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Today Horoscope 25 May 2026: वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Today Horoscope 25 May 2026: वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 24, 2026, 09:58 PM IST

Today Horoscope 25 May 2026: वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 25 मई 2026 सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.सेहत के लिहाज़ से आज आप अपने जीवनसाथी के प्रति अधिक सहज रहें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.परिजनों के चिड़चिड़े स्वभाव से आप परेशान रहेंगे.कार्य क्षेत्र पर किसी से विवाद होगा सहकर्मियों से भी मनमुटाव के कारण कार्य मे विलम्ब होगा.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके स्वभाव में थोड़ी उद्दंडता रहेगी एवं आपको भी अन्य लोगो ऐसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ेगा जिससे दिनचार्य खराब होगी.धन लाभ के लिए समय अनुकूल है .कार्य स्थल पर कोई भी काम मन के अनुसार नही होगा.नौकरी वाले जातक अधिकारी एवं सहकर्मियों के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने से परेशान होंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज आपके सामाजिक व्यवहारों में वृद्धि होगी प्रथम दृष्टया यह झंझट ही लगेगा परन्तु बाद में लाभ दायक सिद्ध होगा.वाणी पर संयम रखें.व्यावसायिक अथवा किसी अन्य कार्य को लेकर उच्च प्रतिष्ठित लोगो के साथ भेंट होगी इसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए अचानक परिवर्तन की संभावना बन सकती हैं.कार्य स्थल पर मन के अनुकूल कोई भी कार्य नहीं होगा.किसी से काम निकलवाना आज अत्यंत मुश्किल रहेगा.स्वभाव से चंचल रहेंगे किसी की भी बातो को बिना तथ्य जाने सच मान लेंगे जिससे बाद में परेशानी होगी.नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

🌹-सिंह राशि
आज दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.दिन के आरंभिक भाग धन लाभ कराएगा.व्यवसायी वर्ग नगद व्यवहार को अधिक महत्त्व देंगे जिससे आर्थिक आयोजनों में स्पष्टता रहने के साथ ही ज्यादा मगजमारी नही करनी पड़ेगी. परिवार मे किसी बाहरी व्यक्ति के दखल देने से आपसी विश्वास की कमी रह सकती है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आपसी व्यवहार में विशेष सावधानी रखें किसी से मामूली बात का बतंगड़ बन सकता है हास परिहास भी मर्यादा में रहकर ही करें आपकी बाते किसी को चुभने से माहौल गरम होने की सम्भावना है.धार्मिक भावनाएं आज बलवती रहेंगी.धर्म के कामो में समय एवं धन व्यय करेंगे.आर्थिक रूप से आज का दिन आपके बौद्धिक एवं शारीरिक परिश्रम पर ज्यादा निर्भर करेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन क्रोध में आकर आज कोई अनैतिक कार्य करने से बचें .व्यवसायी वर्ग व्यवसाय सामान्य चलने से निश्चिन्त रहेंगे परन्तु धन लाभ में कोई ना कोई अड़चन अवश्य आएगी. नौकरी पेशा जातक स्वयं को बेहतर दिखाने के चक्कर मे कोई बड़ी गलती कर सकते है जिसका दुष्परिणाम शीघ्र देखने को मिलेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी.आज कार्य व्यवसाय से दिन के पहले भाग में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा लेंगे इसके बाद का समय उदासीन रहेगा.सरकारी कार्य आज करने से सफलता की संभावनाएं अधिक रहेंगी.परन्तु आज किसी से भी किसी भी प्रकार के उधारी व्यवहार ना करें.

🌹-धनु राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.व्यापार व्यवसाय में आकस्मिक लाभ के सौदे मिलने से भविष्य की योजनाएं गति लेंगी. नौकरी पेशा जातको को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा जिससे सम्मान की प्राप्ति भी होगी.परिवारक दायित्वों की पूर्ति करने में थोड़े असहज रह सकते है लेकिन ले देकर इससे भी पर पा लेंगे. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी.कार्य क्षेत्र पर आज अनमने मन से ही कार्य करेंगे. धन लाभ अल्प मात्रा में एवं आवश्यकता के समय नही होगा जिससे कार्य बाधित हो सकते है.अपने बुद्धि विवेक से कुछ रुके काम बना लेंगे जिससे निकट भविष्य में आय की संभावना बनेगी. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.कार्य व्यवसाय में मनमानी एवं जल्दबाजी करने से हानि हो सकती है.व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.आर्थिक रूप से दिन उठापटक वाला रहेगा.अचानक लाभ होता दिखाई देगा अगले पल निराशा मिलेगी लेकिन फिर भी आज अकस्मात लाभ होने की संभावना है. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना रहेगी.सेहत में सुधार होगा.कार्य व्यवसाय में आज थोड़े व्यवधान रहेंगे फिर भी आवश्यकता अनुसार धन की आमद हो ही जाएगी.आज किसी पारिवारिक सदस्य के विपरीत व्यवहार पर क्रोध आएगा जिससे कुछ समय के लिए वातावरण अशांत रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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