ब्रेकिंग न्यूज़
राशिफल

Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Nov 23, 2025, 11:34 PM IST

Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 24 नवंबर 2025  का दिन सोमवार (24 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपका मन सरल और शांत रहेगा.कार्य क्षेत्र में धन का आगमन संभव होगा.उधड़ी वालों से अतिरिक्त परेशानी होगी.कोर्ट कचहरी में आज आपको सफलता प्राप्त होगी .जीवनसाथी पर आपसी मेहरबानी रहेगी. जल्दबाजी में धनहानि हो सकती है. व्यवसाय में वृद्धि होगी.नौकरी में सुकून रहेगा.निवेश लाभप्रद रहेगा. कार्य बनेंगे. घर-बाहर सुख-शांति बने रहेंगे.मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन परिस्थितियां लाभदायक रहेगी.धन की आमद सामान्य से अधिक रहेगी.पार्टनरों का सहयोग समय पर मिलने से प्रसन्नता रहेगी. नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय ठीक-ठीक चलेगा.स्थायी संपत्ति की खरीद-फरोख्त से बड़ा लाभ हो सकता है.प्रतिद्वंद्विता रहेगी. आय में वृद्धि होगी.चोट व रोग से बाधा संभव है.दूसरों के काम में दखलंदाजी न करें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन उठा पटक वाला रहेगा.जल्दबाजी से नुकसान संभव है.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.नौकरी में अनुकूलता रहेगी. पार्टी व पिकनिक की योजना बनेगी. मित्रों के साथ समय अच्‍छा व्यतीत होगा.स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा. बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे.किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.वाणी पर नियंत्रण रखें.शत्रु सक्रिय रहेंगे. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य में रुकावट दूर होगी .आय में कमी तथा नौकरी में कार्यभार रहेगा.बेवजह लोगों से कहासुनी हो सकती है.दुखद समाचार मिलने से नकारात्मकता बढ़ेगी.व्यवसाय से संतुष्टि नहीं रहेगी.पार्टनरों से मतभेद हो सकते हैं.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.जल्दबाज न करें.घर-बाहर अशांति रहेगी. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए निवेश शुभ रहेगा.मित्रों का सहयोग कर पाएंगे. कर्ज में कमी होगी.संतुष्टि रहेगी.सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.व्यापार मनोनुकूल चलेगा. अपना प्रभाव बढ़ा पाएंगे.नौकरी में अनुकूलता रहेगी.जोखिम व जमानत के कार्य न करें. प्रयास सफल रहेंगे.किसी बड़े कार्य की समस्याएं दूर होंगी. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.सेहत अच्छी रहेगी.नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे.व्यवसाय में जल्दबाजी से काम न करें.चोट व दुर्घटना से बचें.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.वस्तुएं संभालकर रखें.

🌹-तुला राशि
आज के दिन घर के बुजुर्ग अथवा वरिष्ठ नागरिको को सलाह की अनदेखी न करें अन्यथा नुकसान हो सकते है.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.अप्रत्याशित लाभ के योग हैं. भाग्य का साथ मिलेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा. नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं. जुए, सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें. निवेश शुभ रहेगा.उत्तेजना पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन व्यर्थ के कार्य में समय नष्ट होगा जिससे आपने मूल उदेश्य से भटक जायेंगे.व्यवसाय में कमी होगी.नौकरी में नोकझोंक हो सकती है.पार्टनरों से मतभेद हो सकते हैं.थकान महसूस होगी. अपेक्षित कार्यों में विघ्न आएंगे. चिंता तथा तनाव रहेंगे.आय में निश्चितता रहेगी.अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे.व्यवस्था नहीं होने से परेशानी रहेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .सरदर्द अथवा मांसपेशियों में खिंचाव रहेगी.संतान की चिंता रहेगी.यात्रा सफल रहेगी.नेत्र पीड़ा हो सकती है.लेन-देन में सावधानी रखें.बगैर मांगे किसी को सलाह न दें.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.अज्ञात भय व चिंता रहेंगे.व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी.धनार्जन होगा.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको अच्छा महसूस करेंगे.सामजिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी.आय में बढ़ोतरी होगी.प्रतिष्ठा वृद्धि होगी. सुख के साधन जुटेंगे.नौकरी में वर्चस्व स्थापित होगा.व्यवसाय लाभप्रद रहेगा. निवेश शुभ रहेगा.घर-बाहर सहयोग व प्रसन्नता में वृद्धि होगी.नई योजना बनेगी. कार्यप्रणाली में सुधार होगा.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं .लाभ के अवसर हाथ आएंगे.प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.मातहतों का सहयोग मिलेगा.पूजा-पाठ व सत्संग में मन लगेगा.आत्मशांति रहेगी.कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे.किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है.दूसरे के काम में दखल न दें.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .घर में रिश्तेदार के आगमन हो सकते हैं .व्यवसाय ठीक चलेगा. मित्र व संबंधी सहायता करेंगे.आय बनी रहेगी.क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें.विवाद को बढ़ावा न दें.पुराना रोग बाधा का कारण रहेगा.स्वास्थ्य पर खर्च होगा.छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें .वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

