के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिलेगा और संतान पक्ष से भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे .आज अचानक धन की फिजूलखर्ची ज्यादा होगी.शत्रु भय रहेगा.शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.नए काम करने का मन बनेगा.दूर यात्रा की योजना बनेगी. व्यापार से लाभ होगा.नौकरी में चैन रहेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन घर परिवार में मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी और विवाह योग्य जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि विवाह के प्रस्ताव आएंगे .अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं.कोई बड़ी समस्या का अंत हो सकता है.मुकद्दमा आदि में सफलता मिलेगी .जोखिम व जमानत के कार्य टालें. लेन-देन में सावधानी रखें.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा क्योंकि आज आपके पार्टनर के साथ यात्रा के योग बन सकते है लेकिन आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा आपको मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ेगा.कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आएगा.कर्ज लेना पड़ सकता है.किसी व्यक्ति के काम की जवाबदारी न लें. स्वयं के काम पर ध्यान दें. बनते काम बिगड़ सकते हैं.विवाद को बढ़ावा न दें.व्यापार ठीक चलेगा. कार्यकुशलता कम होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन सूझ-बुझ द्वारा कार्य मै सफलता मिलेगी.आपनी क्षमता,योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और सफल होंगे .रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के प्रयास सफल होंगे.निवेश शुभ रहेगा .घर के छोटे सदस्यों संबंधी चिंता रहेगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा.भाग्य का साथ मिलेगा.व्यापार मनोनुकूल रहेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन किसी निकटतम व्यक्ति से मुलाक़ात होगी और किसी के साथ संबंध मधुर होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.नई योजना बनेगी. कार्यप्रणाली में सुधार होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.रुके निर्माण कार्यों में गति आएगी .सुख के साधन जुटेंगे. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.व्यवसाय लाभदायक रहेगा.निवेश शुभ रहेगा.नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. धनहानि हो सकती है.सावधानी आवश्यक है. थकान महसूस होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत होगी .धरेलू काम काज के चलते व्यस्त रहेंगे इसलिए आज आपको अपनी योजनाओं में सुधार करने की आवश्यकता होगी .वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है. शारीरिक कष्ट संभव है.अज्ञात भय सताएगा.चिंता तथा तनाव रहेंगे. तंत्र-मंत्र में रुचि जागृत होगी.किसी जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे.भूमि संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा और आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे.स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा. वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.विवाद से क्लेश हो सकता है. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. पार्टनरों से कहासुनी हो सकती है. भागदौड़ होगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. आय बनी रहेगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी.पसंदीदा भोजन की प्राप्ति होगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि अपमान हो. व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी में चैन रहेगा.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन राजनीति से जुड़े लोगों के साथ विश्वासघाट के शिकार हो सकते हैं.नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं. सुख के साधन जुटेंगे. भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी. बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. स्वास्थ्‍य संबंधी चिंता बनी रहेगी. आशंका व कुशंका रहेगी. कार्य में बाधा संभव है.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए समय अच्छा रहेगा.भाई बहनों से सहयोग मिलेगा.कारोबारी यात्रा आज लाभदायक रहेगी.नौकरी कर रहे जातक कार्य में विवेक का प्रयोग करें.मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी .अज्ञात भय रहेगा.स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा.किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

