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Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

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Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 23, 2026, 10:57 PM IST

Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 24 अप्रैल शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज का दिन घर में रिश्तेदारों के आने से घर के वातावरण में उत्साह और उल्लास का माहौल रहेगा.दूर से शुभ समाचार मिल सकते हैं.संतान की सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.आज वाणी एवं व्यवहार में भी कल की अपेक्षा नरमी रहेगी.सरकारी कार्यो में पहले उलझन पड़ेगी लेकिन किसी अनुभवी के सहयोग से समाधान मिल जाएगा.

🌹-वृष राशि
आज का दिन विषम परिस्थितियों वाला रहेगा.मन में आज भावुकता एवं क्रोध की अधिकता रहेगी .खर्च में बढ़ोतरी होगी.वाणी एवं व्यवहार संयमित रखें अन्यथा सम्मान में कमी आ सकती है.सेहत का विशेष सावधानी रखें.धन लाभ की संभावनाएं आज बनी रहेंगी है परन्तु जब भी होगा आकस्मिक ही होगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज का दिन संतान की उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेगा.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें.कला एवं संगीत में आज विशेष रूचि रहेगी.मित्रों और परिवार वालो से सहयोग प्राप्त होगा.रुके कार्य पूर्ण होंगे.संतानों के ऊपर खर्च बढेगा महिलाये अस्त-व्यस्त गृहस्थी को संभालने में अधिक व्यस्त रहेंगी. 

🌹-कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.महिलाओं से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती हैं .दिन के पूर्वार्ध में कार्य क्षेत्र पर बेहतर वातावरण मिलने से धन लाभ होगा.खर्च पर नियंत्रण नहीं रहने से आर्थिक समस्या बन सकती हैं .

🌹-सिंह राशि
आज के दिन मौसूमी बीमारी से ग्रसित रहेंगे.सरकारी अथवा अचल संपत्ति के दस्तावेज करने के लिए आज का दिन शुभ है.व्यवसाय में निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.मित्र-परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे महिला वर्ग घरेलु झगड़े का कारण बनेगी निवारण भी स्वयं ही करेंगी. 

🌹-कन्या राशि
आज की दिन भ्रामक और निराधार बातों पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद की स्थितियां बन सकती हैं.ठण्डे पानी की जगह किसी अन्य वस्तु का सेवन करें.धन लाभ के लिए आज चाटुकारिता का सहारा लेना पड़ सकता है.धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य के अवसर मिलेंगे.व्यापार में लाभ के योग हैं.

🌹-तुला राशि
आज के दिन का पूर्वार्ध पहले की भांति ही आनंददायक रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे.कार्यो में थोड़े प्रयत्न से लाभ होगा.प्रियजनों से उपहार-भेंट मिलेगी.लापरवाही करने पर बनते कार्यो में विघ्न आएंगे.लाभ के अनुबंध मिलने की संभावना है परन्तु किसी के टांग अड़ाने से दुविधा में पड़ेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए उन्नति दायक रहेगा.माता पिता की सेहत का विशेष सावधानी रखें.कार्य क्षेत्र पर आज अधिकारियो का प्रोत्साहन मिलने से उन्नति के मार्ग खुलेंगे.अनैतिक कार्यो में पड़ने से मान हानि के योग बनेंगे इससे दूर रहें. परिजनों से मधुर भावनात्मक सम्बन्ध रहेंगे घरेलू समस्याओ को महिलाये अपने बल पर सुलझा लेंगी.
 
🌹-धनु राशि
आज का दिन शुभ रहेगा.धार्मिक यात्रा देव दर्शन के योग है.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.घर में वैवाहिक कार्यो की रूप रेखा बनेगी. कार्य व्यवसाय पर भी दिन लाभ कराने वाला रहेगा.पुराने परिचितों से भेंट होगी.महिलाये आज कार्यो में विलंब करेंगी जिससे थोड़ी अव्यवस्था फैलेंगी. 

🌹-मकर राशि
आज का दिन अनुकूल रहेगा.कार्य क्षेत्र पर विशेष फोकस रखें अन्यथा काम को लेकर परेशानी हो सकतें हैं.कार्य क्षेत्र पर आज दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है.अधिक भाग दौड़ रहने के कारण थकान एवं स्वाभाव में रूखापन आने से प्रेम संबंध बिगड़ने की संभावना है.यात्रा के योग बन रहे हैं.

🌹-कुंभ राशि
आज का दिन आप के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.शेयर बाज़ार में निवेश करने से बचें.घर में किसी अविवाहित के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी. कीमती वस्तुओ की खरीददारी पर खर्च होगा.कार्य क्षेत्र से आज सिमित धन लाभ होगा.अधिकांश कार्य आज सहयोगियों की सहायता लेकर ही करने पढ़ेंगे. 

🌹-मीन राशि
आज का दिन भी आपके पक्ष में रहेगा.शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले घर के बुजुर्ग लोगों से सलाह लें अन्यथा आपको परेशानी हो सकतें हैं.नई योजनाएं अधिक फलीभूत होंगी.सामाजिक कारणों से भी आज अधिक व्यस्त रह सकते है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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