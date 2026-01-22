FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 22, 2026, 09:22 PM IST

Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: आज 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 23 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.शासन प्रशासन से सहयोग प्राप्त होगा.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा .शारीरिक और भावनात्मक रूप से आपकी उन्नति होगी.आज रचनात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे.आप जिस काम को काफी दिनों से टाल रहे हैं, उस अधूरे काम को आज पूरा करने के लिये भी दिन ठीक है.मित्रों और परिवारजनों के साथ पर्यटन स्थल पर जाने का आनंद प्राप्त होगा.

🌹-वृषभ राशि 
आज के दिन आपके लिए आछा रहने वाला है.दूरस्थ शिक्षा से जुड़े स्टूडेंट्स को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी.जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे.स्वभाव में उग्रता और वाणी में संयम रखें.शारीरिक शिथिलता और मानसिक चिंता से आपका मन व्यग्र रहेगा.छात्र आज जिस भी काम को पूरे मन से करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी. 

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन लाभदायक रहेंगे.यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी.सामाजिक जीवन में उन्नति होगी .आज आपको व्यापार-सम्बंधित कार्यों में लाभ होगा. उगाही, प्रवास, आय आदि के लिए अच्छा दिन है.सरकार तथा मित्रों, सम्बंधियो से लाभ होगा.उनसे भेंट-उपहार मिलने से आनंद होगा.लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं.डाक्टर की सलाह अवश्य लें.

🌹-कर्क राशि 
आज कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी. आज आप बेहतर मुनाफा ले पाएंगे. आपकी आर्थिक स्थिति पहले बेहतर होगी. आज सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान देंगे. इससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी. राजकीय सहयोग से काम आसान होंगे. छात्र पढ़ाई से विचलित हो सकते हैं. स्वास्थ्य के विषय में आज विशेष ध्यान देना पड़ेगा.

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी .पहले से जो बीमार है उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.आप मानसिकरूप से स्वस्थ रहेंगे. अचानक यात्रा से बचें अन्यथा आपको परेशानी का अनुभव हो सकते है.शरीर में स्फूर्ति कम रहने के कारण कार्य करने का उत्साह कम रहेगा.अचानक आए अप्रत्याशित खर्चे आपके ऊपर आर्थिक तौर पर बोझ डाल सकते हैं.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आय का नया स्रोत बनने वाला है.आप व्यवस्थित रूप से आर्थिक योजना बना सकेंगे.आपकी सृजनात्मक शक्ति आज श्रेष्ठ रहेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे.कोई व्यक्ति आपके करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा.आज किसी भी काम में अतिरेक या उत्साह से बचें.

🌹-तुला राशि 
आज के दिन सकारात्मक विचार रखें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी उन्नति होगी.परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा.कार्य स्थल पर कोई नया काम शुरू करने की संभावना रहेगी.आरोग्य अच्छा रहेगा. आज आपके अंदर नई उर्जा का संचार होगा. आज आप अपनी बुद्धि और कौशल से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे.आज आपके विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के नए स्त्रोत खुलेंगे और आपको लाभ और तरक्की के अवसर मिलेंगे.अपने सहोदर के साथ सम्बंधों में निकटता का अनुभव आप करेंगे.आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी.छात्र आज किसी नये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आज कार्य में व्यस्तता रहेगी.घरेलू कार्यों को लेकर मन उदास रहेगा.किसी से चल रहा मन-मुटाव खत्म हो जायेगा.आज आप दूसरों से बात करते वक्त संतुलित विचार रखें.किसी के बारे में चर्चा करना आपको हानि पहुंचा सकता है.संतान पक्ष की सफलता आज आपकी खुशियों को दोगुना कर

🌹-मकर राशि 
आज के दिन अच्छा रहने वाला है. नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा .कारोबार में धनलाभ का योग बन रहा है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आज आपके कामों को असफल करने के शत्रु पक्ष के प्रयास असफल रहेंगे. आप आसानी से अपने काम पूरे कर लेंगे. 

🌹-कुम्भ राशि 
आपका आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा.अविवाहित जातकों को आज शादी का प्रस्ताव मिल सकते हैं .मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा.आपके सीधेपन का दूसरे फायदा उठा सकते हैं.ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है.सीनियर्स का दबाव रहेगा.

🌹-मीन राशि
आज धन लाभ का योग है.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.सेहत अच्छी रहेगी.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें.ऑफिस में आज आपके काम से बॉस खुश रहेंगे.आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करेगा.प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

