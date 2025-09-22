Rashifal 23 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 23 सितंबर 2025 सोमवार का दिन (23 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज के दिन यात्रा लाभदायक नहीं रहेगी, इसलिए यात्रा पर जानें से पहले सावधानी बरतें. अन्यथा नुकसान संभव है. नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकता है. जल्दबाजी से नुकसान संभव है. कारोबार में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे. समय का दुरुपयोग ना करें. लंबे समय से रुके पैसे प्रयत्न करने पर प्राप्त होंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा.

वृषभ राशि

आज के दिन आपके कि कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. कीमती समय नष्ट करने से बचें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं. वाणी पर हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि से आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा. व्यापार में आय बढने और उगाही की वसूली की संभावना है. दिन लाभदायक रहेगा. धन लाभ की भी संभावना है.

मिथुन राशि

आज के दिन दुष्टजनों से सावधान रहें, अन्यथा किसी भी प्रकार की हानि संभव है. हल्की मजाक करने से बचें. अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा. विवेक का प्रयोग करें. आय में वृद्धि होगी. व्यापार में अवरोध आ सकते हैं. संतान की ओर ध्यान देना आवश्यक है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

कर्क राशि

आज के दिन जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. शत्रु परास्त होंगे. कारोबार में उन्नति होगी. मनचाही नौकरी मिल सकती है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. नौकरी के लिए दिन शानदार रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. यात्रा संभव है.

सिंह राशि

आज के दिन पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिल सकते है. कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।परिवार, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा. सुख-समृद्धि बढ़ेगी. मान सम्मान की प्राप्ति होगी. आय में बढ़ोतरी होगी और धन लाभ भी संभव होगा. सोच-समझकर निर्णय लेने पर लाभ होगा. व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़ें.

कन्या राशि

आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. कला के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार-व्यवसाय में सुअवसर प्राप्त हो सकेंगे. लाभ होने की संभावना बनती है. नया प्रस्ताव मिलेगा. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. विवाह योग्य जातकों के लिए समय शुभ है.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है. दिन की शुरुआत व्यस्तता पूर्ण रहेगी. पारिवारिक जीवन में हर्ष हो सकता है. धार्मिक रुचि बढ़ेगी. लेन देन में सावधानी बरतें. जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी. व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन पुरानी संगी-साथियों से मुलाक़ात होगी. उत्साह वर्धक सूचना मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा. भाइयों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में ऋण लेना पड़ सकता है. अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता और निश्चितता आवश्यक है. नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा. विशेष लाभ के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी. संतान सुख मिलेगा.

धनु राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा. शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है. मैकुअल फंड से मनानुकूल लाभ होगा. लंबे समय के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा. बोलचाल में कटुता न आने दें.

मकर राशि

आज के दिन स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा. जल्दबाजी न करें. कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी. कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें. पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा. परिवार की समस्या रहेगी. बेरोजगारी दूर करने का प्रयास सफल रहेंगे. रचनात्मक काम होंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा.

कुम्भ राशि

आज के दिन धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और भूमि भवन में निवेश करने के योग बन रहे हैं. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. किसी व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकते हैं. कम समय में कार्य पूरे होंगे. सामाजिक कार्यों से सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं. व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा.

मीन राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा. घर परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. आशंका कुशंका से राहत मिलेगी. अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं. वाहन, मकान आदि की खरीदी का योग बनेगा. व्यापारिक कार्य से की गई यात्रा लाभप्रद होगी. नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं. संतान की ओर से सुखदायक समाचार मिलेंगे.

