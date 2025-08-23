Add DNA as a Preferred Source
Rashifal 24 August 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक सभी का भाग्यफ

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 23, 2025, 09:57 PM IST

Rashifal 24 August 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक सभी का भाग्यफ

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 24 अगस्त 2025 रविवार का दिन (24 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपको लीगों की समस्या से निजात मिल सकती है क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी.साझेदार और सहयोगी के साथ संबंध बेहतर होंगे .काम-धंधा और नौकरी भी बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी.काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे.मेहनत भी बहुत रहेगी.कोई राज की बात भी आज आपको पता चल सकती है.रोजमर्रा के कामों में फायदा और सफलता दोनों मिलेगी. 

🌹-वृष राशि

आज के दिन जितना संभव धैर्य धारण करेंगे उतना आपको लाभ होगा.संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल रहेगा.कोई महत्वपूर्ण इंसान आपकी खासियत को पहचान लेगा. आपको मदद मिलती रहेगी.माता के प्रभाव से कोई बड़ा काम आपके फेवर में हो सकता है.कुछ लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे.पैसों के मामलों पर विचार करने के लिए दिन अच्छा है.मौज-मस्ती का मन भी होगा.अपने मन की और फायदे की बात कहने में आप जरा भी संकोच नहीं करेंगे. जीवनसाथी की सलाह आपके लिए अच्छी रहेगी. 

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन नौकरी और व्यवसाय में तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं .पुरानी समस्या खत्म हो सकती है.आपकी प्रतिभा चरम पर होगी और आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं. बड़ा फायदा भी आपको मिल सकता है. सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा.नई नौकरी या प्रमोशन के लिए अच्छे ऑफर मिल सकते हैं.परेशानियों में आसपास के लोगों का सहयोग भी मिल सकता है. कोर्ट कचहरी या किसी विवाद में आपको जीत मिल सकती है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन छोटी मोटी परेशानियाँ आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं.बड़ी जरूरत पर कोई न कोई मदद मिल सकते हैं.वाणी पर नियंत्रण रखें .परिस्थितियां आपके फेवर में हो सकती हैं.जो काम करने का मन है, वह समय पर हो सकता है.आपको उससे फायदा भी होगा.आपका आकर्षण बढ़ सकता है.चुनौती जैसी हर हालत में व्यावहारिक रहें. संतान और शिक्षा से जुड़े काम पूरे होंगे.कुछ पुराने मामले फिर सामने आ सकते हैं. धन लाभ हो सकता है.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन धैर्य और विश्वास से कार्य करेंगे परंतु किसी के बहकावे न आए.आप किसी नए या अनजान व्यक्ति की मदद करेंगे. जितना समय दोस्तों और प्रेमीजनों से मुलाकात में बीतेगा, उतना आपको अच्छा लगेगा. रूटीन में थोड़ा बदलाव भी आप कर सकते हैं.आपके मन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.करियर को लेकर विचार शुरू कर दें और नए रास्तों की तलाश तेज कर दें.एक-एक कर के कदम बढ़ाते जाएं, रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे .

🌹-कन्या राशि

आज के दिन यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरतें क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस होने की संभावना है .नौकरी पेशा व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकते हैं .आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं. कोई बड़ी समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है.बहस और उलझन भरी स्थितियों से दूर रहने की कोशिश करें.जीवन में आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिल सकते हैं.छोटी-मोटी रुकावटों का सामना कर लेंगे. आपके लिए दिन ठीक रहेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन बड़े फायदे का कोई काम या सौदा आपके सामने आ सकता है.दिन मिश्रित रहेगा .बड़ी जरूरत पर कोई न कोई मदद मिल सकती है.कोई व्यक्ति आपके करियर की समस्या का सही समाधान निकाल सकता है.काम करना चाहेंगे तो परिस्थितियां आपके फेवर में हो सकती हैं.धैर्य रखें और समय बीत जाने दें. रोजमर्रा की समस्याएं आसानी से सुलझ सकती हैं.महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं. 

🌹-वृश्चिक राशि

आप धैर्य और संयम रखें.पैसों का कोई मामला उलझा हुआ है, तो वह ठीक होने लगेगा .जीवनसाथी की सेहत में गिरावट आ सकते हैं .लोन से जुड़े कामकाज पूरे होने की संभावना है. सोचे हुए काम भी समय पर पूरे हो जाएंगे.बिजनेस, प्यार और परिवार के बारे में आपको कुछ बातें पता चलेंगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी. आपकी सफलता का स्तर अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो सकता है.

🌹-धनु राशि

आज आप जैसे हैं, वैसे ही रहें.आज धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे .आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं और आपको कुछ नए मौके मिलने की संभावना है.एक्स्ट्रा इनकम का कोई जरिया शुरू हो सकता है. घर से ही कोई काम शुरू कर सकते हैं.कोई पार्टटाइम काम भी मिल सकता है.आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, जिससे दिनचर्या बदल सकती है. किसी मजबूर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं. 

🌹-मकर राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा .रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें तो आपको अच्छा लगेगा. पुराने दोस्त और रिश्तेदारों से बातचीत होने के योग हैं. आप उनसे मिल भी सकते हैं. आपके आसपास के कुछ लोग तनाव से बाहर आने में आपकी मदद कर सकते हैं. थोड़ा संयम में रहें. आपके लिए अच्छा रहेगा. आज यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है.

🌹-कुंभ राशि

आज रोजमर्रा के कार्यों में सफलता मिलेगी .किसी काम के लिए सीमा तय करें और खुद पर कंट्रोल करें. पैसों के मामलों में कोई कदम बढ़ाने के पहले अच्छी तरह जांच लें.कोई पुराना साथी या दोस्त आपसे बातचीत कर सकता है. बोलने के बजाए सुनने पर ज्यादा ध्यान दें. किस्मत का साथ मिल सकता है. आपके काम पूरे होंगे. नौकरी और धंधा अचानक आगे बढ़ सकता है. 

🌹-मीन राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना रहेगी जो कि आपको लाभ प्रदान करेगा .बड़े काम के लिए शांति से कोई फैसला लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा.बेचैनी से मुक्ति के लिए आने वाले दिनों में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. जिनसे आपको फायदा होगा.आपके सोचे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे.लोगों के बारे में आपको कुछ रोचक बातें भी पता चल सकती हैं.

