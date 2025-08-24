Add DNA as a Preferred Source
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Aug 24, 2025, 09:54 PM IST

Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन (25 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपका ध्यान खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने पर केंद्रित रहेगा इसके कारण बेतुकी हरकते करने से भी नहीं चुकेंगे .घर के सदस्यों आपके रहस्यमही स्वभाव से परेशान रहेंगे इसलिए अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें.आय में वृद्धि होगी .आप आज आत्मविश्वास से भरे हैं स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है.आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उसपर सवाल खड़े किये जायेंगे.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन माता पक्ष को छोड़कर अन्य किसी से कम ही बनेगी .आप जिसे अपना शत्रु मानेंगे वही किसी न किसी रूप में धन लाभ करवाएगा.नौकरी पेशा और व्यसायी वर्ग अनुभव होने के बाद भी अनाड़ियों जैसे व्यवहार करेंगे आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें. छोटी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी. इस बात का विशेष ध्यान रखें की आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दु:ख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन अचानक किसी पुराने मित्र से मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते है जो आपको बहुत पसंद आयेगा और आपको सफलता भी प्राप्त करवायेगा.आपमें समर्पण की अद्भुत भावना आ गयी है.आपको परिवार से जुडी कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे.आपका जीवनसाथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन पैतृक संपत्ति को लेकर किसी से न उलझें क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा व्यर्थ के विवादों में न पड़ें क्योंकि आपको इस दौरान कोई परेशानी हो सकते है.आप परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएं तो बेहतर रहेगा. गलतफहमियां दूर होंगी.स्वास्थ्य को नजऱअंदाज़ करने से तनाव बढऩा संभव है, इसलिए डॉक्टरी सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है .

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए समान्य और महत्वपूर्ण दिन रहेंगे .घर में महिला वर्ग आर्थिक उलझने सुलझाने में मदद कर सकती है लेकिन चार बाते सुनाने के बाद.सेहत का ध्यान रखें.छोटी सी परेशानी से तनाव न लें. थोड़ा तनाव तो आपको कार्य करने के लिये प्रेरित करता है.यह उन्नति के लिए भी महत्व रखता है.ज्यादा तनाव से मानसिक और शारीरिक क्षति भी पहुंच सकती है.आप कुछ आराम करें और तनाव को कम करें.पूर्व में की गई मेहनत का फल मिल सकता है.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आप अन्य लोगों को आपनी तुलना में कम आकेंगे घर और कार्य क्षेत्र पर संगी साथियों को दबा कर रखना आपसी मतभेद का कारण बनेंगे.खासकर तब जब आप दूसरों से अपनी परेशानी छुपते हैं.आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज अपने दिल की बात जाहिर करने से नुकसान भी हो सकता है.पुराने मुकदमे अथवा झगड़े के सुलझने पर राहत भी मिलेगी.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपका जीवनसाथी आपके साथ रोमांस महसूस करेंगे और आपको अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के अवसर प्राप्त हो सकते है .अस्वस्थता के बावजूद आपकी लगन तारीफ के लायक है, आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें.जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी-कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन लेखन और मनोरंजन से जुड़े लोग कोई दिन की मेहनत का फल कम मिलने से उदास रहेंगे.आकस्मिक यात्रा के संकेत मिल रहे हैं.नेगेटिव विचारों को नजरअंदाज करें .आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे, वही आपके बारे में उलटी-सीढ़ी बातें फैला रहा है.ऐसे लोगों से सावधान रहें.उन्हें अपने दिलो-दिमाग में जगह ना दें.सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशानी दे सकती हैं.

🌹-धनु राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.धन संबंधी मामलों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी.आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शान्तिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे.आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे. हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बाँटें वैवाहिक संबंधो में नई ताजगी और ऊर्जा महसूस करेंगे. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा.किसी भी काम को तुरंत तैयार होकर शुरू करने से पहले गंभीरता से तर्क की कसौटी पर परख लेना ही ठीक होगा.पैतृक संपत्ति में विवाद होगा.किसी को उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय लें.आज आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी. रोमांस में कल्पना लाने से आपके लिए अच्छा होगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन संतान पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकते हैं .पराक्रम में बढ़ोतरी होगी.लेन देन में सावधानी रखें .बातचीत और लेंन-देंन के लिए समय अच्छा हैं.नौकरी में पद, प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा.आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा.सब आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित होंगे.अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है.

🌹-मीन राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी लेकिन अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा.आज कोई रिश्तेदार आपसे मिलने के इच्छुक रहेंगे .किसी नवीन वस्तु की खरीददारी होगी. शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और और सब के कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें.

