FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 24, 2025, 09:32 PM IST

Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: आज 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 25 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...

🌹- मेष राशि
आज के दिन लाभदायक रहेंगे.किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकते है.परिजनों के साथ तीर्थस्थल पर जाने की योजना बना सकते है.भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी.फालतू खर्च होगा.बड़ा काम करने का मन बनेगा.कारोबार में लाभ होगा.शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड आदि मनोनुकूल लाभ देंगे.भाइयों का सहयोग मिलेगा.आत्मसम्मान बना रहेगा. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन सकते है.साझेदारी संभालकर करें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है.चोट व रोग से बाधा संभव है.दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी.भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी.कारोबार में वृद्धि होगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. समय अनुकूल है, लाभ लें.प्रमाद न करें. पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. 

🌹- मिथुन राशि
आज के दिन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी.यात्रा पर जाना पड़ सकते है लेकिन आज आपको सफलता प्राप्त होगी.विवाद को बढ़ावा न दें.फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें.कुसंगति से बचें. घर-परिवार की चिंता रहेगी.सेहत पर ध्यान रखें.किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन रुका हुआ काम शुरू करने की योजना बनेगी.डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं.निवेशादि मनोनुकूल लाभ देंगे.नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.व्यापार में लाभ बढ़ेगा. किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते है.योजना फलीभूत होगी. कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.मित्रों का सहयोग कर पाएंगे. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में कार्यभार तथा अधिकार दोनों बढ़ सकते हैं.बाहर जाने की योजना बनेगी.शत्रुओं का पराभव होगी. घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन वाहन-मशीनरी,अग्नि के प्रयोग सावधानी से करें .कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल रहेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं.धन प्राप्ति सुगम होगी. नौकरी में चैन रहेगा.लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी.धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.सत्संग का लाभ मिलेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.भूमि भवन में निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा.स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा.काम करने की इच्छा नहीं होगी.विवाद से क्लेश संभव है.बनते कामों में बाधा उत्पन्न होगी. मेहनत अधिक और लाभ कम रहेगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा.घर में तनाव रह सकता है.दूसरे लोग आपसे अधिक अपेक्षा करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन जीवनसाथी से उपहार मिलने की संभावना रहेगी.परिवार का ध्यान रखें. उत्साह की अधिकता तथा व्यस्तता रहेगी. राजकीय बाधा दूर होगी.कारोबार ठीक चलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.भाग्य अनुकूल है, लाभ लें.घर-बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा.प्रसन्नता रहेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन घर के काम काज में व्यस्त रहेंगे.पार्टी और पिकनिक का योजना बना सकते है.निवेश शुभ रहेगा.स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है. प्रॉपर्टी के कामकाज बड़ा लाभ दे सकते हैं.नौकरी में प्रशंसा मिलेगी.रोजगार मिलेगा.उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. पार्टनरों से मतभेद दूर होंगे.जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है.लापरवाही न करें.

🌹-मकर राशि
आज के दिन घर बाहर सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी .रचनात्मक कार्य पूर्ण व सफल रहेंगे. पार्टी व पिकनिक का आयोजन होगा. आय में वृद्धि होगी.परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होगी.व्यस्तता रहेगी. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.विवाद को बढ़ावा न दें.किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. दु:खद समाचार मिल सकता है.बेकार बातों की तरफ ध्यान न दें. दौड़धूप अधिक होगी.नौकरी में मातहतों का सहयोग कम मिलेगा.कार्य की अधिकता रहेगी. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा.किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से कार्य बनेंगे.राजनैतिक मामलों में आगे बढ़ेंगे.यात्रा लाभदायक रहेगी.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग कर पाएंगे.बड़ा काम करने का मन बनेगा.पारिवारिक सहयोग मिलेगा.आय में वृद्धि होगी.भाग्य अनुकूल रहेगा.रुके कार्य पूरे होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
Genius Person: ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
Long Weekend Plan: क्रिसमस पर लॉन्ग वीकेंड का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
Christmas 2025 पर Long Weekend का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
MORE
Advertisement