Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 23, 2025, 09:13 PM IST

Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: आज 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है. आज 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है,आइए जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से, क्या कहता है आपका आज का राशिफल...

🌹-मेष राशि
आज अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा. मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. इसके साथ ही सेहत मे उतार चढ़ाव आ सकते हैं. कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है.

🌹-वृषभ राशि
वृषभ राशि वाले अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. कार्यालय में दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. मित्रों  से मुलाकात हो सकती है. इतना ही नहीं समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

🌹-कर्क राशि
आज वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जा रही है. बुधवार को की गई यात्रा आपको नुकसान पहुंचा सकती है. कार्यालय में कोई भी कार्य करते हुए आपको सतर्क रहने की जरूरत है.

🌹-सिंह राशि
विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है तो वही नौकरी पेशा लोगों के सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापार में सफलता मिलती दिख रही है. दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है.

🌹-कन्या राशि
कन्या राशि वालों का दिन आलस भरा बीत सकता है. दोस्तों से मनमुटाव हो सकता है. अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको वहां संभलकर रहने की जरूरत है. सेहत के लिहाज से भी आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

🌹-तुला राशि
इस राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार के साथ मौज-मस्ती में दिन बीतेगा. सरकारी नौकरी के चांस दिख रहे हैं. व्यापारिक दृष्टि से भी दिन अच्छा बीतेगा. मानसिक रूप से भी बड़ा शांंत महसूस करेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
वृश्चिक वालों को वाणी, क्रोध के साथ-साथ खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है. सेहत ठीक रहेगी. लेकिन खानपान का ध्यान रखने की जरूरत है. पैसों का लेनदेन ध्यान से करें.

🌹-धनु राशि
धनु राशिफल वालों के सोचे कार्य पूरे होंगे. अगर आप कोई व्यापार करने का सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है. घर में हो सकता है कोई मांगलिक कार्य भी हो. संतान के कारण मन अशांत हो सकता है.

🌹-मकर राशि
धन प्राप्ति के भी अच्छे योग बनते दिख रहे हैं. नौकरी संबंधी शुभ समाचार भी मिल सकता है.मकर राशि के जातकों की मित्रों से मुलाकात हो सकती है.

🌹-कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों की सेहत बढ़िया रहेगी. अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है. सरकारी लाभ यानि किसी योजना का लाभ मिल सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन धार्मिक यात्रा के योग बन सकते है.वाणी पर नियंत्रण रखें.सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है. आपको हो सकता है नुकसान उठाना पड़े. किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए थोड़ा इंतजार करें तो सही होगा.

