Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज 25 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 25 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...

🌹- मेष राशि

आज के दिन लाभदायक रहेंगे.किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकते है.परिजनों के साथ तीर्थस्थल पर जाने की योजना बना सकते है.भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी.फालतू खर्च होगा.बड़ा काम करने का मन बनेगा.कारोबार में लाभ होगा.शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड आदि मनोनुकूल लाभ देंगे.भाइयों का सहयोग मिलेगा.आत्मसम्मान बना रहेगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन सकते है.साझेदारी संभालकर करें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है.चोट व रोग से बाधा संभव है.दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी.भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी.कारोबार में वृद्धि होगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. समय अनुकूल है, लाभ लें.प्रमाद न करें. पार्टनरों का सहयोग मिलेगा.

🌹- मिथुन राशि

आज के दिन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी.यात्रा पर जाना पड़ सकते है लेकिन आज आपको सफलता प्राप्त होगी.विवाद को बढ़ावा न दें.फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें.कुसंगति से बचें. घर-परिवार की चिंता रहेगी.सेहत पर ध्यान रखें.किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन रुका हुआ काम शुरू करने की योजना बनेगी.डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं.निवेशादि मनोनुकूल लाभ देंगे.नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.व्यापार में लाभ बढ़ेगा. किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते है.योजना फलीभूत होगी. कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.मित्रों का सहयोग कर पाएंगे. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में कार्यभार तथा अधिकार दोनों बढ़ सकते हैं.बाहर जाने की योजना बनेगी.शत्रुओं का पराभव होगी. घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन वाहन-मशीनरी,अग्नि के प्रयोग सावधानी से करें .कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल रहेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं.धन प्राप्ति सुगम होगी. नौकरी में चैन रहेगा.लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी.धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.सत्संग का लाभ मिलेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.भूमि भवन में निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा.स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा.काम करने की इच्छा नहीं होगी.विवाद से क्लेश संभव है.बनते कामों में बाधा उत्पन्न होगी. मेहनत अधिक और लाभ कम रहेगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा.घर में तनाव रह सकता है.दूसरे लोग आपसे अधिक अपेक्षा करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन जीवनसाथी से उपहार मिलने की संभावना रहेगी.परिवार का ध्यान रखें. उत्साह की अधिकता तथा व्यस्तता रहेगी. राजकीय बाधा दूर होगी.कारोबार ठीक चलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.भाग्य अनुकूल है, लाभ लें.घर-बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा.प्रसन्नता रहेगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन घर के काम काज में व्यस्त रहेंगे.पार्टी और पिकनिक का योजना बना सकते है.निवेश शुभ रहेगा.स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है. प्रॉपर्टी के कामकाज बड़ा लाभ दे सकते हैं.नौकरी में प्रशंसा मिलेगी.रोजगार मिलेगा.उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. पार्टनरों से मतभेद दूर होंगे.जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है.लापरवाही न करें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन घर बाहर सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी .रचनात्मक कार्य पूर्ण व सफल रहेंगे. पार्टी व पिकनिक का आयोजन होगा. आय में वृद्धि होगी.परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होगी.व्यस्तता रहेगी. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.विवाद को बढ़ावा न दें.किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. दु:खद समाचार मिल सकता है.बेकार बातों की तरफ ध्यान न दें. दौड़धूप अधिक होगी.नौकरी में मातहतों का सहयोग कम मिलेगा.कार्य की अधिकता रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा.किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से कार्य बनेंगे.राजनैतिक मामलों में आगे बढ़ेंगे.यात्रा लाभदायक रहेगी.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग कर पाएंगे.बड़ा काम करने का मन बनेगा.पारिवारिक सहयोग मिलेगा.आय में वृद्धि होगी.भाग्य अनुकूल रहेगा.रुके कार्य पूरे होंगे.

