Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 25 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन (25 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन किसी बढ़े कार्य की शुरुआत करने की योजना बना सकते है प्रयास सफल रहेंगे.नौकरी में अनुकूलता रहेगी .किसी विशेष व्यक्ति का जीवन में प्रवेश आपके तौर तरीके बदल देगा.विरोधी आप को निचा दिखाने के हर संभव प्रयास करेंगे.मन की बात अपनों को बता दें, रास्ता मिल जायेगा.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा.प्रमाद न करें.उत्तेजना पर नियंत्रण रखें.जरूरत से ज्यादा किसी घनिष्ठता संबंधों को कमजोर कर देगी. आप सहने की शक्ति रखें.जल्द ही आप क्रोध से भर जाते हैं.जूए,सट्टे के चक्कर में न पड़ें.स्वयं पर काबू रखें, व्यवसाय स्थल पर विवाद हो सकता है.उधार दिया पैसा न आने से मुश्किलें बढ़ेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आप्रत्यासित खर्च सामने आ सकते है .यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.धनार्जन होगा.समय के साथ स्वयं को भी बदलें.अपने व्यवहार में नम्रता लाएं. कारोबार विस्तार के लिए धन एकत्रित करने में लगे रहेंगे. भूमि संबंधित विवाद के चलते चिंता रहेगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आय के स्रोत बनेंगे .नई योजना बनेगी.पूजा पाठ में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे .अपने विवेक से हर कार्य सफल कर लेंगे.निजी जीवन में दूसरों को प्रवेश न दें.मित्रों के साथ यात्रा आनंदप्रद रहेगी.आजीविका के लिए भटकना पड़ेगा.माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.किसी विशेष जन से संबंध बनेंगे.

🌹-सिंह राशि

कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें.व्यवसाय में नई योजना लाभदायक रहेगी.जीवनसाथी का साथ आप को आगे बढऩे में मदद करेगा. संतान के विवाह संबंधित समस्या से परेशान रहेंगे.दूसरे के काम में दखल न दें अन्यथा नुकसान संभव है .भवन परिवर्तन के योग हैं. वाहन का प्रयोग सावधानी से करें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन वाहन मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें .छोटी सी गलती से नुकसान हो सकते है .काम को टालना बंद करें और समझदारी और जिम्मेदारी से कार्य पूर्ण करें. दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी. कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान हो सकेगा. राज्यपक्ष के कामों में सफलता मिलने के योग हैं.

🌹-तुला राशि

आज के दिन कार्य में रुकावट हो सकते है.जीवनसाथी से मतभेद होने के योग हैं .भविष्य के प्रति चिंतित होंगे.मन में बुरे विचारों को न आने दें.स्वयं पर नियंत्रण रखें.नकारात्मक सोच के कारण ही आप पीछे है. पारिवारिक माहोल सामान्य रहेगा.मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा.नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे.घर परिवार में सुख शांति रहेगी.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा .कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मन मुटाव होगा.क्रोध की अधिकता रहेगी. आय के नए स्त्रोत स्थापित होंगे.अपने कर्मचारियों के कारण परेशान होंगे.आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन घर बहार प्रसन्नता का वातावरण बनेगा .आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा.स्वास्थ्य में सुधार होगा.अपने आगामी भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे.मन में कई विचार आयेंगे. व्यवसाय में उन्नति होगी.भूमि भवन से संबंधित मामले पक्ष में हल होंगे.प्रशासन से जुड़े कार्य सहज हो जायेंगे.यात्रा संभव है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन उत्तेजना पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद हो सकते है.छोटी मोटी समस्याओं से परेशान रहेंगे .आपने वाणी पर नियंत्रण रखें .अपनी संतान से विवाद हो सकता है.आजीविका को लेकर आप चिंतित हैं.विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त हैं.कारोबार विस्तार करने का मन होगा. वाहन सुख की प्राप्ति संभव है.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आय से अधिक व्यय होगा जिससे आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहेगी इसलिए धन खर्च करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है .अपने मन की बात हर किसी को बताने से नुकसान आप का ही है.सुख-सुविधा की वस्तुओं और धन खर्च होगा.आपकी उन्नति से विरोधी ईष्र्या करेंगे.

🌹-मीन राशि

आज के दिन लेन देन में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते है .बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे .रिश्ते मजबूत बनेंगे .मित्रों के सहयोग से कोई जरूरी कार्य होगा. अपनों से संबंधों में मजबूती आयेगी. आलस की अधिकता से कार्य में रुचि नहीं रहेगी.राजनीति से जुड़े लोग सम्मान प्राप्त करेंगे.विदेश यात्रा पर जाने के योजना बना सकते हैं .वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.