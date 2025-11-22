FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Abhay Sharma

Updated : Nov 22, 2025, 11:08 PM IST

Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 23 नवंबर 2025 रविवार का दिन (23 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

मेष राशि
आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा, घर परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं. आज आप यथार्थ पर कम अमल करेंगे काल्पनिक बाते ज्यादा प्रभावित करेंगी. आलस्य के कारण आयवश्यक कार्य में देरी हो सकती है. धर्म क्षेत्र पर निस्वार्थ सेवा देंगे.

वृष राशि
आज के दिन शुभफलदायक रहेगा. वाणी पर संयम रखें. सेहत उत्तम बनी रहेगी. आज व्यवसाय आशानुकूल रहेगा परंतु उधार के व्यवहार अधिक रहने से धन की आमद कम ही रहेगी. कार्य से समय निकाल बाहर मनोरंजन के अवसर तलाशेंगे. अनैतिक कार्यों अथवा व्यसनों से दूर रहें. 

मिथुन राशि 
आज के दिन संतोषी वृति रहने के कारण भाग-दौड़ से दूर रहेंगे. आपके विचार उच्च कोटि के रहेंगे परंतु स्वयं के ऊपर इन्हें लागू करने में असमर्थ होंगे. कार्य क्षेत्र पर आपके सामने सभी प्रशंसा करेंगे, परंतु पीछे से आलोचना होगी. मित्र परिजन भी स्वार्थ सिद्धि की भावना रखेंगे. कार्यो में हानि की सम्भवना जानते हुए भी व्यवहारिक कारणों से अनदेखा करेंगे.

कर्क राशि
आज का दिन आर्थिक रूप से सहायक रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहें है. आशा से अधिक लाभ होने की सम्भवना है परंतु इसमें व्यवधान भी अधिक आएंगे. बनी बनाई कार्य योजनाओं को किसी के हस्तक्षेप के कारण बदलने से हानि एवं परेशानी होगी फिर भी धन की आमद होने से कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलने लगेंगे. 

सिंह राशि
आज के दिन आपके मस्तिष्क में विचारो की भरमार रहेगी. संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी. परिवार के लोगों के सहयोग प्राप्त होंगे. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. कार्यों में विलम्ब एवं असफलता के कारण मनोबल टूट सकता है. आज किसी की ऊपर अधिक दयालुता दिखाना भी हानि करा सकता है. कार्य क्षेत्र पर आकस्मिक खर्च होने से पारिवारिक बजट प्रभावित होगा. 

कन्या राशि
आज परिस्थितियां बदलने से दिनचर्या में भाग-दौड़ लगी रहेगी. अधिक क्रोध एवं व्यवहार का तीखापन बनते कार्य बिगाड़ सकता है सतर्क रहें. उधार लिए धन अथवा अन्य वस्तुओं के समय पर नहीं लौटाने के कारण शर्मिंदगी देखनी पड़ेगी. धन सम्बंधित कोई भी आयोजन करने से पहले बड़ो की सलाह अवश्य लें, स्त्री-सन्तानो की सेहत पर विशेष ध्यान दें. 

तुला राशि
आज का दिन आपके लिए सफलता दायक रहेगा. नौकरी अथवा व्यवसाय में आशा के अनुकूल कार्य होने से अन्य लोगो से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. उधार दिए धन/सामान की वसूली आज ना करे अन्यथा विवाद हो सकता है. आत्मनिर्भर की भावना रहने से सफलता थोड़े विलम्ब से परंतु अवश्य मिलेगी. पारिवारिक कारणों से यात्रा करनी पड़ेगी. 

वृश्चिक राशि
आज किसी प्रियजन से विवाद होने के कारण दिन भर की क्रियाएं अस्त-व्यस्त रहेंगी. अधिक परिश्रम करने पर भी न्यून लाभ होगा. आवेश की मात्रा भी अधिक रहेगी फलस्वरूप लोग दूरी बना कर रखेंगे. किसी महिला के कारण मान भंग हो सकता है व्यवहार सिमित रखें. आर्थिक कमी रहेगी. रक्त सम्बंधित व्याधि हो सकती है.

धनु राशि
आज के दिन शारीरिक रूप से शिथिल रहने के कारण कार्य व्यवसाय में मन कम ही लगेगा. आंख-माश्पेशी अथवा जोड़ो में दर्द सम्बंधित समस्या रहेगी. किसी सम्मलेन में भाग लेने के कारण दुविधा में रहेंगे. कार्य क्षेत्र पर अधिकांश समय उदासीनता रहेगी. कार्य विस्तार अथवा नविन कार्यों की रूप रेखा बना सकते हैं, परंतु शुरुआत आज ना करें.

मकर राशि
आज का दिन कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगा. यात्रा पर जाने के योग बन रहे है. नौकरी पेशा जातक भी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित होंगे. अधिकारी वर्ग आप पर अधिक भरोसा दिखाएंगे. नए कार्य की योजना फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. धार्मिक यात्रा के प्रसंग बन सकते है. धर्म-कर्म पर खर्च भी करेंगे. 

कुंभ राशि
आज के दिन आपके साथ किसी अन्य के भरोसे रहने के कारण धोखा हो सकता है. घर और बाहर का वातावरण विपरीत रहेगा. जिनसे काम निकालना होगा वही लोग रूखा व्यवहार करेंगे. आपकी प्रतिभा नजरअंदाज होने से मन में नकारात्मकता बढ़ेगी. कला के क्षेत्र से जुड़े जातक नए सृजन करेंगे.

मीन राशि
आज के दिन भी आपकी इच्छाओं के विपरीत कार्य होने से निराश रहेंगे. आज किसी के साथ उधार के कार्यों न करें अन्यथा नुकसान संभव हैं. भागीदारी अथवा कमीशन के कार्यों में अचानक रूकावट आने से धन फंसेगा. कार्य के सिलसिले से यात्रा भी करनी पड़ सकती है. परंतु इसमें भी आज असफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा.

